Noskaidrotas ietekmīgākās tūrisma pilsētas. Līdere – Parīze

Parīze ir pilsēta, ko ceļotāji iemīlējuši izsmalcinātā ēdiena, tēlotājmākslas un modes dēļ. Tā vilina tik daudzus, ka nule ieguvusi statusu "pasaulē ietekmīgākā tūrisma pilsēta". Kā tas noskaidrots? Analizējot datus, kurās pasaules vietās ceļotāji tērē visvairāk naudas un kuras valstis iegulda lielākos līdzekļus tūrisma attīstībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

CNN raksta, ka datus analizējusi tūrisma nozares organizācija no Apvienotās Karalistes "Pasaules ceļojumu un tūrisma padome".

Lai noskaidrotu "pasaulē ietekmīgāko tūrisma pilsētu", tika ņemtas vērā ne tikai iegādāto muzeja biļešu un rezervēto viesnīcu numuriņu skaits, bet arī tas, cik daudz valsts (tostarp vietējā valdība) un uzņēmumi iegulda konkrētajās pilsētās, lai attīstītu tās kā tūrisma galamērķus.

Parīze ir 2024. gada vasaras olimpisko spēļu rīkotāja, tāpēc tiek ieguldīti resursi infrastruktūras attīstībā, drošības uzlabošanā un citos pasākumos, kas palīdzēs pilsētai pēc diviem gadiem uzņemt lielās ieceļotāju masas. Saskaņā ar pēdējiem datiem, Francijas galvaspilsētas kopējais finansējums tūrisma nozarē pērn sasniedza 35,6 miljardus ASV dolāru.

Šajā sarakstā ir vairākas pilsētas no divām valstīm – ASV un Ķīnas.

Orlando, Ņujorka un Lasvegasa valstij ienes ievērojamu finansējumu no tūristiem, lai gan katra no tām ir saistoša dažāda tipa ceļotājiem – Orlando iecienīta ģimeņu vidū, kas apmeklē tematiskos parkus, Lasvegasa ir starptautiski pazīstams azartspēļu un naktsdzīves centrs, bet Ņujorka piesaista gardēžus un mākslas cienītājus. No trim šīm pilsētām visvairāk nopelnīja Orlando – 31 miljardu ASV dolāru.

Savukārt no Ķīnas labāko desmitniekā iekļuvusi Pekina, Šanhaja un Guandžou.

Ķīna ieguldījusi lielus līdzekļus tūrisma attīstībā un tagad, kad tās robeža atkal atvērta starptautiskiem ceļojumiem, pievērš īpašu vērību tūrisma mārketingam, lai piesaistītu ārzemniekus. "Pasaules ceļojumu un tūrisma padome" prognozē, ka līdz pat 2032. gadam tās reitingā dominēs Ķīna.

CNN norāda, ka jaunākajos datos vērojami šādi tādi pārsteigumi. Piemēram, labāko desmitniekā nevar redzēt Dubaiju, kuras popularitāte tūristu vidū pēdējo desmit gadu laikā strauji pieaugusi. Topā neiekļuva arī Amsterdama, Barselona un Singapūra. Lai gan dati liecina, ka tūristi šajās valstīs tērē ievērojami lielas summas, tās labāko desmitniekā neierindojās.

Top 10 ietekmīgākās tūrisma valstis 2022. gadā: