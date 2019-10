No 1. oktobra uz Sanktpēterburgu ar elektronisko vīzu – kas jāzina ceļotājam

No 2019. gada 1. oktobra 53 pasaules valstu, arī Latvijas, pilsoņi Sanktpēterburgas un Ļeņingradas apgabala apmeklējumam var pieteikties un izmantot elektronisko vīzu. "Delfi" skaidro, kā šī sistēma darbosies.

Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals ir jau trešais Krievijas reģions, kura apmeklējumam var izmantot elektronisko vīzu. Pirmie bija Tālie Austrumi (ne Latvijas pilsoņiem) un Kaļiņingradas apgabals.

Izmantojot elektronisko vīzu, Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā drīkst nokļūt ar lidmašīnu, jūras transportu, automašīnā, autobusā vai ar kājām. Iebraukšana un izbraukšana, izmantojot dzelzceļu, nav iespējama!

Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijā (KF ĀM) uzsver četras jaunās sistēmas priekšrocības:

Elektroniskā vīza tiek piešķirta četru kalendāra dienu laikā, neatkarīgi no brīvdienām un svētku dienām; Nav nepieciešami nekādi ielūgumi vai apliecinājumi, vien jāaizpilda pieteikums mājaslapā. Tā kā mājaslapa pieejama visu diennakti, nav jātērē laiks konsulāta apmeklēšanai. Elektroniskās vīzas tiek izsniegtas bez maksas.

Kas jāņem vērā?

Elektroniskā vīza derīga vienu reizi, un to var izmantot 30 dienu laikā no piešķiršanas brīža. KF ar elektronisko vīzu tās derīguma termiņā drīkst uzturēties līdz astoņām diennaktīm (192 stundām), rēķinot no iebraukšanas brīža. Elektroniskās vīzas termiņu un atļauto uzturēšanās laiku nav iespējams pagarināt.

Uzmanību! Ierašanās laiks vienmēr tiek noapaļots līdz pasu kontrolposteņa šķērsošanas datuma pulksten 00.00 – neatkarīgi no reālā laika. Piemēram, persona ar elektronisko vīzu, kas derīga no 15. jūlija līdz 13. augustam, pirmdien, 1. augustā, iebraucot Krievijā, iziet pasu kontroli pulksten 20. Šai personai izbraukšanas pases kontrole jāveic līdz pirmdienas, 8. augusta, pulksten 23.59 (nevis otrdienas, 9. augusta, pulksten 20). Tāpat KF ĀM vērš uzmanību, ka šajā pašā piemērā, iebraucot KF, piemēram, 10. augustā, izbraukšanai no valsts jābūt reģistrētai līdz 13. augusta pulksten 23.59 (ievērojot elektroniskās vīzas derīguma termiņu).

Elektroniskās vīzas var tikt izsniegtas – parastā darījumu vīza (brauciena mērķis – lietišķi darījumi), parastā tūristu vīza (brauciena mērķis – tūrisms), parastā humanitārā (brauciena mērķis: sporta, kultūras vai zinātniski tehniskie sakari). Ja brauciena mērķis neatbilst nevienam no uzskaitītajiem, nepieciešams pieteikties parastajai (ne elektroniskajai) vīzai Krievijas vēstniecībā.

Ārvalstu pilsoņi ar elektronisko vīzu drīkst brīvi pārvietoties KF noteiktajā teritorijā, kurā ir spēkā šī vīza, izņemot teritorijās, organizācijās un objektos, kuros nepieciešama īpaša atļauja iekļūšanai.

Izbraukt no KF drīkst tikai un vienīgi caur tā paša KF subjekta robežpunktiem, kas tika šķērsots, iebraucot valstī. Proti, nav ļauts iebraukt Krievijā caur Ļeņingradas apgabalu, bet izbraukt, piemēram, caur Pleskavu.

Vīzas noformēšanai nepieciešama pase, kas derīga vismaz sešus mēnešus pēc dienas, kad iesniegts pieteikums elektroniskajai vīzai. Pasē jābūt brīvai vietai, kur iespiest zīmogu par robežas šķērsošanu.

Līdztekus elektroniskajai vīzai nepieciešama medicīniskās apdrošināšanas polise, kas derīga Krievijas teritorijā visā uzturēšanās periodā.

Katram nepilngadīgajam bērnam nepieciešama atsevišķa elektroniskā vīza.

Elektroniskās vīzas saņemšanas algoritms

Pirmkārt, jāiesniedz aizpildīta anketa (to var izdarīt šeit). Tas jādara ne agrāk kā 20 un ne vēlāk kā četras dienas pirms plānotās iebraukšanas KF teritorijā.

Vīzas pieprasītājs var izvēlēties iesnieguma valodu – krievu vai angļu. Kopā ar prasītajiem anketas jautājumiem, piesakoties elektroniskajai vīzai, jāiesniedz krāsaina "dokumentu fotogrāfija" "jpeg" formātā, kas nav vecāka par pusgadu. Fotografēties ieteicams kādā salonā vai dokumentu foto servisā, lai attēlā nebūtu lieku elementu.

Pieteikumā jānorāda e-pasta adrese un jāapstiprina tā. Lapas augšējā labajā stūrī redzamo pieteikuma reģistrācijas numuru vēlams kaut kur pierakstīt vai saglabāt – tas noderēs, ja pēkšņi pārtrūks savienojums ar serveri. Aizpildīto anketu var saglabāt arī kā melnrakstu, sistēmā tā paliks 30 dienas kopš pēdējā saglabāšanas brīža.

Kad anketa iesniegta, nepieciešams iegūt apstiprinājumu, ka elektroniskā vīza ir piešķirta. Tas atrodams mājaslapā, kā arī tiks nosūtīts uz reģistrēto e-pasta adresi.

Pēc iesnieguma izskatīšanas tā statuss mainīsies uz "Vīza piešķirta" vai "Vīza atteikta. Uz reģistrēto e-pasta adresi tiks sūtītas automātiski ģenerētas ziņas par iesnieguma statusu un norādījumi turpmākajām darbībām.

Pozitīva lēmuma gadījumā izziņa par elektronisko vīzu ir jāizdrukā vai jāsaglabā tā, lai to varētu vizuāli uzrādīt transporta uzņēmuma pārstāvjiem, iekāpjot transportlīdzeklī, un robežsardzes darbiniekiem pasu kontrolpostenī, iebraucot reģionā.

Ja elektroniskās vīzas izsniegšana atteikta vai apstiprinājums nav saņemts četru dienu laikā, Krievijas vēstniecībā var pieteikties vīzai parastajā kārtībā.

Uzmanību! Izziņa par elektroniskās vīzas piešķiršanu negarantē iekļūšanu Krievijas Federācijā. Robežas šķērsošana var tikt liegta, iestājoties dažādiem apstākļiem, kas norādīti KF likumos.