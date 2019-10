LU Tropu tauriņu mājā norisināsies sezonas noslēguma ekskursija

Sestdien, 19.oktobrī, pulksten 12 Latvijas Universitātes (LU) Botāniskais dārzs piedāvā pēdējo iespēju šosezon iepazīt Tropu tauriņu māju ekskursijā gida pavadībā.

Tropu tauriņu mājas sezona LU Botāniskajā dārzā strauji tuvojas noslēgumam. Tauriņu māja būs atvērta apmeklētājiem līdz 3. novembrim, un tad tā tiks slēgta līdz nākamajai sezonai pavasarī.

Ekskursijā gids pastāstīs eksotisko tauriņu mājas iemītnieku stāstus un apmeklētājiem atklās dažādas interesantas saiknes, kas pastāv starp tauriņiem un augiem. Tāpat katram ekskursijas dalībniekam būs iespēja uz brīdi iejusties tauriņu pētnieka ādā, mēģinot saskatīt pēc iespējas lielāku sugu daudzveidību. Aptuvenais ekskursijas garums – 90 minūtes.

Ierobežotā grupas izmēra dēļ dalībai ekskursijā jāpiesakās iepriekš. Piesakies, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu šeit vai rakstot agnese.reke@lu.lv. Plašāka informācija: 67450860 vai agnese.reke@lu.lv

LU Botāniskais dārzs atrodas Rīgā, Pārdaugavā, Kandavas ielā 2. Maijā-augustā dārzs apmeklētājiem ir atvērts no pulksten 10 līdz 21, septembrī no pulksten 10 līdz 19 un oktobrī-decembrī no pulksten 10 līdz 16. Informāciju par ieejas biļešu cenām iespējams atrast šeit.