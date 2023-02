Pārdošanā nonākusi daļa slavenās Mīlestības salas Horvātijā

Galešjnaka ir viena no interesantākajām salām Adrijas jūrā, kura piesaista ne vien tūristus, bet arī slavenības. Daudzi to kāro apmeklēt, bet šobrīd daļa no sirds formas salas, kuru sen jau dēvē par Mīlestības salu, ir nonākusi pārdošanā, vēsta "Reuters".

Pārdošanā nonākusī neapdzīvotā Galešjnaka ir viena no atpazīstamākajām Horvātijas saliņām. "Ik gadu uz salas (un ar salu) tiek uzņemts vairāk nekā miljons fotogrāfiju, tāpēc domāju, ka tās popularitāte patiešām ir liela," saka pārdošanā nonākušās zemes īpašnieka pārstāvis Silvestro Kardums.



Uz salas nav ne viesnīcu un restorānu, ne villu, taču daudzas slavenības salu apmeklē ar savām jahtām.

"Bejonse šeit svinēja savu 39. dzimšanas dienu, turklāt viņa Galešjnakā pavada vairākas dienas vai pat nedēļas ik gadu. Maikls Džordans šeit bija pagājušajā gadā, arī Džefs Bezoss, slavenību šajā reģionā netrūkst," sacīja Kardums. Pēc viņa vārdiem, ienākumi no pārdošanas tiks ieguldīti citās vietās vietējā kopienā.



"Salas platība ir 142 tūkstoši kvadrātmetru, bet pārdošanā ir nedaudz vairāk par 40 tūkstošiem kvadrātmetriem, kuru cena ir 13 miljoni eiro," viņš sacīja, piebilstot, ka potenciālie pircēji zvana katru dienu.

Savukārt 2019. gadā Zadaras Universitātes Arheoloģijas katedras zinātnieki uz salas atklāja 7000 gadus senas cilvēku pēdas.