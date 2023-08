Nē, augstpapēžu kurpēm. 'Finnair' speciāli stjuartēm izstrādā sporta apavus

Somijas nacionālā lidsabiedrība "Finnair" radījusi īpašus sporta apavus salona apkalpes locekļiem, ko drīkstēs nēsāt lidojuma laikā. Taču par sporta apaviem darbiniekiem nāksies maksāt pašiem, informē "Yle".

Reti, kur ir tik stingri ģērbšanās noteikumi kā avio nozarē. Salonu apkalpes locekļiem jāievēro lidsabiedrību noteiktie standarti, sākot no lūpu krāsu toņa un beidzot ar perfektu manikīru. Vairākas lidsabiedrības, tostarp "Finnair", aizliegušas salona apkalpes locekļiem taisīt tetovējumus vai pīrsingus redzamās vietās.

Taču arī avio nozare mainās un lēnām atsakās no savas stingrās ģērbšanās etiķetes. Šovasar Austrālijas lielākā lidsabiedrība "Qantas Airways" atļāva vīriešiem stjuartiem lietot dekoratīvo kosmētiku.

Turpretī "Finnair" sākot no novembra salona apkalpes locekļu darba garderobē ieviesīs arī sporta apavus, kas izstrādāti īpaši viņiem.

Somijas etiķetes biedrības priekšsēdētāja Mirva Saukkola uzskata, ka "Finnair" radītie sporta apavi ir kaut kas absolūti novatorisks avio nozarē. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Somija ir ikdienišķa ģērbšanās stila vēstnese. "Ja salīdzinām ar Tālo Austrumu aviokompānijām, to ģērbšanās stils ir daudz formālāks nekā Ziemeļeiropas aviokompānijām," viņa sacīja.

Kaut arī "Finnair" tikai tagad izstrādāja īpašus sporta apavus savai lidojumu apkalpes komandai, tomēr atļauti sporta apavi ir jau kopš 2021. gada. Tiem bija jābūt melnā krāsā un bez jebkādiem uzrakstiem. Tāpat tika atļauts kombinēt svārkus ar sporta apaviem, kas sākumā bija aizliegts.

Saskaņā ar "Finnair" teikto, lēmums atļaut lidojuma laikā nēsāt sporta apavus tika pieņemts vairāku iemeslu dēļ. Gan pati Helsinku lidosta, gan arī citas lidostas visā pasaulē pēdējos gados paplašinājušas savu teritoriju, tādēļ strauji palielinājušies staigāšanas attālumi, kas ir īpaši nogurdinoši augstpapēžu kurpēs. Lūgumu atļaut sporta apavus izteica paši lidsabiedrības darbinieki.

"Sporta apavi kļuvušas par ikdienas apģērba sastāvdaļu, tāpēc šķita dabiski tās iekļaut oficiālajā formastērpā," sacīja "Finnair" pārstāvis Suvi Aaltonens.

"Finnair" ne tikai izstrādāja sporta apvaus salona apkalpes darbiniekiem, bet arī velta lielu uzmanību ilgtspējīgu materiālu izmantošanai.

Extending the lifecycle of our garments, our cabin crew and ground uniforms get a new lease on life through reusing and recycling. Additionally, worn-out uniforms are repurposed as raw material for recycled composite products. Read more: https://t.co/G5oIh7GwWg#finnairuniforms pic.twitter.com/AjjIF7pnZ2