Polijā tiek pārdēvēts 666. autobusa maršruts, kas 'ved uz elli'

Populārais 666. autobusa maršruts uz Helu Polijas ziemeļos 24. jūnijā tiks mainīts uz 669, jo autobusa kompānija ilgstoši saņēmusi sūdzības no reliģiozi konservatīviem cilvēkiem, ziņo BBC.

666. maršruts, kas ved uz smilšainajām pludmalēm Helas kūrortā, daudziem, tostarp angliski runājošiem tūristiem, kļuvis par nelielu joku, taču citi apgalvo, ka šis maršruts "izplata sātanismu". Bībelē "666" apzīmēts kā "nezvēra skaitlis" ("number of the beast"), un Helas vārds ir tikai par vienu "l" īsāks nekā angļu vārds "hell", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "elle".

Pēc ilgstoši saņemtajām sūdzībām autobusu uzņēmums "PKS Gdynia" paziņoja, ka apmetīs pēdējo sešinieku otrādi, lai maršruta skaitlis būtu "mazāk strīdīgs".

Lai gan asociācija starp 666 un vārdu "elle" dažiem poļiem ir zudusi, jo poļu valodā "elle" ir "pieklo", nevis "hel", vairāki sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotāji valstī nosodījuši gaidāmo maiņu, kas, kā norāda autobusu uzņēmums, notiks 24. jūnijā.

"Es bieži lasīju par 666. maršrutu uz Helu ārvalstu tīmekļa vietnēs vai "Facebook" grupās. Esmu pārliecināts, ka bija tūristi, kuri, iespējams, ar vilcienu būtu galamērķī nokļuvuši ātrāk, bet izklaides dēļ izmantoja 666. autobusa maršrutu," BBC citē Kšištofu Nadoļski, kurš ar savām pārdomām dalījies sociālajos tīklos.

"Kas gan ir Hela bez 666. maršruta," joko Dāvids Jastrebskis, savukārt Kamils Galčinskis apgalvo, ka tas ir "lielisks piemērs tam, kā NEvajadzētu veikt mārketingu."

BBC citē vēl citu sociālo tīklu lietotāju Robertu Ēriku Vozņaku, kurš rakstīja: "Domāju, ka nākamais solis ir mainīt Helas pilsētas nosaukumu uz kādu citu, jo tas ir pret mūsu kristīgajām poļu saknēm!"

Polijā baznīcai tradicionāli bijusi liela ietekme – ap 90% iedzīvotāju ir katoļi.

Maršruts Nr. 666 vasarā parasti kursē gar Baltijas jūras piekrasti. Reģions var lepoties ar kilometriem smilšainām pludmalēm, un tas ir populārs tūristu galamērķis.