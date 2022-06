Pa gaismas ceļu Cesvaines, Stāmerienas un Alūksnes pilīs

Trīs vēstures stāstiem, dažādiem notikumiem un noslēpumiem apvītas vietas Vidzemē – Cesvaine, Stāmeriena un Alūksne – Gaismas ceļa maršrutā šovasar ceturtdienu vakaros – 16. jūnijā, 7. un 21. jūlijā un 4. un 18. augustā – gaidīs ciemos ikvienu, lai ļautu izbaudīt īpašo piedāvājumu caur gaismas un tumsas spēlēm, "Tūrisma Gidam" vēsta Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra pārstāve Evita Brokāne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gaismas ceļš ved pa vietām, kas ir atjaunotas, atkal pieejamas apmeklētājiem, piepildītas ar gaismu, kultūru, mākslu, ļauj sajust vēstures elpu, aicina ļauties piedzīvojumiem. Kultūrvēsturiskā mantojuma un vēstures izzinātāji, mākslas un kultūras baudītāji aicināti apmeklēt Cesvaines pili, Stāmerienas pili un Alūksnes Jauno pili – Alūksnes muzeju, izzinot vēstures stāstus, baudot atmosfēru un piedzīvojot neparastas atklāsmes, skaidro Brokāne.

Foto: Publicitātes foto

Fon Vulfu ģimenes ligzda – Cesvaines pils savu 127 gadus ilgajā vēsturē ir daudz piedzīvojusi. Tā nes sev līdzi daudz stāstu, notikumu un leģendu. Netrūkst arī spokainu nostāstu par dažādiem pils tēliem, ar kuriem sastapušies gan pils darbinieki, tā viesi. Šos apslēptos stāstus varēs atklāt citādā ekskursijā, apskatot, uzzinot un sajūtot to, ko ikdienā nerāda un nestāsta. Gida pavadībā apmeklētājiem būs iespēja aplūkot īpašas vietas pilī, kas izcels ikdienā nesaskatāmo, atspoguļojot un liekot sajust gaismas un tumsas spēles Cesvaines pilī dažādos laikos. Ekskursijas gida pavadībā notiks pēc iepriekšēja pieraksta, kas jāveic vismaz vienu dienu iepriekš pa tālruni +371 22023730, +371 64852225. Sākums no pulksten 18. Dalības maksa – 15 eiro no personas. Minimālais apmeklētāju skaits - 4 personas.

Foto: Publicitātes foto

Ar Eiropas romantisma pērli Stāmerienas pili un tās vēsturi saistīti vairāki interesanti un izcili vārdi, bet šovasar ceturtdienu vakaros pils atvērsies baltvācu baroneses, psihoanalītiķes Aleksandras Marijas Alises fon Volfas un sicīliešu aristokrāta, pasaulslavenā romāna "Gepards" autora, rakstnieka Džuzepes Tomāzo di Lampedūzas pasaulīgajam mīlas stāstam. Izbaudot vakara randiņu ar Aleksandru un Džuzepi un noskatoties dokumentālo filmu "Geparda dzimšana" (itāļu valodā, ar subtitriem latviešu valodā), īpašā pils atmosfērā pie glāzes vīna turpināsies puskrēslas noslēpumainības plīvuriem apvīta piedzīvojumu pastaiga pa pili, izzinot klātienes vēsturisko elpu un sajūtot romantisma dvesmu. Romantisko divvientulību pēc tam iespējams turpināt baudīt skaistajā pils parkā pie Mīlestības ozoliem, klausoties klusos lapu čukstus un vēja šalkas un vērojot saulrietu, kas nolaižas pār Stāmerienas ezeru. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 25755784. Sākums – no pulksten 20. Dalības maksa – 15 eiro no personas. Minimālais apmeklētāju skaits – 2 personas.

Mākslas mīļotāju un kaislīgu ceļotāju baronu fon Fītinghofu ziedu laikos būvētā Jaunā pils slejas Alūksnes pilsētas centrā. Īpašais vasaras ceturtdienu vakaru piedāvājums aicinās ikvienu izbaudīt pils dzīvi 20. gadsimta sākuma noskaņās, dodoties rimtā pastaigā pilī, iepazīstot Alūksnes vērtības un ļaujoties muzikālam baudījumam atjaunotajos mūzikas salonos. Azartu vakaram piešķirs aristokrātiskas izklaides - kroketa spēle vai balles sākuma dejas apgūšana, noslēdzot to ar glāzi īpašā muižas dzēriena. Vakara krēslas kliedēšanai iespējams individuāli apmeklēt muižas parku, ieklausoties čukstošajā laternā un baudot abpus ezeram izgaismotos objektus. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 29205295 vai +371 64381321. Sākums no pulksten 17. Dalības maksa – 15 eiro no personas. Minimālais apmeklētāju skaits – 4 personas.

Cesvaines pils, Stāmerienas pils un Alūksnes Jaunā pils piedalās arī Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētajā akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas 2022".

Sīkāka informācija par Cesvaines pili – www.cesvaine.lv, par Stāmerienas pili – www.stameriena.eu, par Alūksnes Jauno pili – www.aluksnespils.lv.