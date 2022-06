No hobitu mājām līdz ledus viesnīcai. Iespaidīgākie glempingi un tūristu mītnes Eiropā

Kaut arī glempingi un viesnīcas ar neordināriem konceptiem piesaista cilvēku uzmanību ar adrenalīnu un jaunām emocijām, kuras var gūt, nakšņojot pie dabas krūts, tomēr tie nemaz neatpaliek no pieczvaigžņu viesnīcām ar savu oriģinālo arhitektūru un pārdomāto interjeru, nemaz nerunājot par cenām un atrašanās vietām. Piedāvājam iepazīties ar neparastākajām Eiropas naktsmītnēm, kurās iespējams gūt patiesi neaizmirstamas emocijas.



Kalni, koku galotnes vai vienkārši meža dzīles, ezeru krasti un fjordi – te var ļauties dabas skaistumam un izbaudīt jaunu pieredzi, kuru sniedz nakts kādā no interesantākajām naktsmītnēm Eiropā. Varbūt ne visiem patiks ideja par nakti ledus viesnīcā vai meža namiņā bez pierastā komforta, tomēr ir vērtīgi izkāpt no komforta zonas un atklāt ceļojumu pasauli no citas šķautnes.

“Cabu by the Lakes”, Īrija

Ģimenes atpūtu var baudīt gleznainajos īru namiņos, kuri atrodas Kilikīna meža parkā (Killykeen Forest Park), kas ir īpaši aizsargājama teritorija. Sarežģīta ezeru un upju sistēma piedāvā ne tikai pasakainus dabas skatus, bet arī makšķerēšanas un putnu vērošanas iespējas. Pastaigas pa mežu un izbraucieni ar velosipēdu ir lieliska atelpa prātam un ķermenim.