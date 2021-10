Limbažu TIC aicina doties dabā un piedalīties 'Ikonu medībās'

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Limbažos norisināsies aizraujoša spēle ''Ikonu medības'', kurā, vadoties pēc novada pašvaldības aģentūras ''LAUTA" atlasīto ikonu uzdevumu lapas, spēlēs dalībniekiem jāmeklē un jānofotografē konkrēti objekti. Spēles noslēgumā vairāki dalībnieki saņems lieliskas balvas.

"Ikonu medības" ir iespēja jautri pavadīt laiku neatkarīgi no ikdienas atrašanās vietas. Spēle ļauj aktīvi un radoši pavadīt ierobežojumu laiku, nepulcējoties kādā konkrētā vietā. Dalībnieki paši nosaka punktu skaitu un secību, kādā atrast attēlos redzamās vietas, tāpēc spēle ir pieejama gan ģimenēm ar bērniem, gan pieaugušajiem, gan senioriem.

Tiesa, atgādinām, ka no 21. oktobra līdz 15. novembrim valstī jāievēro komandantstunda – no pulksten 20 līdz pulksten 5 iedzīvotājiem jāuzturas savās dzīvesvietās. Vairāk par to, ko drīkst un nedrīkst mājsēdes laikā, lasi šajā rakstā.

Lai piedalītos spēlē, nepieciešams:

fotokamera vai telefons ar fotografēšanas iespēju;

ikonu medību spēles uzdevuma lapa ar 25 meklējamajiem attēliem, kuru var lejupielādēt Limbažu novada tūrisma informācijas centra mājaslapā "Visitlimbazi.lv", ''Facebook'' lapā, ''Instagram'' kontā vai saņemt visiem pieejamajā pasta kastītē pie Limbažu novada tūrisma informācijas centra, Torņa ielā 3, Limbažos.



Kā jau noprotams, uzdevumu lapā ir 25 dažādas ikonas bez paskaidrojumiem. Spēles dalībnieku uzdevums ir pavisam vienkāršs – saprast, kas ikonā attēlots, nofotografēt objektu, kas līdzinās ikonai, un fotogrāfiju atsūtīt Limbažu tūrisma informācijas centram uz mobilo tālruni +371 28 359 057, izmantojot mobilo aplikāciju ''WhatsApp''. Piemēram, ja ikonā attēlota baznīca, spēlētājam jānofotografē un jāatsūta jebkura baznīca, vienalga kur tā atrodas.

Spēlē var piedalīties ar visiem atrastajiem punktiem vai tikai dažiem, turklāt tos var sūtīt vienā reizē vai visa termiņa laikā līdz pat 15. novembrim. Vienīgais nosacījums – tie jāsūta no viena un tā paša telefona numura.

Dalībnieku rezultāti tiks publicēti 17. novembrī Limbažu novada tūrisma informācijas centra mājaslapā un ''Facebook'' lapā.

Vairāki veiksmīgākie saņems pārsteiguma balvas no Limbažu, Salacgrīvas un Alojas tūrisma informācijas centriem un sadarbības partneriem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.