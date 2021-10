Mūžīgās vasaras sala Tenerife. Ne tikai kūrortu cienītājiem

Nebeidzama vasara un kūrorti, kas pilni tūristiem, – tā ir aina, ko, runājot par Tenerifi, iztēlojas daudzi. Un ne velti – viesnīcu un tūristu izklaižu piedāvājums salā ir patiesi plašs. Neatkarīgi no tā, vai ceļo vienatnē, draugu kompānijā vai kopā ar ģimeni, Tenerifē atpūtas iespēju netrūks. Kaut ko sev piemērotu atradīs arī ceļotāji, kas vēlas novirzīties no tūristu iecienītajām takām, iepazīt salas dabu un kultūru.

"Delfi" uz Tenerifi devās sadarbībā ar "airBaltic", kas nodrošina tiešos lidojumus uz salu un atpakaļ trīs reizes nedēļā, tūrisma aģentūru "Atlantic Travel" un vietējo tūrisma firmu "Neotravel.ru".

Kāpēc vispār doties uz Tenerifi?



Tā ir vulkāniska sala, kuras dienvidu daļā vasarai raksturīgi laikapstākļi saglabājas visa gada garumā. Tas nozīmē, ka vasaras mīlētāji saulē gozēties un okeānā peldēties var ne tikai septembrī, bet arī oktobrī un pat novembrī, izbēgot no tumsas un pelēcības, kas Latvijā parasti valda gada nogalē. Ja karstums un saule nav tavā gaumē, salas ziemeļu daļā klimats ir krietni vēsāks un lietaināks. Rudenī un ziemā salas daļās, ko vienu no otras atdala vulkāniskie kalni, gaisa temperatūra var atšķirties par vairāk nekā 10 grādiem. Arī ainava Tenerifes ziemeļos un dienvidos krasi atšķiras – viena salas daļa ir izkaltusi un pelēka, bet otra, pateicoties regulāriem nokrišņiem, ir zaļa un mežonīga.

Cilvēki, kas salā jau reiz ir viesojušies, nereti apgalvo, ka tur laikapstākļi vienmēr ir patīkami un labi. Tā patiesi arī ir. Tiesa, ja runā par salas dienvidu daļu, kur ziemas periodā temperatūra nenoslīd zemāk par 20 grādiem un nokrišņi ir ļoti reta parādība. Uz ziemeļu daļu to attiecināt nevar – mākoņi, lietus un salīdzinoši vēss laiks rudenī un ziemā tur ir norma. Šī salas daļa ir pateicīgāka lauksaimniecībai, tajā ir iespaidīga augu pasaule, tā ir koša un auglīga. Ziemeļu daļā ir krietni mazāk tūristiem paredzētu izklaides vietu, ko pat nesezonā pārpludina tūristu pūļi.

Tūristu paradīze visām gaumēm un maciņiem

Tenerife ir viens no tiem galamērķiem, ko aktīvi reklamē un saviem klientiem piedāvā tūrisma kompānijas, piedāvājot gan lidojumus, gan viesnīcas, gan dažādas ekskursijas un izklaides iespējas. Ja plāno brīvdienas pavadīt sauļojoties, peldoties okeānā, apmeklējot ūdens atrakciju parkus un dodoties organizētās ekskursijās, vēršanās pie tūrisma operatora palīdzēs ietaupīt, jo tūrisma kompānijas sadarbojas gan ar vietējiem pakalpojumu nodrošinātājiem, gan aviokompānijām un viesnīcām, kas uzņēmumiem piedāvā labākas cenas nekā individuālajiem ceļotājiem.

Kā skaidro "Atlantic Travel" vadītāja Jūlija Rimļina, arī tad, ja esi individuāls ceļotājs, pastāv liela iespēja, ka tūrisma aģentūra varēs nodrošināt labāku lidojumu un naktsmītņu piedāvājumu, kā arī cenu. Tas attiecas uz lielāko daļu galamērķu, uz kuriem ceļojumus organizē tūrisma kompānijas. Protams, ja plāno doties uz kādu nomaļu vietu vai, tieši pretēji, apskatīt lielpilsētas centru, izdevīgāk, visticamāk, būs visu organizēt pašam. Viesnīcu klāsts Tenerifē ir ļoti plašs – sākot no budžeta klases un vidēja līmeņa naktsmītnēm līdz romantiskām augstas klases viesnīcām un ekskluzīvām villām.

Lielākā daļa tūristu izklaižu koncentrēta Tenerifes dienvidu daļā. Dodoties uz vulkānisko salu organizētā atpūtas braucienā, galvenās aktivitātes, ko parasti izvēlas tūristi, ir ekskursija pa salu, kas ietver arī braucienu uz salas augstāko vulkānu Teidi. Tās laikā tūristi nokļūst virs mākoņiem, un no vairākiem skatu laukumiem paveras patiesi maģisks skats uz vulkānu, kā arī apkārtni. Ekskursijas laikā iespējams nedaudz iepazīt arī salas vēsturi un apskatīt vairākas nelielas pilsētiņas, kas ievērojami atšķiras no kūrortiem, kuros atrodas tūristu mītnes.

Otra lieta, bez kā īsts tūrisma pasākums nebūs iespējams, ir izbrauciens ar kuģīti, kura laikā no okeāna iespējams apskatīt salas klinšainos krastus, kā arī, ja paveicas, dzīvē ieraudzīt gan okeānā mītošos delfīnus, gan vaļus. Dodoties izbraucienā ar kuģīti, gan jāpatur prātā, ka jāuzmanās ne tikai no jūras slimības, bet arī pārāk spēcīga saules starojuma, tāpēc jāapbruņojas ar spēcīgu saules aizsargkrēmu, platmali un kādu gaišu plāna materiāla apģērba gabalu, ar ko sevi pasargāt no apdegšanas saulē.

Trešā aktivitāte, bez kā salas apskati nevar uzskatīt par pilnīgu, ir izklaides parku apmeklēšana. Lielākie no tiem ir ūdens atrakciju parks "Siam Park", kas 2015. un 2017. gadā ir ieguvis "Tripadvisor" balvu kā labākais ūdens atrakciju parks pasaulē. Apmeklētāju tajā, protams, netrūkst. Par ieeju parkā katram nāksies šķirties no vairākiem desmitiem eiro, turklāt uz iespaidīgāko slidkalniņu, kas gādās par kārtīgu adrenalīna devu, rindā var nākties gaidīt vairāk nekā stundu. Otrs iecienītākais izklaides parks ir salas ziemeļos esošais zooloģiskais dārzs "Loro Parque". To uzskata per lielisku atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem. Dabas parks nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu par dabas un dzīvnieku aizsardzību, sugu saglabāšanu, kā arī piedalās vairākos dzīvnieku aizsardzības un glābšanas projektos, tomēr tajā pašā laikā parkā ir iespējams skatīt šovus ar dresētu dzīvnieku – jūras lauvu, delfīnu un zobenvaļu – piedalīšanos. Par zobenvaļu turēšanas apstākļiem parks ir saņēmis kritiku no dzīvnieku aizstāvju organizācijām.

Tāpat tūristiem iespējams pamēģināt arī neskaitāmas citas atrakcijas – braukt ar kartingu, izmēģināt paraglaidingu, mācīties sērfot, uzspēlēt golfu un daudz ko citu. Protams, neaizmirsti arī par peldēšanos okeānā, sauļošanos, kā arī klubu un bāru apmeklēšanu.

Ārpus kūrortiem un iespējas individuālajiem ceļotājiem





Protams, kaut ko sirdij un prātam tīkamu atradīs ne tikai kūrortu tūristiem paredzēto izklaižu cienītāji, bet arī vēstures mīļotāji un dabas apbrīnotāji. Tūristu ekskursijās apkārt salai grupas piestāj vairākās vēsturiskās pilsētās, starp kurām ir arī Sankristovala de la Laguna un Garačiko, kur iespējams iepazīties ar salas vēsturi, kultūru un arhitektūru. Šajās pilsētās jūtama senatnīga elpa, un tās krasi atšķiras no kūrortiem, kas pilni ar pēdējās desmitgadēs uzceltām viesnīcām.

Tāpat apskates vērta noteikti ir Maska – neliels ciemats, kas atrodas kalnu ielenkumā. Tajā paveras brīnišķīgs skats uz ieleju. No tās pa taku iespējams aizkļūt arī līdz okeāna krastam. Tiesa, to iespējams izdarīt tikai gida pavadībā, iegādājoties biļeti. Turklāt šīs ekskursijas nenotiek katru dienu.

Arī pārgājienu cienītājiem atpūtas iespēju Tenerifē netrūks. Daudzviet ierīkotas marķētas pārgājienu takas. Staigājot iespējams apskatīt gan nelielas pilsētas un to apkārtnes, gan maģiskus priežu mežus, gan kāpt vulkānā, kur acīm paveras skati, kas rada sajūtu, ka neatrodies uz Zemes. Tiesa, nokļūšana līdz pārgājienu takas sākumam ne vienmēr var būt vienkārša un ērta. Sabiedriskais transports ne visur kursē vai arī kursē reti, bet, runājot par automašīnas nomu, der atcerēties, ka uz daudzām skaistām vietām iespējams nokļūt tikai pa serpentīniem, kas ir šauri, ar asiem līkumiem. Ja kādā šaurākā vietā jāsamainās ar tūristu autobusu vai ne pārāk prasmīgu autovadītāju, piedzīvojumi garantēti! Braukšanai pa Tenerifes mazākajiem ceļiem nepieciešama ne vien pārliecība par saviem spēkiem, bet arī patiesi labas autovadītāja iemaņas.