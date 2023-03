Parīzes sindroms: pilsētas, kas tūristiem sagādājušas lielāko vilšanos

Daudzus no mums vilina krāšņas fotogrāfijas ar galamērķiem, kas veicina interesi un vēlmi to piedzīvot paša acīm. Šīs vietas tiek romantizētas, bet, pašam nokļūstot tajās, nereti nākas piedzīvot vilšanos, jo neattaisno izraisīto ažiotāžu par to, cik fantastiskas un neaizmirstamas tās ir. Paskatīsim, kuras vietas sagādājušas tūristiem vilšanos, bet kuras, savukārt, tieši otrādi – patīkami pārsteigušas.

Emocionālā vilšanās, kas tiek izjusta, apmeklējot galvā idealizētu valsti, tiek dēvēta par Parīzes sindromu. Un tas tiešām nav izdomājums. Ir cilvēki, kuriem piedzīvotā vilšanās ir tik spēcīga, ka viņiem rodas slikta dūša, paātrināta sirdsdarbība un pat halucinācijas. Lai gan nosaukumā piesaukta, Parīze nav vienīgā valsts, kura daudziem šķiet pārvērtēts galamērķis un neattaisno cerības.

Bagāžas tīkls "Radical Storage" nolēma izpētīt tūrisma uzņēmuma "TripAdvisor" 826 tūkstošus atsauksmju par 100 pasaulē visvairāk apmeklētajām pilsētām, lai noskaidrotu, kuras tūristiem sagādāja vislielāko vilšanos, bet kuras, savukārt, patīkami pārsteigušas, raksta "Lonley Planet". Lūk, ko viņi uzzināja.

Kuri brīvdienu galamērķi sagādā lielāko vilšanos?

Šajā topā Parīzi no pirmās vietas troņa gāza Orlando, kas zināma kā Amerikas tematisko parku galvaspilsēta. Procentuāli lielākais tūristu skaits izteicās, ka jutās "apzagti" un sūdzējās par "rupjiem" cilvēkiem. Katrs piektais minēja, cik neapmierinoša bijusi atvaļinājuma pieredze, tostarp minot paaugstinātās cenas "Disney World" un "Universal" tematiskajos parkos.

Otrajā vietā ierindojās Indonēzijas galvaspilsēta Džakarta, kam sekoja Taizemes ballīšu vieta Pataja. Taču, kas interesanti, konkrēti vārdu "underwhelming", ko latviski saprot kā "neattaisno cerības", komentāros saņēma Čehijas galvaspilsēta Prāga – 3,9 procenti "TripAdvisor" lietotāju izmantoja tieši šo vārdu, lai raksturotu savu ceļojuma pieredzi. Par krietni pārvērtētu tiek uzskatīta arī Dananga Vjetnamā, kurai seko Parīze.

Interesanti, ka Orlando arī visvairāk tiek uzskatīta par vietu, kurā cilvēki jūtas vīlušies saņemtā pakalpojuma kvalitātē attiecībā pret cenu, ko tie izdevuši par šo pakalpojumu – 6,3 procentos atsauksmju cilvēki norāda, ka te cenas ir augstākas, nekā tām jābūt. Arī Singapūra tiek minēta kā valsts, kurā cenas un pakalpojuma kvalitāte izklaides nozarē nav samērīga. Savukārt Marakešā cilvēki jutās visvairāk burtiski apkrāpti.

Pilsētas, kas pārspēj ceļotāju cerības

Bet ir arī labas pieredzes un patīkami pārsteigumi – valstis, kuras cilvēkiem patika vairāk, nekā viņi domāja.

Apkopojot atsauksmes, patīkami pārsteidzošākā pilsēta ceļotājiem šķitusi Budapešta, tai seko Brisele un Cīrihe.

Budapeštas apmeklētāji minēja satriecošo arhitektūru un skaisto upi, kas vijas cauri pilsētai. Vairāk nekā 96 procenti atsauksmju par Ungārijas galvaspilsētu bija pozitīvas.