Mākslas platforma uz bagara – 'Nemuno7' uz visgarākās upes Lietuvā

Bagars ir īpaša, peldoša iekārta, kas paredzēta materiālu izrakšanai ūdens vidē, lai uzlabotu ūdenstilpes īpašības. Ar šo konkrētu bagaru savulaik padziļināta Nemunas upes gultne, taču tagad uz tā atrodas laikmetīgās mākslas izstādes, eksotiski augi un tiek organizēti pasākumi. Iepazīsties, "Nemuno7" Zapiškis ciematā Lietuvā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Tūrisma Gidam" stāstīja Kauņas reģiona tūrisma informācijas speciālisti, "Nemuno7" ražots tālajā 1965. gadā, toreizējā Čehoslovākijā, un tas savulaik izmantots Nemunas upes padziļināšanai. Kad tehnikas vienība atzīta par novecojušu un videi nedraudzīgu, tā pamesta un brīdi atstāta novārtā.

Tā vietā lai "Nemuno7" tiktu nodots metāllūžņos, tas pārveidots par apskates objektu un norises vietu pasākumiem – kultūrvietu, kas unikāla un atrodama tikai šeit, Zapiškis ciematā. Bagars plašākai publikai tā pašreizējā izskatā atvērts kopš 2022. gada 22. maija un, kā norāda idejas autori, tas aicina reflektēt par ūdens tēmu no mākslas, vēstures un zinātniskās perspektīvas.

Pašlaik uz peldošās platformas atrodas 46 unikāli augi un deviņi laikmetīgie mākslas darbi. Viss, kas atrodams uz bagara klāja, ir pašu lietuviešu radīts – no idejas, līdz augu selekcijai un audiovizuālajām instalācijām. Projekts īstenots "Kaunas 2022" programmas ietvaros, kas nozīmē, ka pašlaik "Nemuno7" piesātina arī plaša kultūras programma.

Bagars apmeklētājiem atvērts darba dienās no pulksten 16 līdz 22, savukārt brīvdienās no pulksten 12 līdz 20. Ieejas biļešu cena: no trīsarpus līdz septiņiem eiro.