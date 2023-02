No ledus līdz aizdomīgiem aromātiem – svarīgas nianses, ko lidojumā pamana piloti

Lielākā daļa pasažieru lidojuma laikā guļ, strādā, lasa vai skatās filmas, nemaz nepievēršot uzmanību apkārtējai videi. Vienīgais, kam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība ir komforts. Attiecīgi pasažieri skrupulozi izpēta krēslus, jāteic, arī blakus sēdošos cilvēkus un ēdienu. Turpretī piloti pamana detaļas, kuras pārējiem pasažieriem nešķiet tik svarīgas, bet patiesībā ir ļoti būtiskas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piloti medijam "Business Insider" atklāj svarīgas nianses, kurām viņi pievērš uzmanību, ja lidojuma laikā atrodas pasažieru salonā, nevis pilotu kabīnē.

Ledus

Daudzi pasažieri uztraucas par turbulenci, kas sagādā diez gan lielu diskomfortu. Taču Denveras Universitātes profesore un pilote Tanja Getlina atgādina, ka turbulence nav nekas tik slikts, kā daudziem šķiet. "Tas nav nekas tāds, kas var izraisīt negadījumu vai apdraudēt pasažieru drošību," viņa teica.

Getlina atzina, ka svarīgāk uzmanību ir pievērst ledum uz logiem vai uz lidmašīnas korpusa. Viņa skaidro, ka nepieciešamības gadījumā ledus un sniegs tiek notīrīti pirms lidmašīna paceļas gaisā, turklāt lidmašīnas pārklātas ar materiālu, kas neļauj uzkrāties ledum lidojuma laikā. Pilotei bažas raisa tieši nosēšanās posms, kad dzinēji nestrādā ar pilnu jaudu. Getlina skaidro, ka, nosēžoties, dzinēji nerada tik daudz siltuma kā paceļoties. Tas, savukārt, palielina iespēju, ka uz lidmašīnas uzkrāsies ledus un apgrūtinās vienmērīgu nosēšanos.

Aizdomīgi aromāti

Aromāti var būt viens no būtiskākiem indikatoriem, kas norāda, ka lidmašīnai kaut kas nav kārtībā. Tās var norādīt uz problēmām ar dzinēju vai degvielas uzglabāšanas sistēmām.

"Protams, svarīgas ir arī skaņas, taču pasažieru salons ir gana labi izolēts no apkārtējām skaņām. Turpretī aromāti izplatās brīvi un ātri, tādēļ tiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība," raksta bijušais Gaisa transporta asociācijas drošības direktors Toms Farjē.

Gaismas leņķis

Pieredzējuši piloti zina – no loga nākošās gaismas leņķa strauja izmaiņa var būt pirmā pazīme, ka pilots maina lidojuma virzienu. Dažkārt tas var nozīmēt, ka ir noticis kas neparedzēts.

Paziņojums par kavēšanos

Ne visi ceļotāji gaida savlaicīgus un konkrētus paskaidrojumus par to, ka lidojums aizkavēsies. Taču patiesībā tam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, uzsver "Ask the Pilot" autors Patriks Smits.

"Esmu neizpratnē, kad lidojums kavējas vai lidmašīna bez acīmredzamiem iemesliem apstājas uz skrejceļa, bet nekas netiek paziņots. Vai arī tiek paziņots kaut kas abstrakts un nesaprotams," viņš pauž.

Lielākoties kavēšanās iemesli nav nekas pārāk sarežģīts, lai to nevarētu izskaidrot pasažieriem. Savukārt pasažieriem jābūt vērīgākiem pret paziņojumiem, lai zinātu, kas notiek.

Avārijas izejas

Kaut arī visi uztraucas par lidojuma drošību, tomēr reti kurš pievērš papildu vērību avārijas izejām. Taču tām ir liela nozīme, jo saprotams, ka avārijas nosēšanās gadījumā var nebūt laika vai iespējas noskaidrot, kur atrodas izejas. Šāda situācija tikai pastiprinās satraukumu un veicinās haosu.

"Iekāpjot lidmašīnā, es vienmēr atrodu tuvāko avārijas izeju. Pēc tam saskaitu sēdvietu rindas starp manu sēdvietu un šo izeju," portālā "Quora" rakstīja Džons Česire. "Es to daru, lai vajadzības gadījumā avārijas izeju varētu atrast arī tumsā, dūmos vai pat zem ūdens. Tā kā esmu saskaitījis sēdvietu skaitu līdz avārijas izejai, vajadzības gadījumā varēšu to atrast vien ar taustes palīdzību."