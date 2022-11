No 24. novembra Āgenskalna tirgū sāksies Ziemassvētku tirdziņi

No 24. novembra līdz 31. decembrim Āgenskalna tirgus aicina apmeklēt Ziemassvētku tirdziņus, kas pirmo reizi norisināsies atjaunotajā vēsturiskajā tirgus paviljonā. Ziemassvētku tirgū būs nopērkamas tikko ceptas piparkūkas, karsti dzērieni, silti adījumi un oriģinālas dāvanas visa mēneša garumā. Vienlaikus norisināsies arī Latvijas laikmetīgās keramikas pop-up tirdziņš, informē Diāna Martukāne.

Ziemassvētku tirdziņos paviljonā tirgosies zemnieki, mājražotāji un amatnieki, tai skaitā arī seniori ar adītām zeķēm un cimdiem, tējām, koka izstrādājumiem un svecēm; savus darinājumus piedāvās Latvijas Neredzīgo biedrība un skolēnu mācību uzņēmums Uguns Roze. Turpat varēs nogaršot dažādus gardumus svētku noskaņās – kardamona smalkmaizītes un cigoriņu kafiju no "Kalve Coffee", svaigi ceptas piparkūkas no "Grauda spēks" un pīrādziņus no "Mārtiņa beķerejas", kā arī izvēlēties kādu no Skrīveru mājas saldējums piparkūku mīklām un malkot karstvīnu.

Tirgū piedalīsies arī dizaineri: "MunDesign", "Raja Style", "Ledene", "DER design", "Wrap It", "ISSP", "Spēka Rotas", arī grafiskie dizaineri un amatnieki no Liepājas.

2. stāva kafejnīcas būs pieejami īpaši svētku piedāvājumi un iespēja vakariņot paviljonā, bet tirgus pagalmu izrotās eglītes un turpat varēs izvēlēties eglīšu rotājumus un adventes vainagus.

No 3. decembra līdz 31. decembrim Āgenskalna tirgū norisināsies Latvijas laikmetīgās keramikas pop-up tirdziņš, kurā piedalīsies vismaz 14 labi zināmi un pagaidām mazāk pamanīti zīmoli. Apgleznoti, zeltīti, glazēti – gan vienkārši eleganti, gan brīnumgrezni, regulāri un neregulāri porcelāna, svēpēta māla vai akmens masas trauki un dekori būs apskatāmi un iegādājami vienkopus tirgus pirmajā stāvā visu decembra mēnesi. Piedalīsies tādi zīmoli un meistari kā "MAALI", Arnis Preiss, Dainis Lesiņš, "Sidrabceramics", "Jašas podi", "Ozolins Pottery", "LaurinsCeramics", "b_k_ceramics", "Laine Berina ceramics", "Katrīnas Keramika", "Oltes ceramics", "CIPARNICA Talsi ceramics", "K.porcelain" un "MelnZeme ceramics".

Vienlaikus tirgū visa mēneša garumā notiks radošas un izglītojošas darbnīcas kopā ar apkaimes bērniem, jauniešiem un sadraudzības organizācijām – radīt videi draudzīgu svētku noskaņu palīdzēs Latvijas valsts meži un Dabas fonds, darbosies Otrās elpas maiņas punkts, tirgū ciemosies ISSP ar Jauniešu skolas radošo darbnīcu, Āgenskalna mākslinieku ģimene kopā ar bērniem palīdzēs sagatavot svētku dekorus un Samuraju parka skolotājs Arnis Spurdziņš mācīs veidot bonsai koku mākslu no Ziemassvētku eglītēm.

Visu decembri norisināsies Mārtiņa Vilsona dzejas izrādes, latviešu rakstnieku darbus varēs klausīties arī Satori audiodušās, apkaimes skolu kori un mūziķi aicinās ar sadziedāšanos.

Izdevniecība "Liels un mazs" veidos audiopastaigu "Atradumi Pārdaugavā", kur varēsiet noklausīties "Kvadrifrona" aktieru ieskaņotos stāstus, dzejoļus un skaitāmpantus. Tirgus jaunākie apmeklētāji aicināti izbraukt ar jauno, iespaidīgo karuseli, kas veidots pēc teātra skatuves principiem un ir scenogrāfisks stāsts par Rīgu.

Darbalaiki: