Mītiem apvītas vietas, kas vilina sapņotājus – no zudušās Atlantīdas līdz Kamelotai

Okeāna dzīlēs nogrimušas pilsētas no zelta, pasakainie Babilonas gaisa dārzi un karaļa Artura galms. Vietas, kurām šķietami nav nekā kopīga, taču tās visas mūs aizved bezmaksas ceļojumos pa iztēles līkločiem. Kaut arī šīs vietas neeksistē reālajā pasaulē, jau kopš bērnības esam dzirdējuši gan par neticami grezno pilsētu Dienvidamerikas džungļos, gan par vietām, kur valda absolūta utopija.

Neskaitāmu leģendu, grāmatu un filmu iespaidā esam ar dažām vietām saraduši tik ļoti, ka aizmirstam par to neesamību. Kaut arī reizēm nozog mums realitātes sajūtu, tās vienlaicīgi kalpo par brīnišķīgu ceļojumu vācelīti, kur aizlaisties brīžos, kad gribas atslēgties no ikdienas. Tās ir vietas, kur katrs no mums var būt arhitekts, – šīs vietas mēs veidojam paši atbilstoši savai fantāzijai.

Atlantīda