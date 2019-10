Nākamgad īpašā kruīzā varēs doties maršrutā Rīga-Visbija

Kompānija "Tallink Grupp" nupat izziņojusi tās īpašos kruīzus 2020. gadā. Jaunums nākamajā gadā ir arī īpašs tiešais kruīzs no Rīgas uz Visbiju, jo aizvadīto gadu laikā kruīzi uz Visbiju notika tikai no Helsinkiem un Tallinas, pastāstīja AS "Tallink Latvija" attīstības un komunikācijas direktore Baiba Muceniece.

Tiešais reiss Rīga-Visbija plānots ar atiešanu otrdien, 2. jūnijā. Maršrutu veiks Rīga-Stokholma maršrutā kursējošais kompānijas kuģis "Isabelle".

Kursēšanas grafiks (pulksteņa laiki uzrādīti pēc valstu vietējā laika):

02.06.2020. izbraukšana no Rīgas pulksten 17.30 – 03.06.2020. iebraukšanā Visbijā pulksten 09;

03.06.2020. izbraukšana no Visbijas pulksten 18.30 – 04.06.2020. iebraukšana Rīgā pulksten 11.

Tāpat īpašie kruīzi izziņoti sekojošos maršrutos: Helsinki-Rīga (tiešais reiss), Helsinki-Visbija (caur Tallinu), Helsinki-Mariehamna (caur Tallinu) un Helsinki-Sanktpēterburga (caur Tallinu). Šos braucienus nodrošinās kompānijas "Tallink Grupp" kuģis "Silja Europa".

Biļešu pārdošana 2020. gada īpašajiem kruīziem sāksies tuvākā laikā, un informācija tiks publicēta uzņēmuma mājaslapā.

Īpašie kruīzi sniedz ceļotājiem iespēju apmeklēt galamērķus, uz kuriem nav regulāra satiksme no viņu atrašanās vietas. Kompānija "Tallink Grupp" speciālos kruīzus piedāvā no 2011. gada.

Par Gotlandi un Visbiju



Kā sevi raksturo Gotlande – tā ir vieta iespējām, vieta, kuru atklāt, vieta, kur atpūsties. Tā ir vieta aizraujošiem atklājumiem starp jūru un zemi, starp pagātni un tagadni un arī starp cilvēkiem, baudot kopā būšanu.

Visbija atrodas uz Zviedrijai piederošās Gotlandes salas Baltijas jūrā, tajā dzīvo aptuveni 25 000 iedzīvotāju. Pilsēta celta 13. gadsimta vidū un ir vislabāk saglabājusies viduslaiku tipa pilsēta visā Skandināvijā. No 1995. gada Visbija ir iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. To īpaši izceļ 3,6 kilometrus garais un iespaidīgais viduslaiku nocietinājuma mūris. Zīmīgi, ka no tā 29 torņiem joprojām ir saglabājušies 27.

Visbija ir ļoti iecienīts tūrisma galamērķis Skandināvijā, to ik gadu apmeklē tūkstošiem tūristu. Jāatzīmē, ka Visbija ir vienīgā Zviedrijai piederošā apdzīvotā teritorija, kuru var sasniegt tikai pa jūras vai gaisa ceļiem. Šeit atrodas devītā lielākā lidosta Zviedrijā, un 2018. gadā tā apkalpoja 467 857 pasažierus.

Foto: DELFI

Visbijas vecpilsētā apskatāmas 12 viduslaiku baznīcu drupas un vairākas vēsturiskas ēkas – Hansa Burmeistara māja, Vecās aptiekas ēka, tradicionālais Klintenas kvartāls, Svētās Marijas katedrāle un citas. Gotlandes muzejs ir vienots salas muzeju centrs, kurā iespējams apskatīt simtiem arheoloģisko atradumu no vikingu ēras, akmens laikmeta un viduslaikiem.

Skaistā Sv. Marijas katedrāle ir vienīgā saglabājusies viduslaiku katedrāle Visbijā un visā Gotlandē. Tā ir trešā vecākā būve Visbijā. Ar laiku baznīca tika vairākas reizes paplašināta, tika uzbūvētas galerijas un divi torņi. Savukārt botāniskais dārzs jau vairāk nekā 150 gadus atrodas blakus Visbijas pludmalei, un no vētrām un Baltijas jūras sāļajiem ūdeņiem to sargā pilsētas mūris. Dārza saistību ar viduslaiku Visbiju atklāj Sv. Ūlava baznīcas drupas dārza dienvidu daļā, kuras pārklāj skaistā Zviedrijas efeja.