Luksusa klases ceļojums piedzīvojumu meklētājiem – uz Ziemeļpolu ar ledlauzi

Vairāk nekā 1300 konstruktoru, inženieru, būvnieku un citu speciālistu visā Eiropā apvienoja savus spēkus, lai radītu unikālu polāro izpētes kuģi "Le Commandant Charcot". Tas ir pirmais un arī vienīgais luksusa ledlauzis, kas var nogādāt piedzīvojumu meklētājus līdz Ziemeļpolam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Le Commandant Charcot" ir nosaukts par godu franču zinātniekam Žanam-Baptistam Šarko, kas bija slavens polārais pētnieks. Šis ledlauzis ir revolucionārs transportlīdzeklis, kas ir paredzēts kuģošanai polārajos reģionos – Arktikā un Antarktikā – un kas spēj uzlauzt pat vairāk nekā 15 metrus augstas ledus sienas.

Šis ir arī pats pirmais polārais izpētes kuģis, ko darbina sašķidrināta dabasgāze un īpaši izturīgas baterijas. "Le Commandant Charcot" ar pilnībā uzlādētam baterijām var kuģot līdz pat astoņām stundām, neradot nekādas emisijas. Arī trokšņu līmenis ir ļoti zems, lai netraucētu jūras iemītniekus.

Tas ir mūsdienīgs, ilgtspējīgs, inovatīvs un viens no modernākajiem polārajiem kuģiem pasaulē. Pirms pāris gadiem ideja par hibrīdledlauzi šķita neiespējama, bet nu ir pierādīts, ka to var izdarīt. Darbs pie tā izveides ilga sešus gadus un izmaksāja 300 miljonus eiro.

"National Geographic" raidījumā "Megaprojekts: ledlauzis", kura pirmizrāde būs jau otrdien, 21. jūnijā, pulksten 22, skatītāji varēs vērot, kā top šis ledlauzis. Gaidot raidījumu, aicinām to iepazīt mazliet tuvāk!

Gandrīz simts gadi kopš Amundsena ekspedīcijas

Pirmo ekspedīciju, kurā veiksmīgi sasniedza Ziemeļpolu, 1926. gadā vadīja norvēģu pētnieks Roalds Amundsens. Pēc tam, 1948. gadā, PSRS nosēdināja tur trīs lidmašīnas, bet gadu vēlāk divi padomju zinātnieki nokļuva Ziemeļpolā, nolecot ar izpletni. Taču pirmais ledlauzis sasniedza Ziemeļpolu vien 1977. gadā.

Vēl nesen ikvienam, kurš vēlējās apmeklēt Ziemeļpolu, bija ierobežotas izvēles iespējas. Tagad, pateicoties Francijas kruīzu kompānijai "Ponant", kas izveidojuši moderno ledlauzi, šā ekstrēmā galamērķa apmeklēšana ir kļuvusi daudz ērtāka un videi draudzīga.

Īpaši izturīgs tērauds un dubultais korpuss

Tā kā šāda veida kuģi ceļo pa ūdeņiem ekstrēmos apstākļos, to uzbūve ir tam īpaši piemērota. Ledlaužos ir iebūvēti ūdensdroši nodalījumi, ko izmanto, ja radusies sūce. Kuģa korpuss ir no izturīgāka tērauda un to būvē biezāku nekā parastajiem kuģiem, it sevišķi priekšgalā, aizmugurē un ūdenslīnijas rajonā.

Biezākā ledlauža apšuve parasti ir veidota vienu metru virs un vienu metru zem vietas, kur kuģis saskaras ar ūdeni, bet priekšgals tiem ir drīzāk noapaļots nevis ass, tā ļaujot kuģim uziet uz ledus un ielauzt to ar savu spēku.

Zinātnieki uz klāja

Arī zinātniskie pētījumi ir daļa no katra brauciena - uz ledlauža klāja atrodas un darbojas divas laboratorijas.

Ikviens kuģa pasažieris var klausīties dažādas zinātnieku lekcijas par jaunākajiem atklājumiem un pētījumiem. Piemēram, viena no zinātniecēm, kura bija uz ledlauža klāja tā pirmajā, izmēģinājuma, braucienā, bija Kamila Likē no Brestas universitātes – viņa pētīja klimata pārmaiņas.

Arī paši ceļotāji var piedalīties zinātniskajos eksperimentos, piemēram, izveidot izpētes staciju uz ledus gabala un izvietot tur uz satelīta balstītu sistēmu, kas apkopo un izplata vides datus. Tā kā ikviens var iejusties pētnieka lomā.

Luksusa klases pieredze

Sapni par ceļojumu uz Ziemeļpolu var piepildīt katrs, taču jāatzīst gan, ka tas nav lēts prieks – 16 dienu brauciens ar "Le Commandant Charcot" izmaksā aptuveni 33 700 eiro. Kruīza cenā ir iekļautas visas ēdienreizes, īpaši izcili vīni, šampanietis un stiprie alkoholiskie dzērieni.

Pavisam kopā uz kuģa, kas iekšā izskatās pēc luksusa viesnīcas, ir 123 kajītes, uz tā strādā 235 apkalpes locekļi un turklāt tas var uzņemt līdz 245 pasažieriem. Uz kuģa atrodas arī spa un divi restorāni, kam ēdienkarti ir veidojis slavenais "Michelin" šefpavārs Alēns Dukass. Kuģis iekšpusē ir aprīkots ar visu nepieciešamo un uz tā ir neskaitāmas izklaides iespējas, bet galvenais tomēr ir skats, kas paveras ārpusē, tāpēc katrai kajītei ir arī apsildāms balkons.

Pēc četrām kruīza dienām ceļotāji nonāk Ziemeļpolā, kur var doties izklaides braucienos ar piepūšamajām laivām vai ar kajakiem, ka arī doties pārgājienos ar sniega kurpēm. Ir arī iespējas izmēģināt zemledus makšķerēšanu.