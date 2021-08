'Mājas kafejnīcu dienas' – dodies gardēžu ceļojumā uz Viduslatgali

Šo piektdien un sestdien, 13. un 14.augustā, ''Mājas kafejnīcu dienās'' pie sevis aicina 20 saimnieki Viduslatgalē, kuri gardēžiem un ceļotmīļiem būs sarūpējuši pop-up kafejnīcas, konditorejas ceptuves, īpašas maltīšu baudīšanas vietas, kā arī atvēruši savas zemnieku saimniecības. Neizpaliks arī iespēja apskatīt dažādas tūrisma pērles un baudīt kultūras un izklaides programmu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mājas kafejnīcu dienās" saimniecības, pagalmi, dārzi, sētas un citas vietas, kur ikdienā nenotiek ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par vienas dienas kafejnīcām. Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot uz vietas tapušu ēdienu – saimnieka meistarstiķi vai konkrētā novada tradicionālo ēdienu, vienlaikus piedāvājot arī kultūras programmu un atpūtas un izklaides iespējas. "Mājas kafejnīcu dienās" var paviesoties arī pie ļaudīm, kas ikdienā neuzņem tūristus un nav profesionāli pavāri, bet šoreiz gatavi priecēt viesus ar pašu gatavotiem ēdieniem un viesmīlību, radīt svētku atmosfēru un unikālu piedzīvojumu. "Mājas kafejnīcu dienas" Latvijā norit jau trešo gadu, un šogad uzņem ceļotmīļus no jūlija līdz pat oktobra sākumam 32 apvidos visā valsts teritorijā.

Vairāk par šī gada "Mājas kafejnīcu dienām" var uzzināt www.majaskafejnicas.lv, kur pieejama visa informācija par dalībniekiem, vietām un ēdienkartēm, kā arī karte ērtai ceļojuma plānošanai. Raksta turpinājumā ieskats, kur garšu baudījumā paviesoties Viduslatgalē.

Šo piektdien un sestdien apmeklētājus uzņems un pārsteigs 20 "Mājas kafejnīcu dienu" dalībnieki – septiņi no Ludzas novada, četri no Rēzeknes novada, trīs no Rēzeknes pilsētas, 14 no Preiļu novada. "Vasali āduši Latgolā" – novēl Viduslatgales saimnieki un aicina baudīt latgaliešu virtuves klasiskos ēdienus, kas savu vērtību un kvalitāti pierādījuši cauri gadsimtiem, kā arī dažādus meistarstiķus, skaistas mājas kafejnīcu norises vietas un plašu izklaides programmu. Latgaliešiem patīk paēst un patīk pacienāt arī savus gostus (viesus). Galdā tiks celtas Latgolys Asuškas, Rāznas kļockys un syrnīki, Latgalē grauzdētā KUUP kafija, pīrādziņi, kūpinātas zivis, mājas sieri, Rāznas ezera zivju zupa, plovs gatavots kazanā, krāsnī cepti āboli ar kanēli un citi gardi pārsteigumi.

Būs iespēja iepazīties ar bioloģisko lauksaimniecību, apskatīt bioloģiskas produkcijas ražotni un degustēt tās radītos augļu un dārzeņu sukādes, tējas un garšvielas. Doties aizraujošā piedzīvojumā ar plostu, skanot latgaliešu tautasdziesmām un cienājoties ar Latgales tradicionālo ēdienu "grozu". Vai baudīt gardas pusdienas, esot uz plosta Mazā Ludzas ezera vidū vai brīvā dabā uz siena ķīpām. Un kur vēl, ja ne "Mājas kafejnīcu dienās" varēs apskatīt baložu saimniecību un vērot baložu salūtu, kā arī samīļot trušus, aitas, govis un vistas. Tāpat varēs piedalīties dažādās meistarklasēs, degustācijās, virpošanas paraugdemonstrējumos, darbnīcās, klausīties koncertus, baudīt mākslas izstādes, iegādāties suvenīrus un redzēt īpašo Saldumkoku.

Viduslatgale ir lielisks brīvdienu galamērķis, kur labi jutīsies un savus piedzīvojumus sastaps aktīvās atpūtas piekritēji, labsajūtas lūkotāji un ēdienu baudītāji. Kopējais "Mājas kafejnīcu dienu" Viduslatgalē piedāvājums lasāms turpinājumā. Atceries, ka nepieciešams ievērot kafejnīcu darba laiku un pieteikt savu apmeklējumu iepriekš!

Ludzas novads

"Organic Products" ražotne (titulbildē)

Zanda Trukšāne

13. un 14. augustā no pulksten 11.00 līdz 18.00

Baznīcas iela 50, Ludza, +371 25499330

Piedāvājumā: "Organic Products" ir bioloģiskas produkcijas ražotne, kas ražo dažādu augļu un dārzeņu sukādes, tējas un garšvielas. Piedāvās garšvielu, garšvielu maisījumu degustāciju, kas tiks pasniegti kopā ar pašceptu maizi. Bio ķirbju sēklu eļļas, sukāžu degustācija. Unikāla iespēja nogaršot un iegādāties no ķirbju miltiem ceptu maizi un kēksus, kā arī pašus ķirbju miltus (nesatur glutēnu). Sadarbībā ar vietējiem zemniekiem būs iespēja iegādāties svaigas sezonas ogas. Tēju degustācija.

"Maizes cepšana un Sēlijas asušku izgaršošana ar Mārīti un Rutu"

Ruta Zviedre

13. augustā no pulksten 10.00 līdz 15.00

Gatves, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, +371 28622570

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: ar mīlestību un rūpēm gatavotas Latgolys Asuškas – biezpiena plācenīši, parasti nelielu bumbiņu vai taisnstūru formā, kuras sautē saldā krējuma mērcē – būs iespēja gan nogaršot, gan redzēt, kā tās tiek ceptas. Varēs iegādāties dažādus gardumus arī līdzņemšanai vai notiesāšanai turpat pie tējas vai kafijas krūzes. Patīkama noskaņa un kādu nodarbi var atrast gan liels, gan mazs.

Gardā un skanīgā "Atpūta Ludzā"

Dagnis Tihovskis

13. un 14. augustā no pulksten 11.00 līdz 15.00

Meldru iela 24, Ludza, +371 26107725

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: pīrādziņi, cepumi, atspirdzinoši dzērieni. Skanīgs un gards ceļojums, kas sāksies Zvirgzdenes ezera krastā. Viesi apģērbs drošības vestes un dosies braucienā ar plostu, kuru vadīs plostnieks. Plosts ir aprīkots ar motoru, margām un paredzēts desmit cilvēku grupai (bez vecuma ierobežojuma). Skanot latgaliešu tautasdziesmām, viesiem tiks piedāvāts Latgales tradicionālo ēdienu "grozs". Viesi ceļos uz divām ezera salām, kur tiks pasniegts ēdiens, kas saistīts ar salu nosaukumiem. Noslēgumā viesi dosies uz trešo – "nogrimušo" salu, kur viņus sagaidīs ūdenī klāts galds ar krāšņām uzkodām un dzirkstošiem dzērieniem.

Mājas kafejnīca "Latgaļu kukņa"

Līga Kondrāte

13. un 14. augustā no pulksten 11.00 līdz 15.00

Tālavijas iela 28, Ludza +371 29467925, ligakondrate@inbox.lv

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: Latgaļu kulinārā mantojuma ēdieni un dzērieni – sezonāli latgaliešu pamatēdieni, tradicionāli saldie, pašu gatavotas uzkodas, kūpinājumi, kūpinātas zivis, mājas sieri, grauzdiņi, pupas.

Vietējās alus ražotavas "Žbans" alus degustācija. Ekskluzīva iespēja – nobaudi gardās pusdienas, esot uz plosta Mazā Ludzas ezera vidū un baudot ne vien maltīti, bet arī burvīgo Ludzas vecpilsētas panorāmu. Iespēja apmeklēt Ludzas amatnieku centru, izvirpot savu māla podu vai uzmeistarot pirmo svilpaunieku, iepazīties ar Ludzas apkārtnes arheoloģisko un etnogrāfisko tērpu kolekciju un seniem instrumentiem Suprādku istabā. Seno arodu tirdziņš pilsētas vecpilsētas ielās un laukumā.

"Dzīles"

Aina Barsukova

13. un 14. augustā no pulksten 12.00 līdz 18.00

Zaļā iela 9, Malnava, Ludzas novads, +371 26538016

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: piparmētru tēja ar asuškām mājas restorāna dārzā. Iepriekš vienojoties, var pasūtīt arī maltīti ar saimnieces Ainas radītajām garšām. Ģimenes vai nelielas kompānijas var piedalīties mājas siera gatavošanas meistarklasē.

Dabas kafejnīca "Baložu sētā"

Ināra Miezīte

14. augustā no pulksten 10.00 līdz 12.00 un 14.00 līdz 16.00

Grunduļi, Līdumnieku pagasts, mājražotāja, +371 26280760

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: gardu sāļo un saldo plātsmaižu no sezonas veltēm baudīšana brīvā dabā uz siena ķīpām ozola kuplo zaru pavēnī, bērzu šalkās vai dīķa krastā. Trušu dārza un baložu saimes iepazīšana, noslēgumā – baložu salūts. Īpašas izjūtas – palaižot balodi debesu jumā no savām rokām. Saimniecībā "Grunduļi" ir ne tikai truši, aitas, govis un vistas, bet arī baloži – tieši tāpēc šī saimniecība ir zināma arī kā "Baložu sēta". "Grunduļu" saimniece ir profesionāla konditore.

Restorāns "Lucia"

Oksana Malahova

13. un 14. augustā no pulksten 11.00 līdz 22.00

Kr. Barona iela 20/18, Ludza, +371 26253535

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: īpaši firmas ēdieni, gardi ēdieni no plašās un daudzveidīgās ēdienkartes, kafija, deserti, īpašais kulinārā mantojuma ēdiens – Asuškas.

Rēzeknes novads

"Skaistā Rāzna"

Irēna Broliša

13. un 14. augustā no pulksten 10.00 līdz 18.00

Strodi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, +371 26437778

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: Rāznas ezera zivju zupa, Rāznas kļockys un syrnīki saldā krējuma mērcē, Kūpinātas un ceptas ezera zivis, iegāde. Kapcietu zivju degustācija.

"Zem liepas"

Jekaterina Itkača

13. un 14. augustā no pulksten 11.00 līdz 18.00

Jaunstašuli "Itkaču mājas", Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, +371 22074283

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: plānas pankūkas, plovs gatavots kazanā, aukstā zupa no pašu audzētiem dārzeņiem, krāsnī cepti āboli ar kanēli. Trusīšu apskate, samīļošana, uzcienāšana ar kādu gardumu un fotografēšanās. Meditācija zem vecās liepas zariem. Radošās darbnīcas, suvenīri "Rāznas lāse".

Saldumu pietura "Cīlovys"

Indra Kroiča

13. un 14. augustā no pulksten 13.00 līdz 19.00

Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, +371 26142081

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: glazūrkēksiņi (t. sk. vegānie bezglutēna), virtuļi, mazās "Cielaviņas", medus kūkas (receptē izmantoti iespējami daudz vietējie produkti), mājas limonāde, Lubāna mitrājā ievāktā tēja, Latgalē grauzdētā KUUP kafija. Saldumu izgatavošanā izmanto vietējo medu, ogas, ziedus un Lubāna mitrāja svaigo gaisu, kas tiem piešķir savu garšas noti. Vakara pusē mini-koncerts, bet labu laika apstākļu gadījumā visu dienu būs skatāma mākslas darbu izstāde.

Rēzeknes pilsēta

Restorāna "Rozālija" terase pie upes

13 un 14. augustā no pulksten 12.00 līdz 22.00

Brīvības iela 2, Rēzekne, +371 64607840

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: Guļbešnīki ar gaļu vai ar kāpostiem un burkāniem, Asuškas.

Kafejnīca "IGGI bārs & karbonādes"

13. un 14. augustā no pulksten 12.00 līdz 22.00

Atbrīvošanas aleja 95c, Rēzekne, +371 22107107

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: IGGI burgers, kartupeļu daiviņas, IGGI mērce.

"Restart" terase pie āra baseina

13. augustā no pulksten 12.00 līdz 22.00

14. augustā no pulksten 12.00 līdz 23.00

Stacijas iela 30b, Rēzekne, Latvija, +371 26666464

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: bez ierastā piedāvājuma arī īpašie gardumi – krāsni cepta mencas fileja, blanšēts lasis.

Preiļu novads

"Sieru garšotava"

Juris Lubāns

Lubāni, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, +371 29182355

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: siera garšotava, piena pārstrādes produkti, piecu veidu siers un skābpiena dzēriens. Zemnieku saimniecība "Juri" aicina ciemos uz "Sieru garšotavu" jeb piecu veidu sieru un īpaša skābpiena dzēriena degustāciju, kā arī stāstījumu par siera siešanas tradīcijām.

Jasmuižas saimnieču gardumi "Jašys krostā"

Solvita Kleinarte

13. augustā no pulksten 14.00 līdz 20.00

14. augustā no pulksten 12.00 līdz 17.00

Parka iela 2, Aizkalne, Preiļu novads, +371 29487589

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: Līziņas kūka – sātys torts "Jōsmuiža", Jāņa pīrādziņi – žagareņi, Teklītes siers – svaigpīna sīrs ar čymiņim, Krišjāņa kārums – ōbuļu zapte, Dārtas tēja – piparmātru čajs ar Jōsmuižys madu, Doras našķis – rulets "Soldonais grāks". 13. augustā notiks Latgales keramikas cepļa kurināšana.

"Podnieka tējnīca"

Raivo Andersons

13. un 14. augustā no pulksten 10.00 līdz 18.00

Talsu iela 21, Preiļi, +37129429630, cencers@inbox.lv

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: ziedu tējas baudīšana no māla krūzes. Virpošanas paraugdemonstrējumi, meistarklases, keramikas trauku iegāde, ekspozīcijas "Mūžs virpas apļots" apskate.

"Mājās gatavots"

Inese Survilo,

13. un 14. augustā no pulksten 10.00 līdz 16.00

Sollomina muiža, Aglona, Aglonas pagasts, +371 26312465

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: skābeņu zupa ar paipalu olām un krējumu, Guļbešņīki ar krējumu un dārzeņiem, saldā biezpiena masa ar blenderētām upenēm vai zemenēm, mājās cepta maize, pašu gatavots siers, zālīšu tēja, kafija, cepumi "Rozītes". Stāstījums par bioloģiskā lauksaimniecību. Iepriekš piesakot – pieejams siers.

"Pie ezera"

Rolands un un Gunita Cakuli

13. un 14. augustā no pulksten 12.00 līdz 19.00

Aglona, Ezera iela 4, +371 29333422

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: meža sēņu un aukstā zupa, cūkgaļas veltnīši ar kartupeļu biezeni un svaigiem dārzeņu salātiem, kartupeļu pankūkas pildītas ar malto gaļu, krējums un svaigie dārzeņi, morss vai vitamīnūdens ar ogām, citronu un piparmētru deserts – saldais mākonīts, mājās cepta plātsmaize un kēksiņi. Teritorijā aug ''Sauldumkoks''. Ja bruņurupucītim iedosiet monētiņu, varēs izvēlēties sev tīkamu saldumiņu un tā vietā, uz lentītes uzrakstīt vai uzzīmēt laba vēlējumu, ieteikumu, zīmējumu.

"Mežinieku mājas"

Mārīte Muižniece

13. un 14. augustā no pulksten 10.00 līdz 19.00

"Mežinieku mājas", Gūteņu s., Aglonas pag., Aglonas novads, +371 29234425

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: Guļbešnieki ar sēņu mērci, Latgales aukstā zupa, tēja, kafija, kļotskas ar saldo mērci, zaļie salāti. Koka izstrādājumu suvenīri, mājas maize, mājas siers

"Vīna ielas kafejnīca"

Daina Bogotā un Mairita Bogotā

13. un 14. augustā no pulksten 10.00 līdz 17.00

Prīkuļi, Mehanizatoru iela 6, +371 28384414

Foto: Privātais arhīvs

Piedāvājumā: mājās cepta maizīte (saldskābā ar sēkliņām, ar žāvētu speķi, ar augļiem), mājas siers, mājas torte (lauku torte), mājas dzēriens (morss). Folkloras kopas "Naktineica" priekšnesums – apdziedāšanās dziesmas, sadziedāšanās, rotaļas.

Ceļotāju ievērībai:

plānojot maršrutu, obligāti piesakiet savu apmeklējumu! Kontaktinformāciju atradīsiet www.majaskafejnicas.lv, atverot konkrēto piedāvājumu;

pievērsiet uzmanību dalībnieku piedāvājuma datumam un laikam, kas norādīts katra dalībnieka piedāvājumā;

ievērojiet visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un esiet atbildīgi pret sevi, saimniekiem un citiem apmeklētājiem! Aktuālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju var sekot līdzi www.spkc.gov.lv un covid19.gov.lv;

daļā no "mājas kafejnīcām" norēķini būs iespējami tikai skaidrā naudā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.