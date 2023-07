Piecas idejas, kur pavadīt ceļojumu, kas patiks visai ģimenei

Brīvdienu plānošana visai ģimenei var būt saspringta, jo ir daudzas lietas, kas jāņem vērā, sākot no ģimenei draudzīgai un piemērotai naktsmītnei līdz tāda galamērķa izvēlei, kas patiks visai ģimenei. Neatkarīgi no tā, kāda veida atpūtu plāno, iedvesmai piedāvājam dažas idejas ģimenes brīvdienām, kas patiks gan lieliem, gan maziem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceļojums ar auto

Tuvāks vai tālāks ceļojums ar automašīnu var būt piedzīvojums, kas paliks atmiņā ilgi, par spīti tam, ka šāds atpūtas brauciens prasa lielāku plānošanu un sagatavošanos. Ar automašīnu var doties pāris dienu ceļojumā pa dzimteni vai tuvākajām kaimiņvalstīm, bet garāku atvaļinājumu pavadīt jau tālāk. Šī ir iespēja apvienot brīvdienu pavadīšanu kempingos, nevis viesnīcās un viesu namos.

Kruīzs ar plašām izklaides iespējām

Ja vien neviens ģimenē nesirgst ar jūras slimību, tad došanās kruīzā ir jautrs pasākums un labi pavadīts laiks. Atkarībā no izvēlētā kruīza, uz klāja pieejamas tematiskās ekskursijas (arī piekrastēs, kur kruīzs piestāj), izklaidējoši pasākumi un atrakcijas, bērnu pieskatīšanas centri, kinozāles, kazino, sporta spēļu zonas u.t.t. Turklāt, kā izceļ "spendlifetraveling.com", ceļojot kruīzā, iespējams pieredzēt lietas (un skatus), ko tradicionāli ceļojumos tūristi neredz.

"Viss iekļauts" kūrorts

Līdzīgi kā kruīzi, arī "all inclusive" jeb kūrorti, kuros viss iekļauts vienā cenā ir piemēroti vairāku paaudžu ģimenes ceļojumam, jo tajās ir piedomāts par to, lai interesanti būtu jebkura vecuma viesim, un nodarbošanos būtu tik daudz, ka ārā no kūrorta doties nemaz negribētos. Labākie "all inclusive" kūrorti piedāvā plašu piedāvājumu ģimenes brīvdienām, kurās galvenais uzstādījums ir – atpūta un maksimāla relaksēšanās.

Atrakciju parki

Kurš gan var pretoties brīvdienām atrakciju parkā, īpaši, ja rocība un iespējas ļauj apmeklēt kādu no tiem, kas atzīti par labākajiem pasaulē (piemēram, Japānā, Amerikā). Tā ir gluži cita, maģiska pasaule, kas, lai gan šķietami tendēta aizraut jaunākos viesus, neatstāj vienaldzīgus arī pieaugušos. Lielākie atrakciju parki ir kā fantāzijas pilsētiņa, kurā ir dažāda veida atrakcijas un izklaides, ēdināšanas iespējas.

Slēpošanas kūrorti

Pasaulē ir daudzi ģimenei draudzīgi slēpošanas kūrorti, kuri turklāt atrodas netālu no citām apskates vērtām vietām, norāda "Travel and Leisure". Aktīvi pavadīts laiks kalnos slēpošanas kūrortā, kurā ir labas trases, bērniem draudzīgi nobraucieni un slēpošanas skolas ir aizraujošs veids, kā aktīvi un kopīgi pavadīt laiku svaigā dabā.