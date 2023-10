Plāno pilnībā aizliegt rokas bagāžas nodevu Eiropas Savienībā

Neskatoties uz to, ka daudzas lidsabiedrības, reklamējot ceļojumu piedāvājumus, uzsver, ka par rokas bagāžu maksa netiek iekasēta, tomēr lielākoties pasažieriem tāpat nākas par to samaksāt. Daudzas kompānijas nodevu par rokas bagāžu ir padarījušas par apslēptu maksu, kas, savukārt, maldina pasažierus par patieso biļešu cenu. Lai to novērstu, tuvākajā laikā Eiropas Savienībā (ES) tiek plānots pilnībā aizliegt šo nodevu, vēsta "Euronews".

ES vēlas panākt caurredzamu un godīgu avio biļešu cenu politiku, kas paredz attiekšanos no slēptajām nodevām. To starpā ir arī nodeva par rokas bagāžu, par kuras esamību pasažieri lielākoties nav informēti vai tiek informēti pēdējā brīdī pirms biļetes iegādes. Tāpēc jau oktobrī Eiropas Parlaments (EP) balsos par rokas bagāžas nodevas pilnīgu aizliegumu.

Nav konsekvences, nav caurredzamības

ES šobrīd vēlas atrisināt samilzušo problēmu, kas saistīta ar rokas bagāžas nodevu. Pirmkārt, lidsabiedrības to piemēro nekonsekventi – viena piemēro, cita nē. Otrkārt, daudzas kompānijas nodevu neiekļauj biļetes cenā, kas tām dod iespēju reklamēt neticami lētus piedāvājumus, kuri beigās pārtop par ne tik izdevīgiem, jo nodevu par rokas bagāžu tāpat nākas samaksāt. Vai arī otrādi – nodeva ir iekļauta cenā, bet pasažieriem tiek teiks, ka rokas bagāža ir pilnībā par brīvu. Lai izskaustu šo negodīgu komercpraksi, ES vēlas pilnībā aizliegt rokas bagāžas nodevu.

ES tiesa jau 2014. gadā lēma, ka rokas bagāža ir neatņemama ceļojumu sastāvdaļa. Tādēļ tika pieņemts, ka pasažieriem par rokas bagāžu, kas atbilst noteiktiem izmēra un svara standartiem, nebūtu papildus jāmaksā. Tomēr tas līdz galam tā arī netika ieviests, ļaujot lidsabiedrībām turpināt piemērot nodevu.

Šobrīd no jauna ir aktualizēts jautājums par stingru nodevas aizliegumu, par kuru EP deputāti balsos 2023. gada oktobrī. Turklāt tiek plānots noteikt vienotu rokas bagāžas izmēra un svara standartu, lai lidsabiedrības, piemērojot piemaksas, neaizbildinātos, ka pie viņiem ir atļauta lielāka bagāža nekā citur.

Rokas bagāžas standarti dažādās lidsabiedrībās var krasi atšķirties, tāpēc pasažieriem var pat nākties piemaksāt pārsēšanās gadījumā. Tas attiecas uz gadījumiem, kad savienoto reisu lidsabiedrībām atšķiras standarti un nodevu politika.

Tamdēļ ES mudina lidsabiedrības būt atklātākām ar pasažieriem, sniedzot izvērstu informāciju par visām nodevām un piemaksām, kas tiek piemērotas.

Lidsabiedrības "spēlējas ar cenām"



2023. gada sākumā Spānijas Patērētāju lietu ministrija uzsāka izmeklēšanu par vairākām zemo cenu lidsabiedrībām saistībā ar rokas bagāžas nodevas piemērošanu. Tika konstatēts, ka kompānijas nodevu par rokas bagāžu neiekļauj biļetes cenā, attiecīgi tās reklamē ļoti izdevīgus lidojumus, kas patiesībā neatbilst kopējām izmaksām.

Šādi ne vien tiek maldināti patērētāji, bet arī pastāv bažas, ka meklētājprogrammas var sniegt nekorektu informāciju par biļešu cenām, ceļotgribētājiem piedāvājot lidsabiedrības, kas reklamē īpaši zemas cenas.

"Zemo cenu aviosabiedrības līdz pat pirkuma beigām slēpj papildu maksu par rokas bagāžas pārvadāšanu," sacīja Eiropas Parlamenta deputāts no Spānijas Džordi Kanjas. "ES jau ir izteikusies par šo tēmu, bet dalībvalstis turpina atļaut aviokompānijām "spēlēties ar cenām" un maldināt ceļotājus. Tas ir jāpārtrauc."