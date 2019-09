No 2021. gada Rīgā plānots ieviest tūrisma nodevu, lai gūtu finansējumu Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstībai un pilsētas popularizēšanai. To paredz trešdien, 18. septembrī, Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā akceptētais saistošo noteikumu projekts, pastāstīja Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļa.

Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs: "Rīgas pilsētas ieviestais tūrisma nodevas mērķis ir veicināt, lai tūrisma nozare pilsētā būtu efektīva un Rīga kā tūrista galamērķis kļūtu vēl populārāks. Šiem mērķiem ir nepieciešams finansējums, kas jau ir ieviests gandrīz visās lielākajās Eiropas galvaspilsētās. Nodevas ieviešana arī veicināja sadarbību starp tūrisma un viesmīlības uzņēmumiem un nevalstiskām institūcijām, kurām arī ir izvirzīts mērķis līdzīgi kā Rīgas pašvaldībai – veicināt tūrisma nozares attīstību pilsētā."

Noteikumu projektā paredzēts, ka nodevas likme visām tūristu mītnēm būs viens eiro no katra atpūtnieka un tūrista diennaktī, bet ne vairāk kā desmit eiro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku. Ar nodevu netiks aplikta bērnu līdz 12 gadu vecumam uzņemšana.

Nodevas maksātājam katru mēnesi pašvaldības portālā "eriga.lv" būs jāiesniedz atskaite par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu. Atbilstoši veiktajam aprēķinam, nodevas maksātājs katru ceturksni saistošo noteikumu norādītajos termiņos iemaksās nodevu pašvaldības budžetā.Tāpat nodevas maksātājam būs pienākums pašvaldības portālā iesniegt paziņojumu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas sākšanu un pārtraukšanu. Visām tūristu mītnēm būs jāreģistrējas portālā kā nodevas maksātājām.

Ar iegūtajiem papildu līdzekļiem pašvaldības nodibinājums Rīgas Tūrisma attīstības birojs (RTAB) nodrošinās tūrisma iespēju popularizēšanu un veicinās tūrisma attīstīšanu Rīgā. Paredzams, ka kopumā uzņēmējdarbība tiks ietekmēta pozitīvi, jo, izmantojot iekasēto nodevu, tiks veicināts tūristu skaita palielinājums.

Saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā" vēl būs jāpieņem domes sēdē. Pēc tam tos vērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet noteikumi stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pašvaldības nodeva par tūristu uzņemšanu ir plaši piemērota Eiropā. Tā ieviesta daudzās tūristu vidē populārās pilsētās, piemēram, Berlīnē, Amsterdamā, Romā, Venēcijā, Vīnē, Briselē, Lisabonā u.c. Nodevas apmērs dažādās valstīs un pilsētās ir ļoti atšķirīgs, un ir vairāki aprēķināšanas modeļi, piemēram, noteiktā likme pie pakalpojuma cenas, diferencētā maksa atkarībā no tūristu mītnes kategorijas vai sezonas, vai arī par katru naktsmītnē pavadīto nakti.

Lietuvā tūrisma nodeva ir ieviesta Kauņā no 2016. gada 1. janvāra un Viļņā no 2018. gada 1. jūlija. Šobrīd abās pilsētās nodevas apmērs ir viens eiro diennaktī. Arī Igaunijā tiek plānots ieviest tūrisma nodevu, bet, lai to izdarītu, ir jāveic atbilstoši grozījumi likumdošanā.

Jau vēstīts, ka pirms mēneša Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs parakstīja sadarbības memorandu starp galvaspilsētas pašvaldību un "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju", "Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju" un biedrību "Latvijas Kongresu birojs". Memoranda mērķis ir iesaistīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumus, nevalstiskas organizācijas lēmumu pieņemšanā par Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstību un popularizēšanu, un no 2021. gada 1. janvāra sākt iekasēt nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu no viesiem, kas apmetas naktsmītnēs Rīgā. Parakstot šo memorandu, puses vienojās par sadarbību lēmumu pieņemšanā par finanšu līdzekļu, kas tiks iekasēti kā nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, efektīvu izlietojumu Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstībai.

Mērķtiecīgas informēšanas darbs ārvalstīs, tūristiem saistošu pasākumu kopums un kopējā nozares izaugsme Rīgai pērn ļāvusi piesaistīt rekordlielu skaitu tūristu – 2018. gadā Latvijas galvaspilsētu apmeklējuši 3,5 miljoni ārvalstu viesu. Vislielāko viesu skaitu Rīgā 2018. gadā veidoja tūristi no Vācijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un Lielbritānijas. Rīgā bija 133 tūristu mītnes, kur apkalpoti 1 716 787 viesi, kas kopumā pavadīja Rīgā 3 281 884 naktis. Ņemot vērā, ka ar nodevu netiek aplikta bērnu līdz 12 gadu vecumam uzņemšana, pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti trīs miljonu eiro apmērā.

Pērn būtiski audzis viesu skaits no RTAB prioritārajiem mērķa tirgiem. Salīdzinot ar 2017. gadu, pērn par 15 procentiem audzis viesu skaits no Francijas. Vērienīgs pieaugums bijis viesiem no Lielbritānijas (13,6 procenti), Vācijas (10,6 procenti), kā arī Zviedrijas (4,2 procenti) un Itālijas (4 procenti). Par 10,6 procentiem pieaudzis viesu skaits arī no ASV, kas ir viens no RTAB mērķa tirgiem ar lielāko nākotnes potenciālu.

Tūristu uzturēšanās ilgums Rīgā ir palielinājies par 10 procentiem. Pieaugums skaidrojams gan ar tūristiem aktuālu piedāvājumu Rīgā, gan ar labu starppilsētu sadarbību ar Rīgai tuvajām pilsētām, kas mudina tūristus aplūkot arī galvaspilsētai tuvo apkārtni un līdz ar to – uzturēties ilgāk. Zīmīgi, ka katru gadu Rīgā pieaug ne tikai ārvalstu, bet arī vietējo tūristu skaits. Pērn Latvijas iedzīvotāju skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs sasniedza 232 635, kas ir 13,5 procenti no visiem apkalpotajiem viesiem.

Tūristu iecienītākais mēnesis Rīgas apmeklēšanai ir augusts. 2018. gadā noslogojums viesnīcās augustā bija 80,6 procenti, kas ir par 10 procentiem vairāk nekā šajā pašā mēnesī 2017. gadā. Vienlaikus RTAB mērķis ir kāpināt tūristu skaitu par 10 procentiem arī nesezonas mēnešos.