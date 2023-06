No smilšu skulptūrām un cukurvates līdz teātrim – pieci vasaras festivāli visai ģimenei

Klāt vasaras brīvlaiks, un daudzās ģimenēs kļūst aktuāls jautājums – kā pavadīt brīvo laiku? Vasara ir iespēju laiks – var kopā doties dabā, ceļot, laivot, iepazīt jaunas garšas un pieredzes, un līksmot vasaras festivālos! No labirinta, smilšu skulptūrām, cirka un tarantellas deju soļu apgūšanas līdz teātra izrādēm, muzikālam piedzīvojumam un viduslaiku spēlēm – plašais piedāvājums vasaras festivālos šogad visā Latvijā, pasākumu organizatori informē.

Sarunu festivāls "Lampa" Cēsīs

9. un 10. jūnijā jau devīto reizi Cēsu pils parkā un citviet Cēsu pilsētvidē notiks Sarunu festivāls "Lampa". Kā vienmēr, festivāla komanda un pasākumu rīkotāji aicina iesaistīties interesantās sarunās. Šogad arī bērniem un jauniešiem tiks piedāvāts daudzveidīgs saturs.

"Mini Lampa" bērniem solās būt koša un daudzpusīga – ar mākslas izstādi, Brīnummājas labirintu, radošām darbnīcām, mūziku, literatūru, leļļu teātri un citām radošām aktivitātēm. Savukārt jauniešiem būs iespēja iesaistīties svarīgās sarunās par pieaugušo un gandrīz pieaugušo tēmām, diskutējot par politiku, finansēm, emocionālo veselību, labklājību, izmēģinot simulāciju spēles, piedaloties rakstīšanas meistarklasē un pat iejūtoties tiesneša lomā.

Dalība bērnu un jauniešu programmā, tāpat kā visā festivālā – bez maksas.

Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls "Summer Signs 2023"



10. un 11. jūnijā Pasta salā, Jelgavā notiks ikgadējais smilšu skulptūru festivāls, kurā 17 tēlnieki no Indonēzijas, ASV, Mongolijas, Spānijas, Nīderlandes, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas smilšu mākslā atveidos pasaules mūzikas hitus.

Skanēs arī Latvijā iemīļotu mūziķu koncerti un norisināsies plaša programma ģimenēm ar bērniem.

Festivāla temats – pasaules hiti – iedvesmojis tēlniekus smilšu skulptūrās atveidot tādus pasaulslavenus skaņdarbus kā "Hotel California", "Somewhere over the rainbow", "No Woman No Cry", "Take On Me un citus". Smilšu skulptūru parka vērienīgākais mākslas darbs ierasti būs demo skulptūra, ko veidos latviešu tēlnieki Kārlis un Maija Īles. Viņus iedvesmojusi grupas "The Beatles" izpildītā kompozīcija "Yellow Submarine".

Abas festivāla dienas Pasta salā būs arī plaša programma ģimenēm ar bērniem – atrakcijas, izrādes un performances.

Starptautiskais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls



15. jūlijā Valmiermuižas parkā notiks gada vērienīgākais mūsdienu etnomūzikas pasākums Latvijā, uz divām skatuvēm pulcējot izcilus žanra pārstāvjus. Koncertos būs iespēja satikt tarantellas grupu no Itālijas "Canzoniere Grecanico Salentino", norvēģu grupu "Torgeir Vassvik Band" ar šamanisko vokālu un perkusiju rituālu, roķīgā turbo-folka grupu "Joryj Kloc" no Ukrainas un pašmāju "Jauno Jāņu Orķestri" ar pasaules pirmatskaņojumu un citus mūziķus.

Varēs baudīt arī mākslu, teātri, jaunāko latviešu kino, garšīgus dažādu tautu ēdienus un vasarīgu atmosfēru.

Festivālā būs meistarnīcas ar tematiku "pretstati pievelkas", kur lieli un mazi varēs darboties ar koku, tekstilu un metālu, kult sviestu un izzināt skaņu instrumentu spēli. Itāļi būs sarūpējuši tarantellas – enerģiskas tradicionālās dejas – meistarklasi.

Valmiermuižā gaidāmas arī zirgu izjādes, amatnieku tirdziņš un citas aktivitātes visai ģimenei. Festivāla kulminācijā spāņu mākslinieka Džordi NN (Jordi NN) uguns skulptūras iedegšana ar muzikālu cirka performanci.

Valmieras vasaras teātra festivāls



No 4. līdz 6. augustam norisināsies ikgadējais vasaras teātra festivāls. Šogad paredzētas vairākas pirmizrādes visai ģimenei, bet galvenā tēma būs pieņemšana, dažādo notikumu radīšanas procesā iesaistot šī gada festivāla galveno auditoriju – bērnus un jauniešus.

Īpašs uzsvars šoreiz likts uz jaunās paaudzes pasaules uzskatiem, pret kuriem pieaugušie bieži vien izturas neiecietīgi. Festivāla izrādes veidos Valmieras teātris kopā ar māksliniekiem no Igaunijas, sadarbībā ar Liepājas teātri taps izrāde Dmitrija Petrenko režijā kopā ar dramaturgu un pusaudžu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu, bet sadarbībā ar Latvijas Leļļu teātri – izrāde Edgara Kaufelda režijā.

Horeogrāfe Kristīne Brīniņa veidos iestudējumu sadarbībā ar Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivālu. Izrādes iestudēs arī Matīss Budovskis, Liena Šmukste un Endīne Bērziņa, bet festivāla vizuālo koncepciju šogad veido mākslinieks Andris Eglītis kopā ar saviem skolas vecuma bērniem.

Vasara kā senajiem kuršiem festivālā "Bandava"



18. un 19. augustā Dienvidkurzemē, Kazdangas pagastā, notiks otrais mūsdienu etniskās mūzikas un tradicionālās kultūras festivāls "Bandava". Tā tematiskais vadmotīvs ir kurši un to dzīve vēlajā dzelzs laikmetā un turpmāk.

Tas ir mājīgs un neliels festivāls ar iespēju nakšņot telšu pilsētiņā. Festivāls dibināts tikai pērn, lai popularizētu Kurzemes kultūrvēsturiskās saknes un Bandavu kā vienu no Latvijas vēsturiskās zemes nozīmīgām sastāvdaļām.

Festivāla mājvieta ir topošā kultūrvieta "Bandava" Kazdangas pagasta "Upīšu" teritorijā, kur trīs sabiedrisko organizāciju kopdarba rezultātā uzsākts veidot kuršu sētu. Festivālā programmā – folkroks un metālmūzika, aktivitātes topošajā kuršu sētā un dažādi izglītojoši stāstījumi.

Interesenti varēs piedalīties seno arodu meistaru vai eksperimentālās arheoloģijas lietpratēju rīkotajās meistarklasēs, vērot vēstures rekonstrukcijas klubu piedāvātos cīņu paraugdemonstrējumus un turnīru, kā arī iesaistīties viduslaiku spēlēs un veiklības sacensībās.