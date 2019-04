Ne tikai zaķi un olas – Alūksne izgreznojusies Lieldienām

Lieldienas jau ir rokas stiepiena attālumā, un daudzas pilsētas nolēmušas izgreznoties par godu gaidāmajiem svētkiem. Izņēmums nav arī Alūksne, kur vietējos un pilsētas viesus sagaida dažādi interesanti un tematiski elementi.

Pilsētā vairākās vietās izkārtoti dažādi rotājumi, kas papildina pilsētas ainavu un kalpo par vēl vienu labu iemeslu doties izlūkos uz šo pilsētu. Dažādās vietās atrodami lielizmēra zaķi, milzu olas un arī dzeltens gailis, kas īpaši varētu patikt mazākajiem pilsētas viesiem.

Foto: Gunārs Ozols un Alvits Grīvnieks

"Lieldienu rotājumi ir izvietoti gan Alūksnes pilsētas centrā, gan nomalēs. Lieldienu zaķus iespējams "satikt" pie Alūksnes kultūras centra, Alūksnes Jaunās pils, iebraucot pilsētā no Rīgas puses. Skaistas dekorācijas – olas un Lieldienu gaili ar ratiem – iespējams atrast pie Alūksnes tūrisma centra, kā arī netālu no Alūksnes mākslas skolas ir rotājumi," pastāstīja Alūksnes tūrisma informācijas centra pārstāve Vita Rence

Jau Latvijas valsts pirmsākumos Alūksnes novads iekļauts starp Latvijas paraugmaršrutiem, dēvējot to par Malienas Šveici. 1935. gada "Shell" ceļvedī maršruts caur Māriņkalnu un Jaunlaiceni uz Opekalna baznīcu saukts par vienu no skaistākiem ceļiem Vidzemē un šī puse par "skaistāko Latvijas apgabalu ar neskaitāmiem kalnājiem, devīgu roku izkaisītiem ezeriņiem, upītēm un mežiem, kas rāda ceļotājam skaistās Latvijas burvību".

Alūksnes novada ainavās visos gadalaikos var nodoties vieglam vai kārtīgam piedzīvojumam, tālās skatu perspektīvas var baudīt no jaunuzceltajiem torņiem, braukt ar riteni, izstaigāt garākos pārgājienos vai izskriet izteiksmīgās pakalnu formas, rast pilnvērtīgu atpūtu ģimenes vai draugu lokā. Iepazīt malēniešu dabu un malēniskās izloksnes izpausmes kultūrā. Apmeklējot Alūksni, noteikti jānobauda kāds no īpašajiem ēdieniem. Šai pusei raksturīgākais godu ēdiens ir buljons ar profitroļiem. Kas ir šis brīnums, par kuru daudzi nav pat dzirdējuši, varēs uzzināt kādā no Alūksnes kafejnīcām.

Ko vēl apskatīt Malienas Šveicē jeb Alūksnē, meklē te.

