Par 37 tūkstošiem eiro piedāvā iegādāties pilsdrupas Ziemeļjūras krastā

Iegādāties divus gadsimtus senu pili jūras krastā vien par 37 tūkstošiem eiro – izklausās neticami labi? Tā arī ir. Jā, patiešām pils tiek pārdota lētāk nekā daudzi dzīvokļi, taču tās renovācijā jāiegulda aptuveni 14 miljoni eiro, raksta BBC.

Nekustamo īpašumu tirgū ir nonākusi Šetlandes pils. Cena par to ir pārsteidzoši maza, taču pircējam jārēķinās, ka tās renovācijā nāksies ieguldīt aptuveni 14 miljonus eiro.

200 gadus vecais īpašums atrodas uz 16 hektārus plašas teritorijas, kuru ieskauj mūris, torņi un dārzi.

Izklausās idilliski. Taču potenciālie pircēji tiek brīdināti, ka nāksies ieguldīt prāvu naudas summu īpašuma atjaunošanā, kas tika uzbūvēts ap 1820. gadu.



1998. gadā tika izveidots trests, kas rūpējās par pils saglabāšanu. Šobrīd tas aicina kādu filantropisku uzņēmēju iegādāties īpašumu, lai to pārvērstu par pasaules līmeņa atpūtas vietu. Tresta priekšlikums ir saglabāt esošo ēku, kurā izveidot 24 guļamistabas un restorānu.

Pils atrodas Fetlaras salas ziemeļrietumos. To uzcēla Arturs Nikolsons, kurš iedvesmojās no ceļojumiem pa Franciju, Šveici un Itāliju.

Unikālā ēka atrodas uz salas, kur dzīvo tikai 61 cilvēks. Tāpēc par kaimiņiem varēs neuztraukties.

Pils stāv tukša jau kopš 1980. gadiem, kad no turienes aizbrauca lēdija Nikolsone. Savukārt pēdējā Nikolsonu ģimenes mantiniece Oliva Borlenda 2007. gadā nodeva pils īpašumtiesības "Brough Lodge Trust". Kopš tā laika brīvprātīgo cilvēku vadītais trests ir ieguldījis vairāk nekā pusmiljonu eiro (ziedojumos savākti), lai atjaunotu īpašumā jumtu, kas to paglāba no bojāejas.

Pils pārdošanas cena ir krietni zemākā nekā vidējā privātmāju cena Skotijā. Taču pils atjaunošana prasīs milzīgus ieguldījumos, ko neslēpj arī pats trests. Turklāt jaunajiem īpašniekiem būs jāsaglabā ēkas vēsturiskais izskats.

Pils viesiem būs iespēja ne tikai baudīt pasakaino skatu uz Ziemeļjūru, bet arī iepazīties ar vietējo amatniecību un tradīcijām.

Savukārt ieņēmumi no pils pārdošanas tiks novirzīti bērnu izglītībai. Trests norādīja, ka pils pārdošana ne tikai nodrošinās tūrismu salā, bet arī dos ekonomisku labumu salai, piedāvājot 14 jaunas darbavietas.