No 23. septembra Eifeļa torni apgaismos īsāku laiku

Ceļotājiem, kas dodas uz Parīzi un plāno apmeklēt vienu no pilsētas ikoniskākajiem un atpazīstamākajiem objektiem – Eifeļa torni – naktī, jārēķinās ar izmaiņām tā izgaismošanas grafikā. Lai taupītu enerģiju, no 23. septembra gaismas Eifeļa tornī turpmāk izdzisīs stundu ātrāk, nekā ierasts līdz šim, ziņo "The Associated Press".

Eifeļa tornī turpmāk apgaismojums izdzisīs pulksten 23.45, tviterī ierakstīja Parīzes mērs Anna Idalgo. Jaunais apgaismojuma izslēgšanas laiks sakrīt ar laiku, kad tornis tiek slēgts apmeklētājiem. Šāds lēmums pieņemts, reaģējot uz enerģijas krīzi, kas skar visu pasauli, kā arī, lai īstenotu Parīzes enerģijas taupīšanas plānu. Idalgo pauda, ka plāns ir panākt 10 procentu enerģijas ietaupījumu.

Papildus Eifeļa torņa apgaismojuma izslēgšanai, valdība pieprasīs visām pašvaldību ēkām, piemēram, Rātsnamam, izslēgt apgaismojumu pulksten 22, kā arī pielāgot apgaismoju nacionālajiem pieminekļiem Parīzē, piemēram, Triumfa arkai, kas atrodas Elizejas lauku avēnijā. Idalgo sacīja, ka publiskais apgaismojums visā pilsētā paliks ieslēgts, "lai turpinātu nodrošināt parīziešu drošību" un "The Associated Press" norādīja, ka šie pasākumi ir "simbolisks, bet svarīgs solis" enerģijas taupīšanas plāna īstenošanā.

Medijs "Travel + Leisure" raksta, ka Eifeļa tornis ar pašreiz esošo apgaismojuma sistēmu tiek izgaismots kopš 20. gadsimta 80. gadiem un kopš 2000. gada tā papildināta ar mirguļojošām gaismiņām. Tornī ir bāka ar četriem motorizētiem prožektoriem, kuru darbības rādiuss ir apmēram 80 kilometri.