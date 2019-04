LU Botāniskā dārza Tropu tauriņu mājā sāksies 'Zilo morfīdu trakums'

No 5. aprīļa līdz 14. aprīlim LU Botāniskā dārza Tropu tauriņu māja pārvērtīsies īstā pasaku valstībā, jo to pārņems "Zilo morfīdu trakums", kura laikā Tropu tauriņu mājā būs apskatāms īpaši liels daudzums košo Dienvidamerikas tauriņu – zilo morfīdu, pastāstīja LU Botāniskā dārza pārstāve Agnese Reķe.

LU Botāniskā dārza Tropu tauriņu māja ir mājvieta dažādiem eksotiskiem tauriņiem no Dienvidamerikas un Āzijas. Krāšņie tauriņi, zaļojošā vide un siltumnīcas karstais, mitrais gaiss apmeklētājiem ļauj uz savas ādas izbaudīt līdzvērtīgas sajūtas ceļojumam uz tropiskajiem džungļiem. Ikdienā Tropu tauriņu mājā ir sastopami visdažādākie eksotiskie lidoņi, taču 5. – 14. aprīlī Tropu tauriņu mājā gaidāms pavisam īpašs notikums – par LU Botāniskā dārza tradīciju kļuvušais "Zilo morfīdu trakums", kura laikā Tropu tauriņu mājā vienlaikus apskatāmi aptuveni 100 zilie morfīdi un citi tropu tauriņi.

Foto: Publicitātes attēli

Savvaļā zilie morfīdi sastopami Dienvidamerikā un tie neapšaubāmi ir vieni no krāšņākajiem Tropu tauriņu mājas iemītniekiem. Zilo morfīdu krāšņums slēpjas to izteiksmīgajā spārnu krāsojumā. Tauriņu spārnus klāj caurspīdīgas zvīņas, kas, atstarojot saules starus, veido zilo krāsu. Tieši tāpēc zilais tonis nav vienmērīgs un mainās atkarībā no gaismas krišanas leņķa. Šo tauriņu izskats ir krasi atšķirīgs, kad spārni ir sakļauti. Tad tie ir pelēkbrūni, ar septiņām viltus actiņām. Tauriņu nosaukums cēlies no sengrieķu miega dieva Morfija vārda.

Foto: Publicitātes attēli

Tropu tauriņi mīl siltumu un sauli, tāpēc, lai tos novērotu īpaši aktīvus, pārstāvji Tropu tauriņu mājas apmeklējumu ieplānot dienas pirmajā pusē. "Zilo morfīdu trakuma" laikā Tropu tauriņu mājā būs apskatāmi arī citi Dienvidamerikas un Āzijas tropisko džungļu tauriņi, bet turpat blakus, Acāliju mājā, aplūkojama LU Botāniskā dārza acāliju kolekcija, kas šobrīd ir saplaukusi pilnos ziedos un košākajās krāsās.

LU Botāniskais dārzs atrodas Rīgā, Pārdaugavā, Kandavas ielā 2. Tropu tauriņu mājas apmeklējums ir iekļauts LU Botāniskā dārza ieejas biļetes cenā. LU Botāniskais dārzs (t.sk. Tropu tauriņu māja) aprīlī apmeklētājiem atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 19.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.