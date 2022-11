Nākamgad atsāks kursēt prāmis no Beļģijas uz Skotiju

Plānots, ka no 2023. gada tiešais prāmja maršruts no Beļģijas uz Skotiju tiks atjaunots, sākotnēji kravu pārvadājumiem, bet vēlāk arī pasažieriem, informē "The Brussel Times". Maršruts tika slēgts pirms četriem gadiem, pēc ugunsgrēka uz prāmja "Finlandia Seaways".

Briges valdība oficiāli apstiprinājusi, ka no nākamā gada tiks atsākta prāmju satiksme starp Zēbrigi (Rietumflandrija, Beļģija) un Rozītas ostu Skotijā. Saskaņā ar Briges mēra Dirka Defava (Dirk De fauw) teikto, sākotnēji maršruts būs paredzēts tikai kravu pārvadājumiem, taču plānots, ka vēlāk tas tiks papildināts arī ar pasažieru satiksmi.

Prāmju satiksme starp Zēbrigi un Skotiju pastāvēja līdz 2018. gadam, līdz uz prāmja "Finlandia Seaways" notika ugunsgrēks un maršruts tika slēgts. Šopavasar flāmu un skotu valdība veica pārrunas par līnijas atjaunošanu, un tās bijušas veiksmīgas, jo prāmju satiksme beidzot tiks atjaunota.

Paredzams, ka pirmie kuģi sāks kursēt nākamā gada aprīlī, raksta "The Brussles Times". Brauciens ilgs apmēram 20 stundas, braucot ar ātrumu 21 līdz 22 mezgliem stundā (tie ir apmēram 40 kilometri stundā). Kuģi konstruēti ar 2000 metru joslām kravas transportlīdzekļiem, 100 vieglajām automašīnām un līdz 100 kabīnēm ceļotājiem. Sākotnējā grafikā iekļauti trīs reisi nedēļā turp un atpakaļ, taču iespējams, ka šajā maršrutā tiks pievienots vēl viens kuģis.

Defavs, kurš ir arī Antverpenes-Briges ostas viceprezidents, ir gandarīts par jauno līguma starp abām valstīm un iespējām, ko tas piedāvās. "Rozītas osta atrodas netālu no Edinburgas un Glāzgovas. Tās ir pilsētas ar attiecīgi 650 tūkstošiem un diviem miljoniem iedzīvotāju," Briges mēru citē "Travel Tomorrow". Abu valstu valdība cer, ka atjaunotajam līgumam būs arī pozitīvs efekts uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, jo pasažieru pārvadājumi varētu kļūt populāri beļģu un skotu vidū, tādējādi samazinot lidojumu skaitu.

"The Brussel Times" ziņo, ka iepriekš prāmju savienojumu ik gadu izmantoja 250 tūkstoši pasažieru. Saskaņā ar Briges mēra teikto, jaunais prāmju maršruts pasažieru pārvadājumiem būs "ļoti svarīgs Briges tūrismam un, attiecīgi, arī visai Rietumflandrijai".