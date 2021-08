'Mājas kafejnīcu dienas' – kur paviesoties Dienvidkurzemē

Šo piektdien un sestdien, 6. un 7. augustā, "Mājas kafejnīcu dienās" savas durvis vērs Aizputes un Pāvilostas saimnieki, kuri priecēs gardēžus ar savu meistarstiķi – ar mīlestību gatavotiem ēdieniem un dzērieniem. Saimnieki arī būs parūpējušies par citām aizraujošām aktivitātēm.

''Mājas kafejnīcu dienas'' ir no Igaunijas aizgūta ideja, kas Latvijā iedzīvojusies jau trešo gadu un ir gaidīts notikums visiem, kuri mīl ceļošanu apvienot ar gardiem mirkļiem. Tā ir reize, kad savas durvis cilvēkiem atver ne tikai esoši ēdināšanas uzņēmumi, bet arī saimniecības un vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, bet īpaši šajās dienās atver savas sētas vārtus, lai cienātu viesus ar sava novada vai ģimenes īpašajiem ēdieniem. "Mājas kafejnīcu dienās" neizpaliek arī dažādas kultūras programmas, iepazīstot vietējo tradīcijas: rokdarbi, spēles, nelieli koncerti, danči, priekšnesumi u. c. Šogad "Mājas kafejnīcu dienas" notiek visā Latvijā 32 apvidos no jūlija līdz pat oktobra sākumam.

Visa informācija par vietām, dalībniekiem un ēdienkartēm katrā mājas kafejnīcā atrodama mājas lapā www.majaskafejnicas.lv, kur izvietota arī karte ar "Mājas kafejnīcu dienām" noteiktos reģionos un datumos. Raksta turpinājumā ieskats, kur gardēži var paviesoties Dienvidkurzemes ziemeļos.

Ceļot un izbaudīt garšīgu, daudzveidīgu piedāvājumu šo piektdien un sestdien aicina desmit "Mājas kafejnīcu dienu" dalībnieki – septiņi no Aizputes pilsētas, viens no Cīravas pagasta, viens no Pāvilostas un viens no Ziemupes. Gardēži varēs baudīt briežu gaļas steiku ar grilētiem jaunajiem kartupeļiem un sieru, kabaču pankūkas, plātsmaizi, mežā gatavotu banānu-piparmētru saldējumu ar šokolādes gabaliņiem, načo ar ķiploku mērci, burkānu biezzupu ar saldo krējumu un kausēto sieru, pikanto gulašzupa ar meža gaļu, ugunskurā vārītu smalklašu zupu "Noķer lasi" ar grūbām, pēc sentēvu metodēm ceptas bada pankūkas ar mājās gatavotu zapti, fafelīnes mundierī, "viltoto" mājas kūku ar svaigo sieru, pašceptus mandeļu cepumus, medus kūku, pilsmuižas sāļos ūdenskliņģeru, pikanto taizemiešu kokosriekstu piena zupu ar tofu, Pavlovas kūciņas ar ogām, savvaļas Cēzara salātus ar grilētu vistas fileju "Mežs-mans-dizainers", atvēsinošus dzērienus un vēl daudzus citus gardumus.

Bez gardiem mirkļiem vieni mājas kafejnīcu saimnieki būs parūpējušies arī par dzīvās mūzikas pavadījumu, citi – par iespēju iegādāties dažādas mājas etiķu pudelītes, lina izstrādājumus, suvenīrus, bet vēl citi priecēs ar stāstiem par Aizputes Malkas pilīm. Jaunieši piedāvās meistardarbnīcas, piemēram, draudzības aproču izgatavošanu. Būs padomāts arī par mazākajiem apmeklētājiem – meža feja priecēs ar seju apgleznošanu, cukura vati, milzu burbuļiem, rotaļu placi. Citi mājsaimnieki viesus cienās ar pašu audzētu kaņepju tēju. Un kur vēl, ja ne "Mājas kafejnīcu dienās" varēs sarunāties ar dūjām un palaist dūjas padebešos, kā arī tikties ar trusīti Pēterīti un viņa draugiem. Savukārt citā mājas kafejnīcā varēs iepazīties ar ekoloģiski radītu dizaina priekšmetu un mēbeļu audzētavu, kur, ja tic neticamajam, var ieraudzīt neredzamo.

Kopējais "Mājas kafejnīcu dienu" Pāvilostas un Aizputes piedāvājums turpmākajās rindās un šeit. Atceries, ka nepieciešams ievērot kafejnīcu darba laiku un pieteikt savu apmeklējumu iepriekš!

"Pie Dzintras"

Dzintra Vēvere

6. augustā no pulksten 12.00 līdz 17.00

Brīvības iela 29, Aizpute, +371 29700517

Piedāvājumā: klasiska mājas skābeņu zupa, kabaču pankūkas (titulbildē), šokolādes krēms.

Kafejnīca viesus uzņems nelielā mājas dārzā ar lauku virtuvi un skatu uz Misiņkalnu.

"Ideju mājas tējnīca"

Ance Tīmane

7. augustā no pulksten 15.00 līdz 20.00

Katoļu iela 5, Aizpute, +371 26670756

Piedāvājumā: načo (lavaša čipši) ar ķiploku mērci, tomāti ar mocarella sieru un baziliku, ķiploku grauzdiņi ar sieru, dārzeņu plate (šķīvis) ar mērcīti, biešu, kefīra aukstā zupa, burkānu biezzupa ar saldo krējumu un kausēto sieru, grieķu salāti, dārzeņu risoto, plātsmaize, šokolādes braunijs ar saldējumu, bada pankūkas ar svaigām ogām, zefīra saldais, ledus kafija ar saldo sīrupu, bezalkoholiskais mohito, ūdens ar piedevām (citrons, piparmētra, u. c.), kafija, zāļu tēja, saldējuma kokteilis.

Foto stūrītis, jauniešu piedāvātas un vadītās meistardarbnīcas, piemēram, draudzības aproču izgatavošana.

"Avots"

Jānis Kreicburgs

7. augustā no pulksten 9.30 līdz 20.00

Liepājas iela 14, Aizpute, +371 28633808

Piedāvājumā: svaigi salāti, ceptas olas, cepts bekons, vafeles ar ievārījumu, pikantā gulašzupa ar meža gaļu, tunča vai vistas dārzeņu salāti, kartupeļu sacepums ar sieru un gaļu, krāsnī cepta cūkgaļa ar sīpoliem, zirņu biezenis, dārzeņu salāti, mājas saldējums, rozīņu kēkss, biezpiena sacepums, kafija, tēja, aukstie dzērieni.

Viesus uzņems ģimenes mājas pagalmā – pie 19. gadsimta beigās celtas ēkas, kas atrodas blakus bijušajai muižas alus darītavai un līdz 1950to gadu sākumam darbojusies kā muižas smēde, pēcāk pārsaukta par Aizputes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības kalēju darbnīcu. Pēc pārbūves 1958. gadā ēkā atradās limonādes ražotne, pēc laika tika ražotas arī konfektes "Gotiņa".

"Sakas ielas gastrobārs"



Laila Luzere

7. augustā no pulksten 11.00 līdz 18.00

Sakas iela 15, Aizpute, +371 26878579

Piedāvājumā: ugunskurā vārīta smalklašu zupa "Noķer lasi" ar grūbām, bada pankūkas ar mājās gatavotu zapti (ceptas pēc sentēvu metodes), fafelīnes mundierī, saldējuma kokteilis ar kaķumētru, kafija, tēja, atspirdzinošie dzērieni.

Saruna ar dūjām un dūju palaišana padebešos, tikšanās ar trusīti Pēterīti un viņa draugiem, radošās darbnīcas "LaLu" apskate, suvenīri, piedalīšanās meistarklasēs.

"Aizputes jaunā pilsmuiža"



Aizputes novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Aizputes vīna darītavu un Aizputes kūku cepējām

7. augustā no 12.00 līdz 18.00

Skolas iela 1, Aizpute, +371 26197822

Piedāvājumā: uz vietas ceptas "Bada pankūkas" ar ievārījumu, "Viltotā" mājas kūka ar svaigo sieru, ''Snickers'' kapkeiki ar sāļo akcentu, ''Oreo'' cepumu šokolādes kūka, pašcepti mandeļu cepumi un kukurūzas našķi, šokolādes braunijs un mafini, medus kūka, skudru pūznis un biezpiena kūciņas, aukstā zupa, pilsmuižas sāļie ūdenskliņģeri, uz vietas gatavots dzerams zaļumu vitamīnu kokteilis ar ogām, kafija, tēja, citronūdens, izvēle no Aizputes vīna darītavas vīna kartes.

Dzīvās mūzikas pavadījums. Iespēja iegādāties dažādus mājas etiķu pudelītes, lina izstrādājumus. Bērniem zīmēšanas galdiņš.

"Lapka Hemp"



Artūrs Lapka

6. augustā no pulksten 17.00 līdz 21.00, 7. augustā no pulksten 12.00 līdz 17.00

Liepājas iela 20, Aizpute, +371 26546561

Piedāvājumā: pikantā taizemiešu kokosriekstu piena zupa ar tofu, atdzesēta fermentēta kaņepju tēja ar citronu.

Viesus uzņems pilskroga ēkā, kas atrodas iepretī Livonijas Ordeņa pilsdrupām. Celta 19. gadsimta vidū, tā līdz mūsdienām saglabājusies gandrīz bez izmaiņām, kā arī atzīta par vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli.

"RANČOcrew"



Jānis Lauks

7. augustā no pulksten 12.00 līdz 20.00

Ošu gatve 31, Aizpute, +371 29943476

Piedāvājumā: mājas frikadeļu zupa, briežu gaļas steiks ar grilētiem jaunajiem kartupeļiem un sieru, Pavlovas kūciņas ar ogām, kafija, tēja, ūdens, ogu padzēriens, mājas vīns, mājas degvīns (kandža).

Stāsti par Malkas pilīm. Viesus uzņems vietā, kur kādreiz atradās Aizputes Malkas pilis, kuras kopš 1979. gada veidoja aizputnieks Eduards Dambergs. Viņš savas mājas pagalmā gadu gaitā veidoja malkas pilis ar torņiem, grezniem vārtiem un pat šaujamlūkām, neizmantojot naglas vai citus saistmateriālus. 2006. gadā meistars aizgāja mūžībā, un viņa veidotās pilis laika zoba pievarētas arī aizgāja nebūtībā, saglabājušās tik pāris veidotās skulptūras. Šobrīd bijušo Malkas piļu teritorijā atrodas brīvdienu un atpūtas mājas "RANČOcrew", un māju jaunais saimnieks neļauj aizmirst stāstus par kādreiz tik ļoti populāro un tūristu apmeklēto apskates objektu – Malkas pilīm.

"Meža dizaina dārzs"

Katrīna Knese-Šmite

6. augustā no pulksten 15.00 līdz 21.00 un 7. augustā no pulksten 13.00 līdz 21.00

"Krišjāņi", Cīravas pagasts, +371 28449044

Piedāvājumā: savvaļas Cēzara salāti ar grilētu vistas fileju "Mežs-mans-dizainers", kefīra aukstā zupa "Rozā lietus karstā dienā", uz grila gatavots pildīts kartupelis ar ceptu sīpolu, bekonu un siera mērci "Mēbeļu audzētavas saimnieka uzkoda", fritēti pašmāju "Mazie našķi", mežā gatavots banānu-zemeņu saldējums "Ogu feja", banānu-persiku saldējums "Kārklu feja" un banānu-piparmētru saldējums ar šokolādes gabaliņiem "Meža feja" (visi vegāniski), kafija, meža tēja.

Viesus uzņems "Forest Designed" jeb Meža dizaina dārzā, kas ir ekoloģiski radītu dizaina priekšmetu un mēbeļu audzētava, kur, ja tic neticamajam, var ieraudzīt neredzamo. Ekskursija pa Meža dizaina dārzu ar stāstu pat to, kā "Krišjāņi" kļuva par Baltijas valstīs pirmo un vienīgo mēbeļu audzētavu, kā arī par mēbeļu audzēšanas pirmsākumiem pasaulē. Mazākos apmeklētājus, sadarbojoties ar "Door-mouse Production", gaidīs meža feja ar seju apgleznošanu, cukurvati, milzu burbuļiem, rotaļu placi. 7. augustā pulksten 19:00 notiks Greg John brīvdabas koncerts.

"Ostas skati"

Lolita Kronberga, Gundars Lācis, Ilze Arkliņa

6. un 7. augustā no pulksten 10.00 līdz pēdējam kūkas gabaliņam

Dzintaru iela 9, Pāvilosta, +371 29232379

Piedāvājumā: pašceptas kūkas – burkānu apelsīnu kūka, siera kūka ar mellenēm un vegānu laima-avokado kūka, Kurzemes tomātu kišs ar mocarellu, mazie Alsungas sklandrauši. Īpašais piedāvājums tiem, kuri vēlas novērtēt vienkāršas, bet ne pašsaprotamas lietas: Alsungā cepta saldskābmaize ar sviestu un zaļumiem un šī pati maize ar ķilavu un olu. Kafija, zāļu tēja un ūdens.

"JūrCafē"

Daiga Kadeģe

7. augustā no pulksten 11.00 līdz 18.00

Ziemupes jūrmalas stāvlaukums, Vērgales pag., Pāvilostas nov.

Piedāvājumā: siera-gaļas rulete, kratene (zupa), cūkgaļas bumbiņas ar dārzeņiem sautētas podiņā, ar mizu vārīti kartupeļi ar siļķi un biezpienu.

Maizes cepšana, ēdiena gatavošana uz dzīvās uguns.

Ceļotāju ievērībai: