Par vairāk nekā 2000 eiro piedāvā ekskursiju seriāla 'Emīlija Parīzē' stilā

"Netflix" seriāla "Emīlija Parīzē" faniem nu ir iespēja pieredzēt Francijas galvaspilsētu tā, kā to darīja iemīļotā seriāla galvenā varone. Uzņēmums "Dharma" sācis piedāvāt ekskursijas pa maršrutiem, kuros filmēšanās laikā devās seriāla zvaigzne Lilija Kolinsa, raksta "The Independent".

Strādājot pie ekskursijas piedāvājuma izstrādes, uzņēmums "Dharma" sadarbojās ar seriāla producentiem, un šobrīd jau ir saņemta atļauja arī no paša "Netflix".

Piedāvājumā ietilpst gan Parīzes slavenāko objektu apskate, gan došanās pa maršrutiem, kuros tika filmēts seriāls. Tāpat cenā iekļauta izmitināšana kādā no Parīzes viesnīcām uz četrām naktīm. Līdz ar to kopējās ceļojuma izmaksas atkarīgas no tā, vai izvēlas palikt vienvietīgā numuriņā vai dalīt istabu ar ceļojuma biedriem. Attiecīgi, izvēloties vienvietīgu numuriņu, cena ir sākot no 3300 eiro, bet, dalot numuriņu ar citiem, cena ir no 2500 eiro. Savukārt lidojums jāapmaksā pašam.

Visas ekskursijas vadīs Ines Tazi vai kāds cits dzīvesstila influenceris. Jāteic, ka ekskursiju piedāvājums ir gana plašs. Tiek piedāvāts apmeklēt filmēšanas aizkulises, doties uz Emīlijas iecienīto jumta terasi, kur notiks kokteiļu pagatavošanas meistarklase. Protams, tiek paredzēta vizīte arī pie modes dizaineres, kura veido tērpus seriāla galvenajai varonei. Starp citu, cenā iekļauti arī aperitīvi, lai jautrākas tās ekskursijas.

Uzņēmuma "Dharma" izpilddirektors teica, ka piedāvājums izstrādāts tā, lai ikviens ceļotājs no Parīzes aizved ko vairāk par bereti un dažām fotogrāfijām. Viņaprāt, šim ceļojumam ir liela pievienotā vērtība. Savukārt ekskursiju vadītāja Ines Tazi atzina, ka viņai patīk apvienot sociālo mediju uzburto realitāti ar īsto dzīvi. Tāpēc viņa labprāt ceļotājus iepazīstinās ar interesantākajām vietām Parīzē, ko parastie tūristi palaiž garām.

Pirmais ceļojums "Emīlija Parīzē" stilā notiks 2024. gada aprīlī, bet pieteikties var jau šobrīd uzņēmuma oficiālajā mājaslapā.