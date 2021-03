Rēzeknē Lieldienas sagaidīs ar radošajām darbnīcām un pilsētvides spēlēm

Straujiem soļiem tuvojas pavasara vieni no gaidītākajiem svētkiem – Lieldienas. Lai gan liela daļa aktivitāšu šogad pārceltas uz virtuālo vidi, citas ilgs vairāk nekā mēnesi, dodot iespēju katram tajās piedalīties, neizejot no sava "burbuļa". Lūk, turpinājumā Lieldienu aktivitātes Rēzeknes pusē!

Akcija "Iekrāso Lieldienas" (29. marts – 16. aprīlis) – ARPC "Zeimuļs" katru darba dienu no pulksten 10 līdz 15.30 var saņemt Lieldienu dekorējumu komplektiņu (finiera olas un zaķus). Tos kopā ar ģimeni var izkrāsot un iekārt sev tīkamā vietā. Līdz 5. maijam bilde ar rezultātu jāatsūta uz arpckonkursi@inbox.lv. Vairāk lasi www.zeimuls.lv.

Radošās darbnīcas (30. martā pulksten 12) – dekora izgatavošana no dzeltenas dzijas un kartona un konkurss "Sakārto Lieldienu laika ticējumus!" (19. marts – 9. aprīlis) – jāsakārto ticējumi, jāuzzīmē olu grozs. Interesenti aicināti atsūtīt ziņu, pievienot "Facebook" komentāros vai atnest ticējumus un zīmējumu uz Bērnu bibliotēku. Abas aktivitātes – Bērnu bibliotēkas lapā vietnē "Facebook".

Atraktīvā spēle pilsētvidē "Olu medības" (1. aprīlis – 2. maijs) – ikviens aicināts meklēt Lieldienu zaķa noslēptās krāsainās olas īpašos slēpņos dažādās pilsētas vietās, anketā atzīmējot savus atradumus. Anketa atrodama arī Rēzeknes TIC "Facebook" lapā vai kastītē pie TIC ieejas (Krasta ielā 31). Aizpildīto anketu, sūti uz tic@rezekne.lv. Atrodi visus slēpņus un laimē balvas!

Akcija "Saķer Lieldienu zaķi aiz ļipas" (3. aprīlis – 2. maijs) – ja pilsētas ielās redzēsi īpašo svētku zaķi, nofotografējies drošā attālumā vai ar zaķi fonā un bildi publicē ar mirkļbirku #lieldienasrezekne.

Ģimenes pārgājiens "Lieldienu zaķiem pa pēdām" (2. aprīlis – 2. maijs) – trīs maršruti (5, 7, 9 km) ar pieturpunktiem. Pie katra būs jāveic uzdevums, kura pamatā ir Lieldienu ticējumi. Kartes un uzdevumus varēs lejupielādēt Sporta pārvaldes un "Zeimuļs" "Facebook" lapā un www.zeimuls.lv.

Āra aktivitātēs un svētku laikā ikviens lūgts turpināt ievērot Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktos ierobežojumus un ieteikumus!

Radošās meistarklases "Radām un rādām Lieldienas!"



No 29. marta līdz 1. aprīlim Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra lapā vietnē "Facebook" ikviens – individuāli un ģimenes – varēs vērot videoierakstus un līdzdarboties dažādās aktivitātēs.

29. martā – rotājam: Nandita Kirejeva (dekori ar olām), Ilze Ontužāne (dekors no zariem), Skaidrīte Romančuka (olu marmorizēšana);

30. martā – veidojam: Jevgenija Dudukalova (zaķis no olas ar paliktni), Dana Pavļukeviča (no fimo masas), Dzintra Gribuste (cālēns no dzijas);

31. martā – ejam dabā: Olga Deksne (zaķi un olas no māla), Osvalds Batņa (putnu būrīša gatavošana);

1. aprīlī – krāsojam: Diāna Pleikšne-Volkova, biedrības "Rēzeknes māmiņu klubs" dalībniece (olu krāsošana ar ekokrāsām), Lāsma Leiņa-Sviridenko (marmora olas ar sīpolu mizām), Ināra Stepanova (pavasara truši un pildītas olas).

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.