Prestižs konkurss izceļ latviešu fotogrāfu un viņa ceļojuma foto

"World Photography Organisation" kopā ar "Sony" 26. februārī paziņoja daļu no 2019. gada foto konkursa balvu ieguvējiem, un atsevišķā kategorijā – kā viens no nacionālās balvas saņēmējiem – no Latvijas izcelts arī fotogrāfs Arvīds Barānovs.

Daļa no starptautiski atzītajiem "Sony World Photogrpahy" apbalvojumiem, jo īpaši nacionālās balvas kategorija, parāda apņemšanos atbalstīt vietējos talantus, atzīstot fotogrāfu darbu un veicinot to popularitāti pasaules mērogā. Arvīda Barānova attēls ar nosaukumu "Kerlingarfjöll" tika izcelts kā labākais foto, ko iemūžinājis Latvijā dzīvojošs latvietis. Fotogrāfs šo skaisto foto iemūžinājis Islandē, un fotogrāfijā redzamais cilvēks ir viņa draugs. Arvīds iepriekš strādājis digitālajos medijos, fokusējoties no web dizaina līdz grafiskajam dizainam, tomēr nesen viņš pievērsies filmu veidošanai, vienlaikus attīstot fotografēšanu un ceļošanu kā hobiju, skaidro konkursa organizatori. View this post on Instagram The land of fire, ice and sulphur smell. A post shared by Arvīds Barānovs (@arvids) on Sep 21, 2018 at 4:46am PDT Līdz ar Arvīdu šajā kategorijā tika izcelti vietējie fotogrāfi arī no citām valstīm. Ar šiem foto vari iepazīties te. Šie un citu kategoriju laureāti tiks prezentēti izstādē "Sony World Photography Awards", kas Londonā norisināsies no 18. aprīļa līdz 6. maijam, kā arī tiks publicēti īpašā grāmatā.