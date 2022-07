Lūznavas muižā notiks tradicionālais “Mākslas pikniks”

Svētdien, 17. jūlijā, Lūznavas muižā uz vasaras skaistāko un nesteidzīgāko svētdienu aicina mākslu un garšu festivāls "Mākslas pikniks". Šogad programmā būs īpaši interesants piedāvājums, kura noslēgumā uzstāsies grupa "Very Cool People". Tāpat varēs baudīt teātra izrādi, piedalīties meistardarbnīcās un izgaršot Latgales "jaunās garšas", informē Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja Inga Žirgule.

Piknika rīkotāji šogad sarūpējuši mūzikas programmu, kurā piedalīsies mūziķi no vairākām valstīm: "The Bullseyes" (Polija), Marias Mazzottas (Itālija) un grupa "Albaluna" (Portugāle), tāpat apmeklētājus priecēs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas džeza programmas audzēkņi. Savukārt mūzikas programmu noslēgs enerģiskā latviešu grupa "Very Cool People" kopā ar dziedātāju Paulu Saiju.

Festivālā ikvienam apmeklētājam ir iespēja pašam kļūt par mākslas daļu. Šī gada festivāls piedāvās vairāk nekā desmit dažādas meistarklases, kas patiks lieliem un maziem apmeklētājiem. Meistardarbnīcu ielā varēs apgūt sapņu ķērāju, vēja zvanu, pērlīšu rotu, karodziņu un citu lietu gatavošanu, auduma maisiņu apgleznošanu, kā arī citas prasmes. Varēs apskatīt arī jaunāko muižas parka vides objektu – vides instalāciju "Sikspārnis".

Tāpat gaidāms lielo burbuļu šovs, garo cilvēku pastaigas, vizuālā žonglēšana, kā arī ikviens gribētājs varēs patrenēties šaušanā ar loku.

Ieejas biļetes uz festivālu iespējams iegādāties šeit.