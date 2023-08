'Pludmale slēgta': Spānijas salā Maljorkā aktīvisti izvieto viltotas zīmes, lai aizbaidītu tūristus

Aktīvisti Maljorkā izlikuši viltotas zīmes ar tādiem paziņojumiem kā "Uzmanieties no bīstamām medūzām!" un "Uzmanību, krītoši akmeņi!", tādā veidā cenšoties novērst pārmērīgi lielo tūristu pieplūdumu salas pludmalēs, vēsta "The Local".

Spāņi ir noguruši no tūristu masām un ceļotāju ietekmes uz viņu valsti, un to pierāda nesenākā rīcība no vietējo puses – populārajā galamērķī Maljorkā izkārtas viltotas zīmes, ar mērķi atturēt ārvalstu atpūtniekus apmeklēt tūristu pārpildītās vietas.

Izkārtnes pie pludmales ieejas celiņiem ar tādiem uzsaukumiem angļu valodā kā "Piesārņots jūras ūdens!", "Uzmanieties no bīstamām medūzām!", "Pludmale slēgta!" un "Uzmanību, krītoši akmeņi!" izvietojuši apvienības "Manacor Caterva" aktīvisti. Uz zīmēm arī nepareizi norādīts attālums līdz pludmalēm un līčiem, piemēram, ka konkrētā pludmale atrodas divu stundu gājiena attālumā vai vēl tālāk.

Zīmju apakšā mazākiem burtiem katalāņu valodā uzrakstīts vēstījums, vietējiem skaidrojot, ka brīdinājumi nav patiesi, norādot, piemēram, ka "problēma nav akmeņu krišana no klintīm, tas ir masu tūrisms" vai "pludmale ir atvērta, izņemot ārzemniekiem un medūzām".

Aquests dies hem dut a terme una acció de denúncia contra la #massificació turística a les cales de #Manacor. Amb una mica d’humor, hem penjat uns quants cartells que podeu veure a les fotos. Des de Cala Morlanda fins a Cala Bota pic.twitter.com/zy1abLDbwV — Caterva (@Caterva_mnc) August 11, 2023

"Manacor Caterva" pārstāvji apgalvo, ka kampaņa ir humoristiska un savā "X" kontā tvīto: "Ja vēlaties izmantot attēlus un drukāt plakātus, jums tikai atliek mums paprasīt un mēs nosūtīsim tos labākā kvalitātē. Turpināsim cīņu!" Tajā pašā laikā aktīvisti uzsver, ka neoficiālo zīmju mērķis ir nosodīt ekstremālo līču pārņemšanu, kas veicina šo teritoriju resursu noplacināšanu un izlietošanu. "Manacor Caterva" par vainīgiem nosauc ne tikai tūristus, bet arī viesnīcu īpašniekus un dažas pašvaldības, jo tās sniedz savu artavu tūrisma veicināšanai un nenosoda riskantas darbības.

Maljorkā ik gadu viesojas miljoniem tūristu (2022. gadā tie bija 11,4 miljoni), un vasaras mēnešos pārapdzīvotība sasniedz kulmināciju. Pēdējā laikā regulāri tiek ziņots, ka cilvēki stundām ilgi stāv rindā, lai uzņemtu selfiju perfektākajā vietā "instagramīgajās" pludmalēs un līčos, kas realitātē pamazām izzūd.

"Katrs cilvēks uz kājām aiznes 34 gramus smilšu. Tas ir 70 kilogrami dienā, divas tonnas mēnesī, sešas tonnas vasarā," vācu arhitektu Hansu Pīteru citē "The Local". Viņam pieder zemesgabals blakus salas populārākajam līcim "Es Caló des Moro", un valdība vīrietim uzlika naudas sodu par to, ka viņš ierobežoja piekļuvi līcim no savas zemes.

Maljorka nav vienīgā vieta Spānijā, kur parādās acīmredzami pierādījumi vietējo neapmierinātībai. Pēdējās dienās vēl vienā vietā, kas izteikti cieš no virstūrisma sekām, – Barselonā –, uz namu sienām parādījušies jauni grafiti, kas vēsta "Tūristi, dodieties mājās!".

Potser els veïns de Gràcia s'estimen més uns quants turistes que no pas que uns vàndals els empastifin les parets. pic.twitter.com/Ai4VewMKib — Daniel l'Entortolligat (@pronomboig) August 15, 2023

Barselonas vietējā apkaime "Gràcia" nesen svinēja svētkus un izveidoja jaunu grafiti katalāņu valodā "Vai tās ir vietējās ballītes, ja tūristu ir vairāk nekā kaimiņu?", tādā veidā parādot daudzu vietējo noskaņojumu.