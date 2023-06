Nedēļas nogalē Engures ezera labirintos notiks SUP dēļu rogaininga sacensības

Engures ezera dabas parka labirintos jau otro gadu pēc kārtas, šoreiz – 1. jūlijā, norisināsies "Red Bull Water Quest" piedzīvojums uz SUP dēļiem – rogaininga sacensības brīvdabas aktivitāšu cienītājiem.

Pasākuma norises vieta Mērsragā ir unikāla – ūdenstilpes kanālu sistēmas kopējais garums pārsniedz deviņus kilometrus. Kā ūdenī, tā uz neskaitāmajām salām ūdenstilpnes akvatorijā tiks izvietoti 20 kontrolpunkti, kuru meklēšanai dotais laika ierobežojums ir 2 stundas un maksimālais iegūstamo punktu skaits distancē ir 300, vēsta pasākuma rīkotāji.

Sacensībām paredzēti divi posmi: sprinta daļa (340 metru sprinta distance), lai noskaidrotu komandu starta secību un uzsāktu otro posmu – orientēšanos ar intervāla startu. Lai piedalītos, nepieciešams vien izveidot četru cilvēku komandu, kurā jābūt vismaz vienai dāmai. Pasākuma organizatori aicina līdzi ņemt savus SUP dēļus un airus, iepazīstoties ar nolikumā esošajām SUP dēļu specifikācijām, taču, ja inventāra pašiem nav, tad to nodrošinās pasākuma organizatori.

Foto: Arturs Pavlovs

Godalgoto vietu saņēmēji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām no sacensību organizatoriem, kā arī SUP inventāru un aksesuāriem no pasākuma atbalstītājiem. Visi dalībnieki, kuri sacensības pabeiguši, iekļaujoties kontrollaikā, piedalīsies sacensību organizatoru un atbalstītāju papildus sarūpēto balvu izlozē. Pēc apbalvošanas dalībniekus un skatītājus priecēs grupas "Carnival Youth" koncerts.

Reģistrācija sacensībām notiks pasākumā uz vietas no pulksten 8 līdz 9.45. Plašāku informāciju par "Red Bull Water Quest" var meklēt pasākuma mājaslapā, kā arī "Red Bull" kanālos sociālajos medijos.