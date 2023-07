Populārais ceļotāju galamērķis Santjago de Kompostela plāno ieviest tūrisma nodokli

Santjago de Kompostela ir viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem pasaulē. 2022. gadā šo svētvietu apmeklēja gandrīz 440 tūkstoši cilvēku, bet nu, lai ierobežotu milzīgo tūristu pieplūdumu, tiek plānots ieviest tūrisma nodevu, vēsta "Euronews".

Vairāki svētceļojumu maršruti no Spānijas, Francijas un Portugāles ved uz Santjago de Kompostelu, kur atrodas 9. gadsimtā celtā katedrāle. Kristieši Santjago de Kompostelas katedrāli uzskata par svētā Jēkaba, viena no Jēzus apustuļiem, apbedījuma vietu.

Vidējais pilsētas apmeklētāju skaits gadā pārsniedz 300 tūkstošus, bet 2022. gadā sasniedza gandrīz 440 tūkstošus cilvēku.

Bažījoties par virstūrisma negatīvajām sekām, nesen par pilsētas mēri kļuvusī Goretti Sanmartina paziņoja par plāniem veicināt ilgtspējīgu tūrismu un padarīt Santjago de Kompostelu piemērotāku dzīvošanai, vēsta Spānijas ziņu aģentūra "Europa Press".

Cik liela būs tūrisma nodeva?

Tūrisma nodevu plānoja ieviest jau iepriekšējais pilsētas mērs. Viņš rosināja 2025. gadā ieviest reģionālo nodokli, ko iekasētu viesnīcās par katru tur pavadīto nakti. Atkarībā no naktsmītnes nodeva varētu būt sākot no 0,50 centiem līdz 2,50 eiro. Pēc aplēsēm šis nodoklis Santjago de Kompostelas pilsētai varētu nest aptuveni 2,5–3 miljonu eiro lielu peļņu katru gadu. Šie ieņēmumi tiktu novirzīti vēsturiskās pilsētas uzturēšanai.

Pēc stāšanās amatā jaunā mēre Sanmartina atkārtoti izskatīšanai izvirzīja plānu par tūrisma nodevas ieviešanu. "Es vēlos, lai šī pilsēta vairs nebūtu tikai tūrisma galamērķis un atrakciju parks," viņa sacīja. "Es vēlos Santjago de Kompostelu, no kuras nav jābēg nekontrolēta tūrisma dēļ. Mēs vēlamies... baudīt ne tikai plaukstošu tūrisma nozari, bet arī komfortablu pilsētu." Viņa sacīja, ka prioritāšu lokā būs arī mājokļu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem.

Santjago de Kompostelas katedrāles apmeklējums ir bezmaksas. Taču, lai apskatītu visas klostera telpas, muzeju un nokļūtu tornī, jāmaksā 12 eiro.

Kur vēl Spānijā tiek iekasētas tūrisma nodevas?

Tūrisma nodevas Spānijā nav nekas jauns. Barselona nodevu ieviesa jau 2012. gadā, kopš tā laika nodeva visu laiku ir paaugstinājusies. Savukārt no 2024. gada aprīļa tūrisma nodeva Barselonā sasniegs 3,25 eiro par nakti. Arī Valensija, lai veicinātu ilgtspējīgu tūrismu, no nākamā gada plāno ieviest tūrisma nodevu sākot no 0,50 līdz 2 eiro par nakti. Tāpat arī Baleāru salās (Maljorka, Ibiza, Menorka, Formentera) ir ieviesta tūrisma nodeva, kas aktīvajā sezonā var sasniegt 4 eiro par vienu nakti.