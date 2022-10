Padomi zelta rudens baudīšanai pārgājiena laikā

Lai arī dienas kļūst īsākas un laiks vēsāks, zelta rudens ir viens no iecienītākajiem periodiem Latvijas pārgājienu kultūrā. "Fjällräven" eksperti sagatavojuši padomus, kas jāņem vērā, lai rudens pārgājiens būtu pēc iespējas patīkamāks.

Ģērbies kārtās



Rudenī jābūt gatavam jebkuriem laikapstākļiem, jo pāris stundu laikā silto sauli var nomainīt lietus. Dodoties mežā, ģērbies kārtās – tādējādi varēsi novilkt lieko, ja kļūs karsti, un uzvilkt vajadzīgo, ja kļūs auksti. Ja dodies garākā pārgājienā, tad augstāk pa vidukli uzvelc trīs kārtas (silta apakšveļa, flīss vai džemperis un jaka), un divas kārtas zem jostasvietas (silta apakšveļa un pārgājienu bikses). Mugursomā ieliec cepuri, cimdus un lietusmēteli.

Ūdensnecaurlaidīga, ūdeni atgrūdoša un ūdensizturīga jaka nav viens un tas pats



Pārgājienu jakas galvenais uzdevums ir aizsargāt tevi pret ūdeni un vēju. Ņem vērā, ka ūdensnecaurlaidīga jaka pasargās tikai no viegla smidzinoša lietus. Nedaudz labāk darbosies ūdeni atgrūdoša jeb hidrofoba jaka, kas rada zināmu šķērsli ūdens pilienu iekļūšanai, veidojot aizsargkārtu uz auduma virsmas. Lietainu laiku pavisam mierīgi varēsi izbaudīt ūdensizturīgā jakā – tā pasargā pat no stipra lietus, bet tajā pašā laikā ir elpojoša.

Vasks drēbju impregnēšanai



Vasks apģērbu impregnēšanai ne tikai padarīs apģērbu noturīgāku pret laikapstākļiem, bet arī pagarinās to kalpošanas mūžu. Iestājoties rudenim, ar vasku piesūcini ārējo kārtu – jaku un pārgājienu bikses. Ierīvē audumu ar vaska stienīti un pēc tam nostiprini vasku, izgludinot apģērbu ar karstu gludekli. Lai noņemtu vasku no drēbēm, padarot audumu atkal elpojošu, mazgā tās 40 grādos.

Investē labos apavos un neaizmirsti pārgājienu zeķes



Mūsu līdzenajām pārgājienu takām vislabāk piemēroti viegli pārgājienu apavi, kas nenoslogo tavas kājas. Lietainā laikā zābaki ar ērtu iekšzoli un zoli ar reljefainu protektoru nodrošinās labu saķeri un pasargās no paslīdēšanas un nokrišanas. Ne mazāk svarīgas ir kvalitatīvas pārgājienu zeķes – tām, atšķirībā no parastajām zeķēm, ir pastiprināta purngala un papēža zona. Ja vēlaties novērst tulznu veidošanos starp pirkstiem, izvēlies zeķes ar pirkstiem – tās pasargās par visiem 100 procentiem.

Uzkodas piešķirs pārgājienam burvību



Lai pa ceļam nomāktu izsalkumu, uz mežu paņem līdzi riekstus, musli batoniņu vai vienkāršu sviestmaizi. Neaizmirsti arī par termosu ar karstu dzērienu. Uzvārīt kafiju vai tēju brīvā dabā nav īpaši sarežģīti, taču šim nolūkam līdzi būs jāņem gāzes balons un tūristu gāzes plītiņa (lai tas tevi nebiedētu – tā sver ne vairāk kā korķviļķis), sērkociņi un neliels kastrolis. Pārsvarā visas tūristu plītiņas ūdens uzvāra pāris minūšu laikā.

Plastmasas maisiņi un piparu gāze drošībai



Ievieto tālruni, ārējo akumulatoru un visus citus tehnoloģiju brīnumus, kas nodrošina savienojumu, atkārtoti noslēdzamā maisiņā, lai pasargātu tos no ūdens. Arī sērkociņus sargā no mitruma un lietus. Ja dodies mežā bez kompānijas un baidies no savvaļas dzīvniekiem vai agresīviem ciema suņiem, ņem līdzi piparu gāzes baloniņu. Visticamāk, tas nebūs jāizmanto, taču labāk ir sagatavoties negaidītiem gadījumiem.

Maksimāli izbaudi mirkli



Neaizmirsti pašu svarīgāko – izbaudi pārgājienu! Ieelpo svaigo meža gaisu, retāk lieto telefonu un pārvietojies vienā ritmā ar mežu un visu, kas tevi ieskauj. Aukstās sezonas priekšvakarā aktīvā atpūta brīvā dabā ir labākā dāvana imunitātei. Pārgājiens ir ne tikai fiziska slodze ķermenim, bet arī barība prātam un enerģijas lādiņš visam organismam.