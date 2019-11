Par labāko tūrisma video pasaulē atzīta 'Live Rīga' īsfilmu sērija

"Live Rīga" īsfilmu sērija "Rīga rīdzinieka acīm" jeb "Insider's guide to Riga" Austrijas galvaspilsētā Vīnē saņēmusi visaugstāko atzinību – pasaules labākās tūrisma filmas apbalvojumu "Grand Prix CIFFT 2019", ko pasniedz Starptautiskā tūrisma filmu festivālu komiteja, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis Mārtiņš Vilemsons.

Gada labākās pasaules tūrisma filmas tituls tiek noteikts pēc gada laikā iegūto vietu un attiecīgi punktu skaita katrā no "The International Committee of Tourism film Festivals" (CIFFT) festivāliem (ar topu iespējams iepazīties šeit). Kopumā "Insider's guide to Riga" īsfilmu sērija šogad saņēmusi apbalvojumus desmit komitejas festivālos, no kuriem četri ir "Grand Prix" apbalvojumi, četras zelta godalgas, divas sudraba un viena bronzas godalga.

Videoklipi veidoti sadarbībā ar reklāmas aģentūru "DDB Latvija", kas ir radījusi "Insider's Guide to Riga" konceptu, un klipu režisors ir Jānis Nords. Klipi tiek izmantoti Rīgas atpazīstamības veidošanai ārzemēs.

"Rīga rīdzinieka acīm" galvenie varoņi ir pieci kolorīti tēli – kulturālais taksists, kurš fano par Vāgneru; modernais mācītājs, kurš notur sprediķus vīna bārā un rāpjas torņos; traks sieviešu dzīvesstila blogeris, kurš cauri Rīgai jāj zirga mugurā; stingra fizikas skolotāja, kura pēc darba māca atpūsties klubos, un brīvdomātājs seniors, kurš ielaužas galeriju atklāšanas ballītēs. Katrs no viņiem skatītājus iepazīstina ar citādu Rīgu. Šodien stāstu sērijai pievienojušās vēl divas sērijas – ar bokseri Mairi Briedi un "Rīgas maratonam" veltīto video "Runner's guide to Riga". Ar video var iepazīties šeit.

"Kopš pirmā video šī reklāmas kampaņa ir ieguvusi apbalvojumus 26 dažādos festivālos, taču tieši šogad tas ir atzīts par pasaulē labāko savā kategorijā. Šī kampaņa bijusi visveiksmīgākā Rīgas tūrisma mārketinga vēsturē īpaši tādēļ, ka šos klipus novērtēja arī paši rīdzinieki, labprāt daloties ar tiem sociālajos tīklos," uzsver RTAB valdes locekle Ieva Lasmane.

""Insider's guide to Riga" ir citāds un asprātīgs skats uz pilsētu, kas ļauj tūristam ieraudzīt Rīgu ar rīdzinieka acīm – tādu, par kuru neuzzināsi no tradicionālā ceļveža. Mēs ļoti lepojamies ar paveikto, jo uzvara ir izcīnīta festivālos, kur katrā no tiem ir savi nosacījumi, dalībnieki un pārstāvētās valstis, piemēram, prestižajā "Ņujorkas Filmu festivālā" ("New York Festivals TV & Film Awards") spēkiem mērojas pasaulslaveni seriāli, dokumentālās filmas, zīmolu tēlu filmas u.c. no piecdesmit pasaules valstīm, un "Live Rīga" īsfilmu sērija ieguva sudraba medaļu tūrisma kategorijā. Un tas ir tikai viens no piemēriem," saka DDB Stratēģiskais konsultants Andris Rubīns.

Starptautiskā Tūrisma filmu festivālu komiteja (CIFFT) tika izveidota 1989. gadā Vīnē, un pašreiz CIFFT biedru tīklu veido 18 festivāli no 17 valstīm un 18 pilsētām. Arī Rīgas dome ir CIFFT biedrs kopš 2009. gada. Rīgā jau 12 gadus notiek Starptautiskais tūrisma filmu festivāls "Tourfilm Riga". Šogad tam kopumā tika iesūtīts rekordskaits filmu – 500 tūrisma īsfilmas no 46 valstīm. No pieteiktajām īsfilmām oficiālajai vērtēšanai tika atlasītas 173 filmas. Arī šajā festivālā Rīgā 2017. gadā pirmā filma ("Follow The Priest's Path") no Rīgas īsfilmu cikla "Insider's Guide to Riga" ieguva starptautiskās žūrijas augsto vērtējumu – pirmo vietu nominācijā "Latvijas Tūrisma produkts", 2018. gadā nākamā filma ("The Bird Watcher") arī ieguva pirmo vietu šajā pašā nominācijā, bet šogad viss Rīgas īsfilmu cikls "Insider's Guide to Riga" ieguva festivāla augstāko apbalvojumu – "Grand Prix".