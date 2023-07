Mežu ugunsgrēki Grieķijā: ko darīt tūristiem no Latvijas un ko iesākt ar plānotajiem ceļojumiem?

Jau devīto dienu Grieķijā plosās plaši mežu ugunsgrēki Rodā, Korfu un Evbejas salā. Grieķijas varasiestādes apgalvo, ka atpūtniekiem draudu nav, tomēr tūroperatori un Latvijas Ārlietu ministrija aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunākā informācija liecina, ka Rodas ziemeļu daļa ir droša, tur tūristi tiek uzņemti, viesnīcu un lidostas darbs nav traucēts, visi avioreisi notiek un kopumā situācija stabilizējas.

Kā norāda "Novatours" pārstāvji, tūroperatora galvenais mērķis joprojām ir atpūtnieku drošība, tādēļ notiek pastāvīga komunikācija ar partneriem un atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, kā arī tiek sekots līdzi oficiālajiem avotiem un ieteikumiem.

"Maksimāli cenšamies nodrošināt, lai tie mūsu klienti, kuri plāno šobrīd savus ceļojumus uz Rodu, saņemtu visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas ātrāk," teikts "Novatours" paziņojumā, kas publicēts "Facebook". "Lai nodrošinātu maksimālu drošību, šobrīd uz pāris dienām esam pārtraukuši jaunu ceļojumu pārdošanu uz salas dienvidu pusi un turpināsim izvērtēt situāciju. Piedāvājam alternatīvas ceļotājiem, kuri jau ir iegādājušies ceļojumu uz Rodu," norāda tūroperators.

"Novatours" uzsver, ka klienti, kas rezervējuši ceļojumu uz salas drošo (ziemeļu) daļu līdz 30. jūlijam, var neraizēties par saviem atpūtas plāniem, jo, ņemot vērā apstākļus, šie ceļojumi netiks atcelti vai mainīti.

"Saskaņā ar līdz šim saņemto informāciju, ugunsgrēka skartajos Rodas salas reģionos atpūtās 12 mūsu klienti no Lietuvas, 7 no Igaunijas un 3 no Latvijas. Visi kopš sestdienas pārvietoti no Kiotari, Lardosas, Pefkosas reģioniem uz drošību salas ziemeļos," savā paziņojumā vēsta tūroperators.

Tūroperatora "Tez Tour" pārstāvis Jurijs Batkilins "Delfi" paskaidroja, ka regulārie lidojumi uz Krētu, Rodu, Korfu un Halkidiki pussalu notiek pēc grafika, savukārt čarterreisi uz Peloponēsas pussalu atsāksies septembrī.

"Aktuālo informāciju par situāciju kūrortos no uzņemošā biroja saņemam vairākas reizes dienā, pastāvīgi sadarbojamies ar "airBaltic"," sacīja Batkilins. "Visos kūrortos strādā mūsu pārstāvji un diennakts palīdzības dienests."

Nepieciešamības gadījumā "Novatours" un "Tez Tour" klienti var mainīt ceļojuma galamērķi – nepieciešams sazināties ar aģentūru vai uzņēmuma pārstāvjiem, ar ko tika saskaņoti ceļojuma plāni.

Ja radušies kādi jautājumi, tūristiem, kas šobrīd atrodas Rodā, vispirms jāsazinās ar vietējiem tūroperatora pārstāvjiem, savukārt tiem, kuru ceļojums tiek plānots, – ar aģentūras pārstāvjiem.

Ārlietu ministrijas rekomendācijas

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ārlietu ministrija mājaslapā publicējusi informāciju, kurā aicina Latvijas valstspiederīgos, kas plāno ieceļot Grieķijā vai šobrīd atrodas valstī, pastāvīgi sekot Grieķijas atbildīgo dienestu un varas iestāžu informācijai par aktuālo situāciju, kā arī ievērot visas norādes saistībā ar evakuāciju no ugunsgrēku skartajām vietām.

Lai saņemtu savlaicīgu un aktuālo informāciju par meža ugunsgrēkiem Grieķijā, ministrija aicina Latvijas valstspiederīgos, kas atrodas valstī, turēt mobilos telefonus “roaming” (viesabonēšanas) režīmā. Saistībā ar meža ugunsgrēku izraisīto kritisko situāciju Rodas salā ministrija aicina Latvijas valstspiederīgos, kuriem tuvākajās dienās ieplānoti tūrisma braucieni salā, savlaicīgi sazināties ar savu tūrisma operatoru vai viesnīcu, lai pārliecinātos, ka plānotās atpūtas vietas neatrodas ugunsgrēku skartajā zonā vai tās tuvumā.

Konsulārās palīdzības saņemšanai var sazināties ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežūrtelefonu +371 26337711 vai Grieķijas Ārlietu ministrijas Krīzes vadības centra kontakttālruņa numuriem:

+30 210-3681259

+30 210-3681350

Gan Grieķijas, gan ārvalstu pilsoņiem, kuri nonākuši tūlītējās briesmās, nepieciešams sazināties tieši ar civilo aizsardzību 112.

Kā rīkojās Lietuva

Lietuva šobrīd neplāno organizēt evakuāciju vai papildu reisus tūristu izvešanai no Rodas, jo vairums Lietuvas valstspiederīgo atrodas salas drošajā daļā, ko ugunsgrēki nav skāruši.

Kā "Delfi" norādīja tūroperatora "Coral Travel" mārketinga vadītāja Baltijas valstīs Olga Belova, uzņēmumā nav vērsies neviens klients, kas radušos apstākļu rezultātā vēlētos atgriezties mājās pirms paredzētā laika.

Arī "Tez Tour" mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Aukštolīte uzsvēra, ka situācija Rodā un Korfu ir stabila un visi atpūtnieki ir drošībā.