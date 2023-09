Pēc desmit dienām atgūta bagāža: kā Inese ar humoru apspēlēja savu likstu

Ko darīt, ja aviokompānija vairākas dienas neatgriež bagāžu? Uz radušos likstu paskatīties caur humora prizmu un cerēt, ka viss atrisināsies! Tā vismaz dara Inese Braže, kas atjautīgi un amizanti savos sociālajos tīklos dalījās, kā teju desmit dienas mēģināja iztikt bez savām mantām.

"Tūrisma Gida" uzrunātā Inese stāsta, ka 19. septembrī ar aviokompānijas "Finnair" lidmašīnu devās uz žurnālistu konferenci Zviedrijā, ar pārsēšanos Helsinkos. Lidojums uz Gēteborgu gan pāris stundas kavējās, iemesls – darbinieku streiks, par kuru īsi un bez plašiem paskaidrojumiem paziņoja pa lidostas skaļruņiem. Tuvāka informācija aviokompānijas informācijas kanālos sniegta netika, darbinieku, kam pajautāt – nav, tādēļ Inese pati ķērās meklēt "Google", kas par lietu, un uzzināja, ka pie vainas tiešām ir iepriekš nepieteikts streiks.

Gēteborgā Inese ieradās gandrīz pusnaktī. Pie bagāžas saņemšanas lentes ekrāniem norādīts laiks, kad koferiem jāierodas, bet paiet 10, 15 un 25 minūtes pēc noteiktā laika, bet bagāža neierodas. "Piegāju pie "Finnair" lodziņa teikt, ka bija jāpienāk manam koferim, bet tas nav noticis. Man atbildēja, ka Helsinku lidostā ir darbinieku streiks, tāpēc bagāžu neviens nav iekrāvis. Viņi man iedeva aizpildīt aizkavējušās bagāžas pieteikuma formu. Kad jautāju, cik ilgu laiku prasīs atgūt mantas, atbildēt nemācēja, jo streiks beigsies, kad tiks panākta vienošanās starp darbiniekiem un vadību. Tas likās satraucoši, bet nodomāju – nekas, gan jau tā būs tikai diena…" Viena diena pārvērtās deviņās.

"Pirmās nepieciešamības lietas tajā naktī atradu, bet konference nākamajā dienā sākās agrāk, nekā sāk strādāt veikali, tāpēc nevarēju nopirkt sev pieklājīgu apģērbu un izlīdzējos ar draugu un kolēģu aizlienētajām drēbēm," atminas Inese, kas turp lidojusi kā jau kārtīgs ceļotājs – ērtā apģērbā.

"Nākamajā rītā somu ziņās izlasīju, ka streiks beidzies un darbinieki atsākuši strādāt. Manī jau riesās cerība, bet gaidīju vienu, divas, trīs dienas, bet somas kā nebija, tā nebija."

Visu šo laiku Inese sazinājusies ar "Finnair" darbiniekiem un vērtē, ka komunikācija ar aviokompāniju esot "zem jebkādas kritikas", jo, lai gan uz zvaniem atbild un sola, ka tiek darīts viss iespējamais, lai bagāžu atgūtu pēc iespējas ātrāk, notiekošā apraksts katru dienu mainījies, netika sniegtas konkrētas atbildes. Turklāt aviokompānijas pārvaldītajos informācijas kanālos par situāciju vispār nekas netika minēts un par notikušo var uzzināt, tikai interesējoties pašam.

"Uz šo situāciju citādi kā caur humoru paskatīties nevar, tāpēc sāku publicēt humoristiskus ierakstus savos sociālajos tīklos. Interesanti, ka "Finnair" neignorē tos un uz katru no tiem atbild, taču privāti, ne publiski, un joprojām sola, ka dara visu iespējamo." Viņas asprātīgā reportāža ļāvusi viņai sakontaktēties ar citiem cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm, piemēram, Ņujorkas un Japānas, kas arī dala šo pašu likstu. Daži no viņiem savas mantas saņēmuši ātrāk.

That's me this morning taking my medicine. Yep, it's Skittles because my real medicine is in the bag and it's day 8 of @Finnair not being able to find it at Helsinki airport. https://t.co/FHM2Kyv6MA pic.twitter.com/Q10FTwlhXt