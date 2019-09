Pirmo reizi Eiropā – Rīgā norisināsies starptautiska konference ceļotājām

No 8. līdz 10. novembrim Rīgā norisināsies grandioza konference, kas plašāk pazīstama pēc nosaukuma "WITS" ("Women in Travel Summit"). Tā pulcēs prāvu skaitu ceļotāju, kas blogo vai veido saturu, no visas pasaules.

"WITS" sevi pozicionē kā galveno notikumu sievietēm-ceļotājām, kā arī zīmoliem, kas vēlas ar viņām sadarboties. Šajā pasākumā satiekas uzņēmēji, influenceri, tūrisma biroji un citi industrijas pārstāvji, veidojot patīkamas sadarbības un vienlaikus izceļot daudzveidīgu sieviešu kopienu.

Trīs konferences galvenie virzieni: ceļošana, kontaktu veidošana un izglītošana. Šo dienu laikā pasākuma apmeklētāji varēs satikt iedvesmojošas sievietes, kuras dalīsies stāstos un padomos, no visas pasaules – Latviju šajā pasākumā pārstāvēs ceļojumu bloga "Sapņu medniece" autore Alīna Andrušaite. Tāpat interesentiem būs iespēja doties dažādās ekskursijās, iepazīstot pilsētu un tuvāko apkārtni. Plašāk ar plānoto programmu iespējams iepazīties šeit.

Pirmais šāda tipa pasākums norisinājās 2014. gadā Čikāgā, ASV, un kopš tā laika ik gadu norisinās citviet. Šogad pasākums notiks Rīgā, un, kas interesanti, šī ir pirmā "WITS" konference visā Eiropā.

Pasākumu organizē "Wanderful", kas pulcē 40 tūkstošus sieviešu-ceļotāju no visas pasaules, daloties ar pieredzēm, padomiem un palīdzību ceļojumos.