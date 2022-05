Pieci ieteikumi, lai mazinātu bailes no lidošanas

Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs (35%) atzīst, ka baidās lidot ar lidmašīnu, liecina aviokompānijas "SmartLynx Airlines" veiktās aptaujas dati. Biežāk minētie iemesli ir bailes no aviokatastrofas un augstuma, ko norādījis gandrīz katrs desmitais aptaujātais. Aviokompānijas eksperte Antra Angena iesaka pirms lidojuma pabrīdināt apkalpi, kā arī dalās citos padomos, kas palīdzēs mazināt bailes no lidošanas, lai neliegtu sev ceļošanas prieku.

Lidošana joprojām daudzos rada bailes, lai gan statistika liecina, ka ceļošana ar lidmašīnu ir drošāka nekā pārvietošanās ar automašīnu (ar statistikas datiem var iepazīties šeit). Aptaujā biežāk par iemeslu tiek minētas bailes no lidmašīnas avarēšanas (11%) un augstuma (10%), savukārt 6% Latvijas aptaujāto iedzīvotāju (vecumā no 18 līdz 74 gadiem) norāda, ka tiem bail no turbulencēm jeb gaisa bedrēm lidojuma laikā.

Biežāk bailes par lidošanu ar lidmašīnu piedzīvo sievietes (44%), bet retāk – vīrieši (24%). Oslo Universitātes slimnīcas veiktajā pētījumā atklāts, ka sievietēm bailes lidot var rasties pēc bērnu piedzimšanas, savukārt vīrieši trauksmainas domas biežāk piedzīvo lidojuma laikā, kas saistīts ar bailēm zaudēt kontroli pār situāciju. Interesanta tendence novērota pandēmijas laikā, kad iedzīvotāji biežāk bija noraizējušies par dažādu mikrobu un vīrusu iespējamību lidaparātā, taču šīs bailes vairāk skaidrojamas ar bažām saslimt nevis lidošanu.

"Cilvēki, kuriem ir bailes no lidošanas, visbiežāk racionāli zina, ka lidošana ir viens no drošākajiem ceļošanas veidiem," saka aviokompānijas drošības analītiķe un klīniskās un veselības psiholoģijas studiju maģistrante Antra Angena. "Lielai daļai šo cilvēku bailes sakņojas kontroles zaudēšanā pār apkārt notiekošo un savu ķermeni. Pirms lidojuma bailes par dzīvības apdraudējumu liekas reālas un pamatotas, tomēr vēlāk, analizējot savu uzvedību, persona nereti apzinās, ka reakcija un bailes bijušas pārspīlētas un neatbilda realitātei."

Kā norāda eksperte, tad, saasinoties trauksmei un bailēm, rodas izteikti panikas simptomi, piemēram, pastiprināta svīšana, smakšanas sajūta, paātrināta elpošana un sirdsdarbība, cilvēkam rodas apjukums un dezorientācija. Satraukumā bieži gadās aizmirst paņemt ko svarīgu – pasi, lidojums biļetes, vai sākas uzmācīgas domas, kas personai liek atkārtot kompulsīvas darbības neskaitāmas reizes. Diemžēl daudzi, kuri vienreiz piedzīvojuši paaugstinātus stresa vai panikas lēkmes simptomus vienreiz, izvairās no turpmākiem lidojumiem."

Ekspertes padomi, kā mazināt bailes no lidošanas