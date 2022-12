Nākotnes pilsētas – arvien augstāki debesskrāpji, viedākas tehnoloģijas un peldoši rajoni

Kopš seniem laikiem cilvēki ir apmāti ar ideju uzbūvēt ideālu pilsētu. Itālijas renesanses laikā par tādām kļuva Pienza un Palmanova – pilsētas ar izsmalcinātiem ielu plānojumiem. Savukārt 20. gadsimtā kļuva populāri apvienot klasisko arhitektūru ar avangardu. Bet 21. gadsimts nes jaunas vēsmas, kuras visbiežāk ietekmē jaunās tehnoloģijas un neizsīkstoša vēlme uzbūvēt ko neredzētu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ikviens vēlas pārsteigt pasauli ar jauniem risinājumiem un idejām, vēsta medijs "Conde Nast Traveller".

Saūda Arābija



Šobrīd ir vairāki plāni, kā izveidot mūsdienu lielpilsētas ideālo prototipu. Viens no tiem ir Neom – Beļģijas izmēra pilsēta, kuru plānots būvēt Saūda Arābijas ziemeļrietumos. Neom pilsēta ir viens no grandiozākajiem Saūda Arābijas karalistes projektiem. Tās nosaukums apvieno divas nozīmes – grieķu "neos" (jaunais) un arābu "mustaqbal" (nākotne).

Plānots, ka tā būs pilsēta bez ielām un ar izeju uz aptuveni 400 kilometrus garo Sarkanās jūras pludmali. Mediji šo Neom pilsētas plānu raksturo kā Īlona Maska viedo tehnoloģiju krustojumu ar Bakminstera Fullera utopiskajām idejām.

Neskatoties uz grandioziem plāniem izmantot visdažādākās mūsdienu tehnoloģijas, tāpat pārapdzīvotības problēma netiks atrisināta. Taču pilsētas plānotāji uzsver, ka tas netraucēs brīvo piekļuvi dabai, kā arī sola, ka sastrēgumu pilsētā nebūs.

Tāpat tiek plānots veikt liela mēroga ūdens atsāļošanu, izmantojot atjaunojamo enerģiju. Uz šo tehnoloģiju likmes liek daudzi, jo tā varētu atrisināt dzeramā ūdens trūkumu visā pasaulē.



500 miljardus dolāru vērtais Neom plāns paredz pilsētu, kas sastāvēs no trīs daļām. "Line'' būs 170 kilometrus gara biroju un dzīvojamo ēku pilsētas daļa gar kuru tiks uzbūvēta ātrgaitas vilcienu līnija. Paredzams, ka neviens brauciens nepārsniegs 20 minūtes. Otra pilsētas daļa būs "Trojena" – tūrisma komplekss ar mākslīgiem baseiniem un iespēju slēpot visu gadu. Savukārt trešā daļa "Oxagon" būs peldošs industriāls komplekss, kas lepojas ar tikai atjaunojamas enerģijas izmantošanu.

Dienvidkoreja



Neom pilsēta nemaz nav pirmais projekts, kurā tiek piedāvāts risinājums klimata pārmaiņu izraisītām problēmām un augstajam iedzīvotāju skaitam. Dienvidkoreja plāno pasaulē pirmo "ilgtspējīgu peldošas kopienas prototipu". Jaunā pilsēta tiks būvēta netālu no Pusanas, kas ir otrā lielākā pilsēta Dienvidkorejā un kurā atrodas viena no lielākajām ostām visā pasaulē. Pilsētas plānojums paredz šūnveida saliņas uz betona platformām, kas tiks apvienotas vienā masīvā.

Maldīvija



"Dutch Docklands" sadarbojoties ar Maldīvijas valdību, veido peldošo pilsētu, kas paredzēta 20 000 cilvēku.



Ņemot vērā šī brīža prognozes par jūras līmeņa celšanos, nav brīnums, ka populāra kļuvusi ideja par pilsētām uz ūdens.

Ēģipte



Kamēr citi plāno, tikmēr Ēģipte jau ķērusies pie būvēšanas. Kaut arī topošās pilsētas nosaukums vēl nav izvēlēts, tomēr jau ir lemts, ka tā aizstās Kairu kā valsts valdības centru. Pilsētas būvniecība ir uzsākta 2015. gadā un tā atrodas pie Sarkanās jūras. Pilsētas projektā ietilpst augstākais tornis Āfrikā un 35 kilometrus garais parks "Zaļā upe''. Parkā būs otrreizēji izmantojamā ūdens baseini, ko uzskata par veltījumu Nīlai – Ēģiptes simbolam.

Vai nākotne būs labāka par tagadni?

Par to, vai kāds no šiem projektiem būs veiksmīgs ir grūti spriest. "Par veiksmīgu pilsētu padara tās sakārtotā sociālā un ekonomiskā dzīve," saka "MIT Future Urban Collectives Lab" pārstāvis Gregs Lindsijs. Viņš atzīst, ka vēlme radīt ikonisku arhitektūru un mūsdienīgu tehnoloģijām atbilstošu infrastruktūru bieži vien nedod iespēju pilsētai piešķirt šarmu, kas to padara īpašu.

Taču laiks rādīs – iespējams pavisam drīz varēsim doties ceļojumā uz kādu no jaunajām super pilsētām, piepildot sapni par nākotnes zemi.