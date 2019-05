Piebalgā norisināsies īpaša akcija, aicinot aplūkot 10 tūrisma objektus

Tūrisma akcija norisinās 1. jūnijā no pulksten 10 līdz 17. No pulksten 10 līdz 15 iespējams reģistrēties akcijai un saņem dalībnieka karti. To var izdarīt Dzērbenes radošajā mājā "Member" , Vecpiebalgas TIC (Ķīzerkalnā), Jaunpiebalgas jauniešu centrā (Gaujas iela 4). Savukārt pulksten 17.30 – pasākuma noslēgums un balvu izloze Dzērbenes Augstajā kalnā. Pulksten 18 koncerts, bet pēc tam – balle.