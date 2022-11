Nākamgad Rīgā tiks ieviesta tūrisma nodeva

No 2023. gada janvāra Rīgā, līdzīgi kā daudzviet Eiropā un pasaulē, tiks ieviesta tā dēvētā tūrisma nodeva - visām tūristu mītnēm par viesu izmitināšanu būs jāmaksā nodeva viena eiro apmērā par katra ciemiņa nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā desmit eiro, ja viesis galvaspilsētā uzturas ilgāk, informē Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Pašvaldības nodeva par tūristu uzņemšanu ir plaši piemērota Eiropā. Tā ieviesta daudzās tūristu vidē populārās pilsētās, piemēram, Berlīnē, Amsterdamā, Romā, Venēcijā, Vīnē, Briselē, Lisabonā un citviet. Nodevas apmērs dažādās valstīs un pilsētās ir atšķirīgs un ir vairāki aprēķināšanas modeļi, piemēram, noteiktā likme pie pakalpojuma cenas, diferencētā maksa atkarībā no tūristu mītnes kategorijas vai sezonas, vai arī par katru nakšņojumu. Piemēram, kaimiņvalstī Lietuvā tūrisma nodevu Kauņā ieviesa no 2016. gada, bet Viļņā no 2018. gada.

No nodevas gūtos ieņēmumus pilsēta izmantos tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu īstenošanai un Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, infirmē RD Komunikācijas pārvaldes pārstāvis Mārtiņš Vilemsons

Rīgas pašvaldība līdzīgus noteikumus pieņēma jau 2019. gadā, paredzot tūrisma nodevas ieviešanu no 2021. gada, bet Covid-19 pandēmijas radītā krasā tūristu skaita samazinājuma dēļ nodevas ieviešanu atlika. Tagad tūrisma nodevas ieviešanai sagatavots jauns noteikumu projekts, kuru ceturtdien, 3. novembrī, akceptēja Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja, bet galīgais lēmums vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Salīdzinot ar iepriekš pieņemtajiem noteikumiem, veiktas vairākas izmaiņas:

visas ar nodevu saistītās elektroniskās darbības būs jāveic tīmekļvietnē www.latvija.lv, nevis portālā www.e-riga.lv ;

ar nodevu nav plānots aplikt tās naktis, ko Rīgas tūristu mītnēs pavadījuši bērni līdz 18 gadu vecumam (iepriekš bija paredzēts līdz 12 gadu vecumam);

nodevas administrēšanu nodrošinās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.



Tūrisma nodevas maksātāji būs personas, kuras Rīgas tūristu mītnēs uzņem viesus par maksu.

Pirmais solis personām, kas Rīgas tūristu mītnēs uzņem viesus, reģistrēšanās kā nodevas maksātājam. Nodevas maksātājam līdz 2023. gada 10. janvārim jāreģistrējas portāla www.latvija.lv e-pakalpojuma "Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu" (EP233) tiešsaistes formā – norādot nodevas maksātāja un tūristu mītnes pamatdatus.

Pēc reģistrēšanās nodevas maksātājam būs pienākums katru mēnesi iesniegt atskaiti par tūristu mītnē uzņemto viesu skaitu un aprēķināto nodevu. Nodevas maksātājam katru ceturksni būs jāiemaksā pašvaldības budžetā par iepriekšējo ceturksni aprēķināto nodevu.