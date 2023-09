Nākotnē bez sniega varētu palikt lielākā daļa slēpošanas kūrortu Eiropā

Vienā no nesenākajiem "Nature Climate Change" publicētajiem pētījumiem tika atklāts, ka straujās klimata pārmaiņas var smagi skart slēpošanas kūrortus visā Eiropā. Ja vidējā gaisa temperatūra paaugstināsies par diviem grādiem, tad liela daļa kūrortu nākotnē var palikt bez sniega, raksta "The Guardian".

Ja vidējā gaisa temperatūra paaugstināsies par diviem grādiem, tad aptuveni ceturtajai daļai Eiropas slēpošanas kūrortu draud sniega deficīts. Tas, savukārt, rada bažas par slēpošanos nozares nākotni Eiropā – jau šobrīd pusē no visām slēpošanas trasēm tiek izmantots mākslīgais sniegs

Nākotnē mākslīgā sniega pūšana varētu palīdzēt uzturēt slēpošanas trases Ziemeļeiropā un Alpos, taču Lielbritānijā un Dienvideiropā visdrīzāk arī tas vairs nespēs līdzēt.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

80 procenti no visiem pasaules slēpošanas kūrortiem atrodas Eiropā, un tos apmeklē miljoniem tūristu un sportistu ik gadu. Taču pēdējās ziemas bija pārāk siltas, tādēļ daudzi kūrorti, sākot no Šamonī Francijā līdz Insbrukai Austrijā, nemaz nevarēja uzsākt slēpošanas sezonu. Savukārt žurnāls "Nature Climate Change" uzsver – slēpošanas tūrisms ir nozīmīga Eiropas kalnu reģionu ekonomikas sastāvdaļa, un šobrīd tie stipri cieš no klimata pārmaiņām.

Katru otro gadu bez slēpošanas



Pētījumā, ko veica zinātnieki no meteoroloģiskā dienesta "Météo-France", tika izmantoti dati un nākotnes modeļi, lai novērtētu sniega kārtas biezuma 2234 kūrortos 38 Eiropas valstīs, tostarp Šveicē, Vācijā, Francijā, Itālijā, Somijā, Norvēģijā, Turcijā, Islandē un Apvienotajā Karalistē (īpaši Skotijā). Rezultātā pētnieki nonāca pie secinājuma, ka, vidējai temperatūrai paaugstinoties par četriem grādiem, gandrīz trīs ceturtdaļās kūrortu katru otro gadu būs nepietiekams sniega daudzums, lai uzsāktu slēpošanas sezonu. Iespējams tas nozīmē, ka kūrortiem nāksies vēl vairāk pievērsties mākslīgā sniega pūšanai. Taču tā ir pagale ar diviem galiem – pūšot mākslīgo sniegu, paaugstināsies oglekļa emisijas, kas vēl vairāk ietekmēs klimatu.

Visdrīzāk slēpošanas kūrortu ēru mēs sagaidīsim ātrāk nekā varam iedomāties. Ledāji turpina kust, bet ziemas arvien biežāk ir pārāk siltas, lai sniega sega spētu saglabāties visu sezonu, tostarp mākslīgi veidotā.

Pagaidām varam cerēt, ka slēpošanas kūrorti spēs pietiekamu sniega daudzumu uzturēt mākslīgi, taču, ja vidējā gaisa temperatūra paaugstināsies par trīs grādiem (kas tiek prognozēts jau šajā gadsimtā), 91 procentā Eiropas slēpošanas kūrortu būs nepietiekams sniega daudzums, ko nevarēs izmainīt pat mākslīgi, informē "Daily Mail".