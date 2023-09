Pietiek vietas vienai mājai un kokam – mazākā apdzīvotā sala pasaulē

Mazākā apdzīvotā sala pasaulē nesasniedz pat futbola laukuma izmērus. Tā ir vien 310 kvadrātmetrus liela, kas ir pietiekami daudz, lai uzbūvētu vienu māju un iestādītu koku. Izrādās, ka ar to pilnībā pietiek, lai iemantotu popularitāti vietējo iedzīvotāju un tūristu vidū, kuri, apmeklējot Ņujorkas štatu, ar lielu interesi dodas apskatīt "Just Room Enough" salu.

Savulaik par mazāko apdzīvoto salu uzskatīja Bīskapa klinti Lielbritānijā, kura ir iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Taču uz tās jau kādu laiku neviens nemitinās, tādēļ šobrīd mazākās apdzīvotās salas titulu piedēvē "Just Room Enough" salai, kuru mēdz saukt arī par "Hub" (tieši ar šādu nosaukumu tā ir atrodama "Google maps").

Foto: Shutterstock

Salu 20. gadsimta vidū iegādājās Sizelandu ģimene, kura plānoja tur uzbūvēt brīvdienu namiņu. Turklāt apņēmības pilnajai ģimenei uz nelielā zemes pleķīša izdevās ne vien uzbūvēt māju, bet arī izaudzēt koku. Taču tas arī viss – nekam citam vietas neatlika, jo paisuma laikā ūdens skalojas gar pašiem mājas pamatiem.

"Just Room Enough" jeb "Hub" ir tik maza, ka to bieži vien dēvē par peldošo namiņu, savukārt "The Washington Post" 2010. gadā par salu asprātīgi jokoja – viens neapdomīgs solis un jūs jau esat ūdenī. Bet ne visi ir sajūsmā par šo unikālo apdzīvoto vietu. Pēc dažu ekspertu domām, to vispār nevar klasificēt kā salu, jo tā ir pārāk maziņa.

Tomēr par spīti jokiem un daudzu neizpratnei, kā uz tik nelielas salas vispār kāds var dzīvot, mūsdienās "Hub" ir kļuvusi par vienu no populārākajiem apskates objektiem Tūkstoš salu arhipelāgā Ņujorkas štatā. Arhipelāgs sastāv no 1864 salām, kuras 80 kilometru garumā ir izkaisītas pa Sentlorensas upi gar ASV un Kanādas robežu. Daudzās salas veido brīnišķīgus dabas musturus, ko brauc vērot tūristi no visas pasaules. Pa Tūkstoš salu arhipelāgu tiek organizēti gan luksusa kruīzi, gan nelieli laivu izbraucieni, kuru laikā var apskatīt arī amizanto "Hub".

Mazās salas lielā popularitāte vēl reizi apliecina, ka dzīvē ne vienmēr svarīgākais ir greznība un varenība. Kaut arī jāteic, ka blakus salai "Hub", atrodas vēl viena kulta vieta, ko tīko apskatīt daudzi. Tā ir Boldta pils, kuru 1900. gadā uzbūvēja miljonārs Džordžs Boldts. Pils ir īstens pretmets neticamajam peldošajam namiņam. Rezultātā abas celtnes atspoguļo mūsdienu pasaules dažādību, kuru daudzi tik ļoti vēlas apskatīt.

Būvējot atpūtas namiņu, Sizelandu ģimene pat iedomāties nevarēja, ka tas kļūs par tik populāru apskates vietu, ka to uzskatīs par vietējo simbolu un galveno apskates objektu visā Tūkstoš salu arhipelāgā. Taču tūristu prāti ne vienmēr ir izdibināmi, tāpēc tas nebūt nav pirmais objekts, kas negaidīti kļuva populārs. Vairāk par pasaulē populāriem tūrisma objektiem, kas savulaik tikai nejaušības dēļ kļuva populāri, lasi šeit.

