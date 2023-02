Odu kodumu un nātru terapija, nakšņošana ar lāčiem un izlaušanās festivāls Daugavā

Lai gan ziema vēl nedomā atkāpties, tūrisma nozares pārstāvji jau aktīvi gatavojas jaunajai sezonai. Jēkabpils novadā norisinājusies tūrisma konference, kurā dalībnieki apzināja Jēkabpils novada bagātības, kā arī radošajā darbnīcā izstrādāja idejas jauniem tūrisma produktiem.

Jēkabpils novada viesu namā "Avotiņi" pulcējās gan uzņēmēji, mājražotāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan tūrisma nozares profesionāļi, lai radošā atmosfērā apzinātu materiālās un nemateriālās vērtības, kas varētu piesaistīt tūristus Jēkabpils novadā, kā arī lai izstrādātu idejas jauniem tūrisma produktiem. Latvijas Dabas tūrisma asociācijas valdes loceklis Edgars Ražinskis: "Jēkabpils ir kā neatklāta pērle ar hibrīda sajūtu – nedaudz no Latgales, kaut kas no Zemgales, Sēlijas identitāte. Ņemot vērā, ka ir jaunizveidotais novads, kas gan ir noticis pirms kāda laika, tūrisma ekosistēmas dalībnieki, kā moderni teikt, ne īpaši viens otru zina. Tūrisms kā nozare no konvencionālās uzņēmējdarbības jeb klasiskā biznesa atšķiras ar to, ka vienīgā iespēja attīstīties ir sadarbība."

Sadarbība starp tūrisma jomas pārstāvjiem tika veicināta radošajā darbnīcā, kurā dalībniekiem grupās bija jāizstrādā idejas jauniem tūrisma produktiem, kas būtu pieejami Jēkabpils novada teritorijā.

"Manas grupas pārstāvji ir laivotāji, dabas tūrisma cilvēki. Mūsu ideja bija par ģimenes izlaušanās festivālu Daugavas krācēs, jo šobrīd Daugava vēl ir neapgūtā zona laivotājiem Jēkabpils novadā, Sēlijā un reģionā. Ja viss izdosies, šovasar aicināsim trīs paaudžu laivotājus: omītes, vectēvus, mammas, tētus, mazos ķiparus un arī mājdzīvniekus sasēsties droši vien ne vienā laivā, bet vairākās laivās, un izbaudīt Daugavas krāces, kas ir unikālas, jo tās ir vienīgās krāces vasarā. Tie ir aptuveni 15 kilometri ar dažādiem izlaušanās spēles elementiem. Mūsu ideja jau gatava, atliek tikai organizatoriskie jautājumi," saka Santa Šmite, biedrības "Sēlijas laivas" projektu vadītāja.

Starp idejām bija ne tikai reālas un jau īstenojamas ieceres, bet arī tādas, kas pagaidām ir tikai fantāziju līmenī. Piemēram, ārzemju tūristiem domātais "Izaicinājums kailam starp odiem un lāčiem Latvijas dabā". Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Striks: "Tūrists, paņemot mūsu tūrisma pakalpojumu, izbaudītu ārstniecisko odu kodumu terapiju. Kurš gan nezina, kā Gārsenē odi spēj ārstēt, dziedēt dažādas slimības, izsūcot visas negatīvās asinis un atjaunojot tās ar pozitīvajām, tālāk nātru terapija, kur tu dodies cauri kails pēc nātrēm, ir iespēja izbaudīt bebru dziedzeru ārstniecisko spēku un skābputru. Finišs šim pasākumam būtu mežā. Nakšņošana, kur noteikti būtu arī lāči."

Pasākuma dalībnieki pozitīvi vērtē konferenci, uzsverot, ka tā bija iespēja ne tikai radīt jaunus tūrisma produktus, bet arī pārrunāt ar kolēģiem aktualitātes un problēmas tūrisma jomā. Pasākumu organizēja Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar Jēkabpils novada tūrisma informācijas centru un Latvijas Dabas tūrisma asociāciju.