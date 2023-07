Mobilās lietotnes, kas noderēs bezrūpīgam ceļojumam

Lai arī cik rūpīgi saplānotu ceļojumu, izvairīties no neparedzētām situācijām ir teju neiespējami. Nepazīstamas vietas, neiepazītas kultūras un cilvēki un pat gluži vienkāršas ikdienas situācijas svešā zemē var radīt ne mazums problēmu. Tāpēc, dodoties ceļojumā, jārūpējas ne vien par aizraujoša maršruta izplānošanu, bet arī mūsdienīgiem palīgiem jebšu mobilām lietotnēm, kas brīvdienas padarīs vēl patīkamākas un galvenais drošākas.

Drošība pirmajā vietā

Ikvienam, kas dodas tālākā vai tuvākā ceļojumā, noderēs mobilā lietotne "Ceļo droši" (Android, iOS). Mobilo lietotni var izmantot gan gatavojoties ceļojumam, gan jau baudot brīvdienas. Piemēram, sagatavošanās posmā lietotnē var iegūt informāciju par visiem ceļojumam nepieciešamajiem dokumentiem un drošības apstākļiem galamērķī. "Ceļo droši" pilda arī plānotāja funkciju. Tajā var iestatīt atgādinājumus par svarīgākajiem uzdevumiem plānojot ceļojumu (piemēram, noskaidrot, vai ieceļošanai konkrētajā valstī nepieciešama vīza).

Tāpat mobilajā lietotnē ir pieejama informācija, kur vērsties pēc palīdzību ārkārtas situācijās, piedāvājot ātras un ērtas saziņas iespējas ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro dienestu ārkārtas

situācijās 24/7 režīmā.

Plānošana



"TripIt" ļauj ērti un ātri sastādīt ceļojuma maršrutu. Nosūtot svarīgāko informāciju uz norādīto e-pastu, var saņemt līdz vissmalkākajām detaļām izplānotu ceļojuma plānu. Turklāt maršrutu var kopīgot ar ceļojuma biedriem. Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Gardus ēdienus meklējot

Neatņemama ceļojuma sastāvdaļa ir vietējo ēdienu baudīšana. Taču atrast labākās vietas, kur izgaršot tradicionālos ēdienus, ne vienmēr ir tas vieglākais uzdevums. Pat, ja ceļojumu ceļveži aizved uz izcilu vietu, tad problēmas var sagādāt vietējā valodā uzrakstīta ēdienkarte. Tāpēc palīgā jāņem mobilās lietotnes.

Tūrisma eksperts "Novatours" iesaka sarūpēt savā tālrunī trīs mobilās lietotnes, kas palīdzēs atrisināt šīs problēmas. Restorānu, kafejnīcu un bāru atrašanai palīdzēs lietotne "Yelp" (Android, iOS). Šī lietotne piedāvā dažādas tuvumā esošas kafejnīcas, restorānus un bārus. Turklāt par visām vietām var izlasīt citu tūristu atsauksmes. Interesantākās ēdienu baudīšanas vietas palīdzēs atrast arī mobilā lietotne "TheFork" (Android, iOS). Tajā ceļotāji var ne vien izvēlēties kafejnīcas un restorānus, bet arī veikt galdiņa rezervāciju bez maksas.

Savukārt lietotne "Translate Now" palīdzēs saprast ēdienkartes, kas rakstītas svešvalodā. Viena no šīs lietotnes lielākajām priekšrocībām ir tā, ka nav jāpārraksta viss teksts. Tā vietā vienkārši jānofotografē vajadzīgo lapu, un lietotne iztulkos ēdienu nosaukumus un to sastāvdaļas. Tulkoto valodu saraksts ir ļoti plašs, tāpēc par valodas barjeru kafejnīcās varēs neuztraukties. Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Bet to, cik daudz naudas pēc maltītes jāatstāj dzeramnaudā viesmīlim, palīdzēs aprēķināt lietotne "GlobeTips", kas palīdz pielāgoties vietējās kultūras tradīcijām un izvairīties no pārpratumiem, viesojoties ārzemēs. Mobilo lietotni var lejupielādēt iOS.

Sabiedriskais transports un lidojumi



Visbiežāk lielākās galvassāpes nepazīstamās pilsētās sagādā sabiedriskais transports. Tāpēc, lai pusi no ceļojuma laika nebūtu jāpavada maldoties sabiedriskā transporta maršrutu mudžekļos, jāizmanto mobilā lietotne "Citymapper", kuru šobrīd lieto vairāk nekā 50 miljoni cilvēku visā pasaulē.

"Citymapper" ļauj gan ātri saprast, kurš no sabiedriskā transporta veidiem ir ērtākais konkrētajā laikā un maršrutā, gan neapmaldīties metro džungļos. Tāpat lietotne dod iespēju saplānot braucienu ar vairākiem transportlīdzekļiem un pat aprēķināt provizoriskās izmaksas. Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Savukārt savam vai tuvinieku lidojumam visērtāk sekot ar mobilo lietotni "FlightAware" (Android, iOS). Tajā var gan sekot līdzi visiem lidojumiem reālajā laikā, gan saņemt informāciju par lidmašīnu kavēšanos un laikapstākļiem ceļā un galamērķī.

Cents pie centa

Lai neapjuktu nemitīgos naudas pārrēķinos no vietējās valūtas uz mums ierasto eiro, jāizmanto mobilās lietotnes "Currency" (iOS) vai "Easy Currency Converter" (Android). Lietotnes sniedz informāciju par valūtas maiņas kursu vairāk nekā 160 valstīts, nodrošinot ērtu un precīzu konvertāciju.

"Savukārt ceļojot kopā ar draugiem, raizes var sagādāt kopīgo un atsevišķo tēriņu uzskaite un naudas dalīšana. Ērtības un laika taupīšanas nolūkos parasti viens cilvēks apmaksā visas grupas izdevumus, kas beigās var izvērsties skaitļu haosā. Tāpēc var izmantot mobilo lietotni "Splitwise". Tajā var ērti veidot grupas kopējos izdevumus, kā arī katrs ceļotājs individuāli var reģistrēt savas izmaksas. Pēc tam lietotne aprēķina, cik naudas kuram ceļotājām ir jāatdod. Tādējādi visas ceļojuma izmaksas ir vienuviet, un katrs redz, cik un kam viņš ir parādā," medijus informē "Novatours". Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Dabas izzināšana

Dodoties ceļojumā pie dabas, vērtīgi ir ne vien izbaudīt skaistās ainavas, bet arī pievērst uzmanību detaļām. Tādējādi var iepazīt iepriekš neredzētus augus un ziedus, kuru daudzveidība stipri atšķiras dažādos pasaules reģionos. Viena no populārākajām augu atpazīšanas lietotnēm ir "PlantNet" (Android, iOS). Šī mobilā lietotne augus ļauj atpazīt vienkārši tos nofotografējot. Arī mobilā lietotne "PlantSnap" spēj uzreiz atpazīt visdažādākos augus visā pasaulē. Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Ja ir interese tieši par kokiem, tad var izmantot mobilo lietotni "Treeapp" (Android, iOS). Lietotnē ir apkopotas vairāk nekā 143 koku sugas.

Sēņu atpazīšanai noderēs mobilā lietotne "Mushrooms", kas ļauj noskenēt un atpazīt sēnes, kā arī iegūt papildu informāciju par 210 izplatītākajām sēņu sugām ar detalizētiem aprakstiem un augstas kvalitātes fotogrāfijām," medijiem stāsta "Huawei" produktu apmācību vadītājs Mikus Tillers. Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Ceļojumā noderēs arī mobilā lietotne "izi.Travel", kas būtībā ir bezmaksas audio ceļvedis. Mobilajā lietotnē ir apkopoti vairāki tūkstoši stāstu par dažādiem apskates objektiem un muzejiem visā pasaulē. Šo mobilo lietotni īpaši novērtēs cilvēki, kas ceļojumā dodas vieni vai nelielā kompānijā bez gida. Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Pastaigu maršruti



Ja ceļojuma laikā ir plānots doties garās pastaigās vai izbraukumos ar velosipēdu, pēc iespējas labākus maršrutus var meklēt mobilajā lietotnē "AllTrails". Lietotnē ir pieejama informācija gan par precīzu takas atrašanās vietu, gan garumu. Lietotnē ir augšupielādētas arī fotogrāfijas no katra maršruta, lai ikviens interesents varētu izvēlēties sev piemērotāko taku. Mobilo lietotni var lejupielādēt Android, iOS.

Rakstam tika izmantota informācija no "Travel and Leisure".