Nosauktas bezmaksas dienas ASV nacionālajos parkos 2023. gadā

ASV nacionālie dabas parki ir vieta, kur burtiski aizraujas elpa no satriecošajiem dabasskatiem. Kaut arī daudzi nacionālie parki arī ikdienā pieejami bezmaksas, tomēr lielākajos un populārākajos ieviesta ieejas maksa. Taču nu Nacionālo parku dienests nosaucis dienas, kad visus parkus varēs apmeklēt bezmaksas, vēsta "Lonely Planet".

Kopumā ASV ir vairāk nekā 400 teritoriju, kuras pārvalda Nacionālo parku dienests. No tām lielākā daļa arī ikdienā ir pieejama par brīvu, taču, piemēram, Josemitu nacionālajā parkā par iebraukšanu ar automašīnu jāmaksā 35 dolāri, bet par apmeklējumu kājām vai ar velosipēdu – 20 dolāri.

Taču ik gadu valsts nozīmīgākajos svētkos visi nacionālie parki pieejami bezmaksas.

Bezmaksas apmeklējuma dienas ASV nacionālajos parkos 2023. gadā:

16. janvāris – Mārtina Lutera Kinga diena

22. aprīlis – Nacionālo parku nedēļas atklāšanas diena

4. augusts – Vispārējā Amerikas brīvdabas diena

23. septembris – Zemes diena

11. novembris – Kara veterānu diena

Vai jāveic rezervācija?

Pēdējā laikā nacionālie parki kļuvuši īpaši populāri. Tas saistīts ar pandēmiju, kuras laikā cilvēki deva priekšroku pārgājieniem dabā. Par labu tas nāk tikai no pilsētas dzīves nogurušiem cilvēkiem, savukārt parkos tas raisa arvien lielākas problēmas. Sastrēgumi populārāko parku apkaimē, piesārņojums, vandālisms un erozija ir izplatītākās problēmas, ko izraisa lielais apmeklētāju skaits. Tādēļ daudzi parki centās ieviests biļešu rezervācijas sistēmu, lai mazinātu ceļotāju plūsmu.

Josemitu nacionālais parks, kas ir viens no lielākajiem valstī, paziņojis, ka no 2023. gada atcels biļešu rezervāciju pavisam. Savukārt, Glečera un Ciona nacionālie parki biļešu rezervāciju ir atcēluši tikai uz starpsezonu periodu. Tomēr drošs paliek drošs un pirms došanās uz kādu no lielākajiem nacionālajiem parkiem, labāk laikus pārbaudīt, vai nepieciešama biļešu rezervācija.