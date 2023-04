No šika ledlauža līdz 'Disney' pasaku valstībai – pasaulē neparastākie kruīza kuģi

Ceļošana ar kruīza kuģiem mūsdienās ir kas vairāk par interesantu atpūtas veidu – daži sniedz iespēju apmeklēt attālus pasaules nostūrus, savukārt citi piedāvā izklaidēties tematiskajos atrakciju parkos vai pat doties izbraukumā ar kartingiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz 2028. gadam paredzēts pasaules kruīza floti papildināt ar vairāk nekā 60 jauniem kruīza kuģiem, kas piedāvās izklaides un ceļošanas iespējas dažādākajām gaumēm. Tikmēr šogad jau esošajos kruīzos dosies apmēram 30 miljoni pasažieru, kuriem jau pieejams plašs kruīzu saraksts, no kā izvēlēties, vēsta "National Geographic".

Viens no saraksta augšgalā esošajiem ir izklaides korporācijas "Disney" kruīza kuģis. Lai gan pasaulē "Disney" pazīstama ar savām animācijas un pilnmetrāžas filmām un atrakciju parkiem, tai pieder arī iespaidīga kruīzu kuģu flote. Šobrīd tā sastāv no pieciem kuģiem. Jaunākais no tiem, "Wish", kas spēj uzņemt 4000 pasažieru, savā pirmajā ceļojumā devās 2022. gada jūlijā.



Gandrīz 15 tūkstoši cilvēku 13 mēnešu laikā ieguldījuši savu darbu, lai 144 tonnas dzelzs pārtaptu par jaunāko "Disney" sapņu kuģi. Pēc būvdarbu beigām tas mēroja 11 dienu garu ceļu pāri Atlantijas okeānam, lai no kuģu būvētavas Vācijā nonāktu Floridas štatā, Amerikas Savienotajās Valstīs. Jaunais kuģis kursē no Floridas uz Bahamu salām, kur "Disney" korporācijai pieder "Castaway Cay" sala. 1999. gadā "Disney" iznomāja šo salu uz 100 gadiem, lai sniegtu iespēju korporācijas piederošajiem kruīza kuģiem tur pietauvoties.

Raidījuma "Disney jaunākais kruīza kuģis", kura pirmizrāde būs skatāma sestdien, 22. aprīlī kanālā "National Geographic", skatītājiem būs unikāla iespēja ieraudzīt visu kuģa būves un aprīkošanas procesu. Gaidot pirmizrādi, kanāls "National Geographic" aicina iepazīties ar jauno kuģi, kā arī ar citiem neparastiem kruīzu maršrutiem.

Uz Ziemeļpolu ar šiko ledlauzi



Sapni par ceļojumu uz Ziemeļpolu var piepildīt katrs, taču jāatzīst, ka tas nav lēts prieks – 16 dienu brauciens ar modernāko ledlauzi "Le Commandant Charcot" izmaksā aptuveni 33 700 eiro. Kruīza cenā iekļautas visas ēdienreizes, īpaši izcili vīni, šampanietis un stiprie alkoholiskie dzērieni.



Pavisam kopā uz kuģa, kura iekšiene atgādina lukusa viesnīcu, ir 123 kajītes. Kopumā uz klāja strādā 235 apkalpes locekļi, spējot uzņemt un apkalpot līdz 245 pasažieriem. Uz kuģa atrodas arī spa un divi restorāni, kam ēdienkarti veidojis slavenais "Michelin" šefpavārs Alēns Dukass.

Kuģis iekšpusē aprīkots ar visu nepieciešamo izklaidei un atpūtai. Tomēr vēl īpašāks ceļojuma laikā ir skats, kas paveras ārpusē, tādēļ katrai kajītei ir arī apsildāms balkons.



Pēc četrām kruīza dienām ceļotāji nonāk Ziemeļpolā, kur var doties izklaides braucienos ar piepūšamajām laivām vai kajakiem. Tāpat arī iespējams doties pārgājienos ar sniega kurpēm. Ir arī iespējas izmēģināt zemledus makšķerēšanu.

Arī zinātniskie pētījumi ir daļa no katra brauciena – uz ledlauža klāja atrodas un darbojas divas laboratorijas.

Ikviens kuģa pasažieris var klausīties dažādas zinātnieku lekcijas par jaunākajiem atklājumiem un pētījumiem. Piemēram, viena no zinātniecēm, kura bija uz ledlauža klāja tā pirmajā – izmēģinājuma – braucienā, bija Kamila Likē no Brestas universitātes, kura pēta klimata pārmaiņas. Arī paši ceļotāji var piedalīties zinātniskajos eksperimentos, piemēram, izveidot izpētes staciju uz ledus gabala un izvietot tur uz satelīta balstītu sistēmu, kas apkopo un izplata vides datus. Šādā veidā ikviens ceļotājs var iejusties pētnieka lomā.

Uzspēlēt golfu uz kuģa klāja



Modernākie kruīza kuģi nebeidz pārsteigt to viesus ar aizvien jaunām idejām, kā pavadīt laiku uz klāja brauciena laikā. Norvēģijas kruīza līniju kruīza kuģis "Norwegian Prima" piedāvā ceļotājiem gan dažādus mūziklus, gan aktīvo izklaidi.



Kartingu trase trīs stāvos nav vienīgais atpūtas izklaides veids uz šā kuģa – "Norwegian Prima" piedāvā izaicināt savu drosmi pirmajā brīvā kritiena sausajā slidkalniņā "Kritiens" ("The Drop"). Kā vēsta kuģa īpašnieki, šajā slidkalniņā gravitācijas spēku ir vairāk nekā Formula-1 sacīkšu automašīnas paātrinājumā.



Uz kuģa iespējams ne tikai baudīt mūziku, ēdienus un citas aktivitātes, bet arī uzspēlēt

minigolfu, doties izbraucienos pa ūdenslidkalniņiem. Savukārt tiem, kam patīk mierīgākas izklaides, iespējams apmeklēt virtuālās realitātes atrakcijas.



Līdzīgi kā citu kruīza kuģu veidotāji, arī "Norwegian Prima" radītāji neapstājas pie sasniegtā un šobrīd strādā pie jau otrā šādas klases kuģa, "Norwegian Viva", kas varētu doties pirmajā ceļojumā jau šogad.

Tropiskais ūdensatrakciju parks jūras vidū



2024. gada janvāri gaida ne vien ceļotgribētāji, bet visa pasaule – pirmo reizi savu izbraucienu piedzīvos lielākais kruīza līnijas kuģis "Icon of the Seas". Tā svars būs 250 800 tonnas, un kruīza kuģis spēs uzņemt līdz pat 7600 viesu.



Iespaidīgu sola ne tikai kuģa apmēru, bet arī izklaižu klāstu – sākot ar rekordielu jūras ūdensparku līdz pat ģimenei draudzīgu atrakciju parku "Surfside Neighborhood". Tāpat ir zināms, ka uz "Icon of the Seas" klāja būs pieejams arī kruīza līnijā pirmais tropiskais ūdensparks "Aqua Dome". Protams, līdzīgi kā citos kruīza kuģu piedāvājumos, uz "Icon of the Seas" būs arī vairāki tematiskie parki, piedāvājot dažādas atrakcijas. Tāpat paredzētas gan pieaugušo atpūtas zonas, gan sērfošanas simulators un citas izklaides iespējas.

Jāpiebilst, ka "Icon of the Seas" būs pirmais kuģis savā kruīza klasē, tādēļ tuvākos gadus otrs tāds nav sagaidāms.

Nebeidzamā izklaide uz "Disney" kuģa



"Wish" kļuva jau par piekto kruīza kuģi "Disney" flotē pēc "Magic" (1998), "Wonder" (1999), "Dream" (2011) un "Fantasy" (2012). Jāsaka, ka jaunais sapņu kuģis ir ietilpīgāks un modernāks nekā tā priekšgājēji. Taču projektu autori neapstājas un nu iesākuši vēl viena kuģa – "Treasure" – būvniecību. Plānots, ka savā pirmajā kruīzā tas dosies jau nākamgad.



Uz "Wish" klāja, par prieku bērniem, kā arī, protams, viņu vecākiem, atdzīvojas "Disney", "Marvel", "Zvaigžņu karu" un "Pixar" stāstu tēli, kā arī pieejamas dažādas izklaides.

Uz kuģa ir divi kinoteātri, kuros visas dienas garumā var skatīties gan klasiskas, gan jaunas "Disney" animācijas filmas. Viens kinoteātris – ar ietilpību līdz 84 vietām – veidots "Alises Brīnumzemē" stilā, savukārt otrs – "Pīters Pens Nekurnekadzemē" tematikā. Tajā ir 86 vietas.



Uz "Wish" klāja ir arī savs teātris ar 1274 skatītāju vietām, kas aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām. Šeit var noskatīties trīs muzikālas izrādes; viena no tām stāsta par iemīļoto "Disney" varoni – Mazo Nāriņu.

Kruīza laikā bērni varēs izbaudīt arī pirmā "Disneja" ūdens atrakciju parka "Aquamouse" piedāvātās izklaides kopā ar Mikipeli un viņa draugiem. Tāpat uz kuģa klāja ir multfilmas "Rotaļlietu stāsts" tematikā veidots ūdens atrakciju laukums. Līdzīgi kā iepriekšējiem "Disney" kuģiem, arī "Wish" vakaros piedāvā pasažieriem iespaidīgu uguņošanu.

"Wish" radītāji parūpējušies arī par tematiskām ēdienreizēm, kuras viesiem gādās trīs dažādi restorāni. Katrs no tiem veidots atšķirīgā stilā. Piemēram, animācijas filmas "Ledus sirds" faniem ir vienreizēja iespēja paēst maltīti, vienlaikus baudot iemīļoto varoņu priekšnesumus.

Solīts, ka Elza, Olafs un citi varoņi personīgi sasveicināsies ar katru viesi. Līdzīgi ir ar "Marvel" studijas personāžiem, kuri sagaida viesus citā "Wish" kuģa restorānā. Trešā restorāna nosaukums ir "1923", kas nodēvēts par godu gadam, kurā Rojs un Volts Disneji izveidoja savu nu jau pasaulslaveno multiplikācijas studiju. Šis restorāns iekārtots 20. gadsimta pirmajai pusei raksturīgajā stilā.

Par nožēlu Eiropas iedzīvotājiem, Disneja kruīza kuģi pagaidām, galvenokārt, kursē no Floridas štata uz Bahamām un citām Karību jūras salām. Cena vienam "Wish" pasažierim ir sākot no 613 ASV dolāriem (apmēram 566 eiro) par trīs četru dienu kruīzu.